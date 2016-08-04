Оригинальное исполнение реальным торговым сервером торговой функции OrderCloseBy при автоматической торговле

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Уважаемые коллеги, добрый день!

При проведении отладки автоматического торгового комплекса на реалах разных брокеров наши специалисты у одного из брокеров зафиксировали следующее оригинальное исполнение реальным торговым сервером торговой функции OrderCloseBy при автоматической торговле:

Тестируемая автоматизированная торговая система использует по умолчанию свой индивидуальный магик номер 70000 для всего пула открываемых и сопровождаемых ордеров, что как все понимают позволяет использовать на одном счете разные автоматизированные системы и/или торговать в ручную не мешая друг другу.

В результате каждого использования нашей системой торговой функции OrderCloseBy торговый сервер открывает новые ордера БЕЗ магик номера, которые отмечает как вручную открытые ордера. Смотреть на приложенном скриншоте ордера с комментариями "Close by resulting or".

BUG_EGlobal-Cent4 

 
Т.е. по факту на счете торговым сервером открываются обычные ручные ордера, которые если не выявить просто болтаются открытыми без сопровождения, в т.ч. не имеют стоплосса и тейкпрофита. Учитывая, что данная торговая система торгует одновременно на 42 инструментах у данного брокера (форекс пары, индексы, акции и т.п.), то последствия позднего обнаружения "ручных" ордеров на счете где нет ручной торговли могут быть весьма негативными для обычного пользователя, который использует автоматизированную систему с определенным магик номером.. 

Мы сообщили о данной проблеме брокеру на что он пояснил нам, что проблемы не видит, сославшись на особенности платформы метатрейдер.

При этом на демо сервере этого же брокера исполнение данной торговой функции происходит корректно, а именно открываются ордера с тем же магиком, что использует автоматизированная торговая система, точно также корректно отрабатывается данная торговая функция на реальных торговых серверах других брокеров.

Само решение этого нюанса для себя мы уже реализовали, но хотелось бы услышать:

1. Мнение самого разработчика платформы относительно логично ли такое исполнение торговым сервером торговой функция OrderCloseBy, а именно открытие при автоматической торговле новых ордеров принудительно БЕЗ магик номера в виде ручных ордеров?
2. Мнение пользователей платформы на предмет сталкивались ли Вы с таким исполнением торговой функции OrderCloseBy и насколько Вы считаете это уместным?
Файлы:
OrderCloseBy.jpg  60 kb
 
Pavel Izosimov:

Было бы неплохо, на техническом форуме, добавлять существенные детали:

  • тип и билд терминала
  • скриншоты вкладки история
  • логи из вкладки терминала "Журнал"
  • облегчённый пример к открытым редактируемым кодом, который можно запустить и проверить

 
Karputov Vladimir:

Было бы неплохо, на техническом форуме, добавлять существенные детали:

  • тип и билд терминала
  • скриншоты вкладки история
  • логи из вкладки терминала "Журнал"
  • облегчённый пример к открытым редактируемым кодом, который можно запустить и проверить

Владимир, добрый день!

Абсолютно согласен с Вами.

В устранении этой проблемы применительно к данному частному случаю заинтересован в первую очередь сам брокер, во вторую очередь разработчик платформы.

Наш счет реальный, убытки тоже. У брокера и разработчика платформы есть абсолютно все данные для того что бы проверить нашу информацию как в части конкретных ордеров, так и банальной проверкой использования данной торговой функции OrderCloseBy.

Мы же как компания разработчик софта на базе данной платформы заинтересованы только в том случае, если исходя из принципа единообразия абсолютно все торговые сервера любых брокеров будут отрабатывать данную торговую функцию OrderCloseBy одинаково.

Иначе мы сейчас с Вами решим этот вопрос в частном случае, а потом любой наш корпоративный клиент с депо в несколько миллионов (именно для таких депозитов нами разработана данная торговая система для торговли не только на форекс, но и на фондовом рынке) у другого брокера получит аналогичные негативные последствия уже на классическом счете и что тогда?

Единые стандарты исполнения либо есть либо их нет.

Сам пост не имеет цели решение тех проблемы, иначе бы мы отписали бы в сервис деск, исходя их факта просто хотим понять мнения разработчика и пользователей.

Вот данные по терминалу

mt4 

 

Любой желающий может самостоятельно убедиться в оригинальности исполнения данной торговой функции использовав приложенный скрипт на том самом реальном торговом сервере из скриншота первого поста (пока там ничего не пофиксили).  А потом можно использовать тот же самый скрипт на демо сервере того же самого брокера и увидеть, что на демо сервере магик сохраняется в отличии от реального торгового сервера.

Файлы:
TestOrderCloseBy.mq4  3 kb
 
у E-Global раньше вроде нормально перекрытые ордера закрывались, хотя не без проблем.
 
Alexandr Bryzgalov:
у E-Global раньше вроде нормально перекрытые ордера закрывались, хотя не без проблем.

Александр, благодарю за Ваше сообщение!

В том то все и дело, что Forex4you достаточно популярная компания как и данный реальный торговый сервер.

Вот мы и хотим понять мнение окружающих насколько уместно данное исполнение?

Возможно платформу метатрейдер решили перориентировать чисто под ручную торговлю, а мы просто не в курсе?

 
Karputov Vladimir:

Было бы неплохо, на техническом форуме, добавлять существенные детали:

  • тип и билд терминала
  • скриншоты вкладки история
  • логи из вкладки терминала "Журнал"
  • облегчённый пример к открытым редактируемым кодом, который можно запустить и проверить

Владимир, добрый день!

Вы смогли самостоятельно убедиться в оригинальности исполнения данной торговой функции OrderCloseBy использовав приложенный скрипт на торговом сервере EGlobal-Cent4?

Не подскажите на данном форуме присутствуют представители разработчика платформы метатрейдер, чье мнение мы хотели услышать по данному вопросу? Как то можно их пригласить в данную ветку?

 
Pavel Izosimov:

Владимир, добрый день!

Вы смогли самостоятельно убедиться в оригинальности исполнения данной торговой функции OrderCloseBy использовав приложенный скрипт на торговом сервере EGlobal-Cent4?

Не подскажите на данном форуме присутствуют представители разработчика платформы метатрейдер, чье мнение мы хотели услышать по данному вопросу? Как то можно их пригласить в данную ветку?

Я только подсказал Вам о том, как правильно подготавливать информацию, если есть вопрос по функционированию платформы.

Не проверял - так как уже давно не работаю со старым терминалом MetaTrader 4.

Форум читают все, значит могут ответить. Но Вы также можете из своего профиля оформить заявку в техподдержку - здесь она называется СервисДеск: Где найти сервисдеск, администрацию.

 
Karputov Vladimir:

Я только подсказал Вам о том, как правильно подготавливать информацию, если есть вопрос по функционированию платформы.

Не проверял - так как уже давно не работаю со старым терминалом MetaTrader 4.

Форум читают все, значит могут ответить. Но Вы также можете из своего профиля оформить заявку в техподдержку - здесь она называется СервисДеск: Где найти сервисдеск, администрацию.

Владимир, благодарю за Ваш ответ!

Речь не о пользовательском терминале, а об оригинальном исполнении на стороне торгового сервера, настройку которого производит либо брокер либо разработчик платформы. 

Вы имеете представление об автоматизированной торговле? Не находите странным такое исполнение? 

[Удален]  
Pavel Izosimov:
Уважаемые коллеги, добрый день!

магик номер 70000

Попробуйте использовать значение Magic Number в диапазоне от 1 до 65535

Насколько я помню там значение ограничего 16 бит, возможно новый компилятор при выходе за пределы обнуляет к нулю, что равнозначно открытому вручную ордеру.

Это так, размышления из опыта работы на ассемблере и личные догадки. Но я бы за пределы 65535 в Magic не выходил. 

 
Vladimir Zubov:

Попробуйте использовать значение Magic Number в диапазоне от 1 до 65535

Насколько я помню там значение ограничего 16 бит, возможно новый компилятор при выходе за пределы обнуляет к нулю, что равнозначно открытому вручную ордеру.

Это так, размышления из опыта работы на ассемблере и личные догадки. Но я бы за пределы 65535 в Magic не выходил. 

Владимир, благодарю за Ваше сообщение!

Проверяли разные магики, дело не в их диапазоне.

Сегодня компания Forex4you подтвердила, что ситуация понятна и они занимаются ее решением на стороне своего торгового сервера EGlobal-Cent4.

Также мы разместили официальный запрос в Сервисдэск разработчика платформы в целях приведения работы всех серверов к единому стандарту исполнения данной торговой функции OrderCloseBy.

Servicedesk 

Мы убеждены, что внедрение данного единого стандарта исполнения будет полезно для всех кто занимается автоматизированной торговлей. 

  

 
Pavel Izosimov:

В результате каждого использования нашей системой торговой функции OrderCloseBy торговый сервер открывает новые ордера БЕЗ магик номера, которые отмечает как вручную открытые ордера. Смотреть на приложенном скриншоте ордера с комментариями "Close by resulting or".

Непонятно, о чем речь. Как вы пытаетесь открывать ордера через функцию закрытия локов OrderCloseBy?  Вы логи операций ведете? Я не про стандартные логи терминала, а про логи внутренней работы робота.
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