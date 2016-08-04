Оригинальное исполнение реальным торговым сервером торговой функции OrderCloseBy при автоматической торговле
Было бы неплохо, на техническом форуме, добавлять существенные детали:
- тип и билд терминала
- скриншоты вкладки история
- логи из вкладки терминала "Журнал"
- облегчённый пример к открытым редактируемым кодом, который можно запустить и проверить
Было бы неплохо, на техническом форуме, добавлять существенные детали:
- тип и билд терминала
- скриншоты вкладки история
- логи из вкладки терминала "Журнал"
- облегчённый пример к открытым редактируемым кодом, который можно запустить и проверить
Владимир, добрый день!
Абсолютно согласен с Вами.
В устранении этой проблемы применительно к данному частному случаю заинтересован в первую очередь сам брокер, во вторую очередь разработчик платформы.
Наш счет реальный, убытки тоже. У брокера и разработчика платформы есть абсолютно все данные для того что бы проверить нашу информацию как в части конкретных ордеров, так и банальной проверкой использования данной торговой функции OrderCloseBy.
Мы же как компания разработчик софта на базе данной платформы заинтересованы только в том случае, если исходя из принципа единообразия абсолютно все торговые сервера любых брокеров будут отрабатывать данную торговую функцию OrderCloseBy одинаково.
Иначе мы сейчас с Вами решим этот вопрос в частном случае, а потом любой наш корпоративный клиент с депо в несколько миллионов (именно для таких депозитов нами разработана данная торговая система для торговли не только на форекс, но и на фондовом рынке) у другого брокера получит аналогичные негативные последствия уже на классическом счете и что тогда?
Единые стандарты исполнения либо есть либо их нет.
Сам пост не имеет цели решение тех проблемы, иначе бы мы отписали бы в сервис деск, исходя их факта просто хотим понять мнения разработчика и пользователей.
Вот данные по терминалу
Любой желающий может самостоятельно убедиться в оригинальности исполнения данной торговой функции использовав приложенный скрипт на том самом реальном торговом сервере из скриншота первого поста (пока там ничего не пофиксили). А потом можно использовать тот же самый скрипт на демо сервере того же самого брокера и увидеть, что на демо сервере магик сохраняется в отличии от реального торгового сервера.
у E-Global раньше вроде нормально перекрытые ордера закрывались, хотя не без проблем.
Александр, благодарю за Ваше сообщение!
В том то все и дело, что Forex4you достаточно популярная компания как и данный реальный торговый сервер.
Вот мы и хотим понять мнение окружающих насколько уместно данное исполнение?
Возможно платформу метатрейдер решили перориентировать чисто под ручную торговлю, а мы просто не в курсе?
Было бы неплохо, на техническом форуме, добавлять существенные детали:
- тип и билд терминала
- скриншоты вкладки история
- логи из вкладки терминала "Журнал"
- облегчённый пример к открытым редактируемым кодом, который можно запустить и проверить
Владимир, добрый день!
Вы смогли самостоятельно убедиться в оригинальности исполнения данной торговой функции OrderCloseBy использовав приложенный скрипт на торговом сервере EGlobal-Cent4?
Не подскажите на данном форуме присутствуют представители разработчика платформы метатрейдер, чье мнение мы хотели услышать по данному вопросу? Как то можно их пригласить в данную ветку?
Владимир, добрый день!
Вы смогли самостоятельно убедиться в оригинальности исполнения данной торговой функции OrderCloseBy использовав приложенный скрипт на торговом сервере EGlobal-Cent4?
Не подскажите на данном форуме присутствуют представители разработчика платформы метатрейдер, чье мнение мы хотели услышать по данному вопросу? Как то можно их пригласить в данную ветку?
Я только подсказал Вам о том, как правильно подготавливать информацию, если есть вопрос по функционированию платформы.
Не проверял - так как уже давно не работаю со старым терминалом MetaTrader 4.
Форум читают все, значит могут ответить. Но Вы также можете из своего профиля оформить заявку в техподдержку - здесь она называется СервисДеск: Где найти сервисдеск, администрацию.
Я только подсказал Вам о том, как правильно подготавливать информацию, если есть вопрос по функционированию платформы.
Не проверял - так как уже давно не работаю со старым терминалом MetaTrader 4.
Форум читают все, значит могут ответить. Но Вы также можете из своего профиля оформить заявку в техподдержку - здесь она называется СервисДеск: Где найти сервисдеск, администрацию.
Владимир, благодарю за Ваш ответ!
Речь не о пользовательском терминале, а об оригинальном исполнении на стороне торгового сервера, настройку которого производит либо брокер либо разработчик платформы.
Вы имеете представление об автоматизированной торговле? Не находите странным такое исполнение?
Попробуйте использовать значение Magic Number в диапазоне от 1 до 65535
Насколько я помню там значение ограничего 16 бит, возможно новый компилятор при выходе за пределы обнуляет к нулю, что равнозначно открытому вручную ордеру.
Это так, размышления из опыта работы на ассемблере и личные догадки. Но я бы за пределы 65535 в Magic не выходил.
Попробуйте использовать значение Magic Number в диапазоне от 1 до 65535
Насколько я помню там значение ограничего 16 бит, возможно новый компилятор при выходе за пределы обнуляет к нулю, что равнозначно открытому вручную ордеру.
Это так, размышления из опыта работы на ассемблере и личные догадки. Но я бы за пределы 65535 в Magic не выходил.
Владимир, благодарю за Ваше сообщение!
Проверяли разные магики, дело не в их диапазоне.
Сегодня компания Forex4you подтвердила, что ситуация понятна и они занимаются ее решением на стороне своего торгового сервера EGlobal-Cent4.
Также мы разместили официальный запрос в Сервисдэск разработчика платформы в целях приведения работы всех серверов к единому стандарту исполнения данной торговой функции OrderCloseBy.
Мы убеждены, что внедрение данного единого стандарта исполнения будет полезно для всех кто занимается автоматизированной торговлей.
В результате каждого использования нашей системой торговой функции OrderCloseBy торговый сервер открывает новые ордера БЕЗ магик номера, которые отмечает как вручную открытые ордера. Смотреть на приложенном скриншоте ордера с комментариями "Close by resulting or".
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В результате каждого использования нашей системой торговой функции OrderCloseBy торговый сервер открывает новые ордера БЕЗ магик номера, которые отмечает как вручную открытые ордера. Смотреть на приложенном скриншоте ордера с комментариями "Close by resulting or".