Новый шлюз к Interactive Brokers для MetaTrader 5 от MetaQuotes и oneZero — это торговля на 130 фондовых биржах мира, включая NASDAQ и NYSE - страница 2
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У некоторых серьезных брокеров возможность торговли этими инструментами в штатном мт4 давно реализована...
Точнее ответит, пожалуй, только разработчик...
Имхо, то, что Вы показали на скриншотах - это псевдоактивы по имени "CFD на любую хрень" от какого-то ДЦ, реально никуда не попадающие и ни на что не влияющие...
А речь в первом посте идёт именно о реальных активах [акции, фьючи и т.п.]. Насколько понимаю, в стакане биржи будут Ваши объёмы, если поступит от Вас заявка в МТ5 через этот шлюз.
Думаю, разница очевидна... торговать через ДЦ или напрямую...
Точнее ответит, пожалуй, только разработчик...
Имхо, то, что Вы показали на скриншотах - это псевдоактивы по имени "CFD на любую хрень", реально никуда не попадающие и ни на что не влияющие...
А речь в первом посте идёт именно о реальных активах [акции, фьючи и т.п.]. Насколько понимаю, в стакане биржи будут Ваши объёмы, если поступит от Вас заявка через МТ5.
Думаю, разница очевидна...
Так разница полагаю любому понятна.
Вы пост прочтите внимательно
"я не рекламирую платформу мт4 и не говорю, что она чем либо лучше вышеупомянутого решения"
именно потому я попросил написать дц в личку,а не тут,чтобы не было рекламы))
Мне кажется теперь нужно, чтобы был архив котировок в МТ5. Вроде, как обещали открыть датафиды.
Предположу, что алготрейдеры тестируют алгоритмы на стороннем софте, а торгуют на другом. Из преимуществ, в МТ5 есть пауза на оптимизации, можно прервать оптимизацию и на следующий день продолжить или потратить деньги и за несколько минут протестировать из облака. Логично предположить, что тестировать алгоритм и торговать на одном софте гораздо удобней, чем распыляться на несколько программ. Это еще более актуально, так как многие платформы дают только возможность торговли, не имея встроенного языка для создания алгоритмов или он слабо развит.
я даже больше добавлю, нужно изменение в интерфейсе! если через этот шлюз будет предоставляться ПОЛНЫЙ доступ ко ВСЕМ инструментам,а не на выбор брокека к 50-100 бумажкам или фьчюам, то без поля быстрого поиска-ввода-смены символа никуда не деться. иначе какому-нибудь интрадейщику каждый день просматривать глазами буквенные сочетания в поисках 5-10-20 бумажек из порядка 5000-7000,это адское мучение будет.
пока платформа была заточена под форекс это было как-то без надобности такое поле. мало ли как обозвал у себя ДЦ инструмент. на бирже же все тикеры носят какое-то конкретное название. так что поиск и быстрое открытие чарта будут необходимы.
я даже больше добавлю, нужно изменение в интерфейсе! если через этот шлюз будет предоставляться ПОЛНЫЙ доступ ко ВСЕМ инструментам,а не на выбор брокека к 50-100 бумажкам или фьчюам, то без поля быстрого поиска-ввода-смены символа никуда не деться. иначе какому-нибудь интрадейщику каждый день просматривать глазами буквенные сочетания в поисках 5-10-20 бумажек из порядка 5000-7000,это адское мучение будет.
пока платформа была заточена под форекс это было как-то без надобности такое поле. мало ли как обозвал у себя ДЦ инструмент. на бирже же все тикеры носят какое-то конкретное название. так что поиск и быстрое открытие чарта будут необходимы.
Поиск давно есть:
Находится внизу списка Символов.
Поиск давно есть:
Находится внизу списка Символов.
Поиск давно есть:
Находится внизу списка Символов.
и еще вопрос - а не окажется ли тут ситуация аналогичной с биржей CME ? о сертификации на СМЕ было заявлено еще 3 года назад http://www.metatrader5.com/ru/news/498, однако до сих пор нет ни одного брокера,который предлагал бы доступ туда через МТ5. даже на сайте самой СМЕ нет никакой информации о МТ5,о том,что они его поддерживают.
http://www.cmegroup.com/globex/trading-cme-group-products/trading-applications/isv.html