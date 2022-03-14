Новый шлюз к Interactive Brokers для MetaTrader 5 от MetaQuotes и oneZero — это торговля на 130 фондовых биржах мира, включая NASDAQ и NYSE - страница 5
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Всё бы хорошо, но для самой платформы там ничего не напишешь... не то что робота, даже индикатор. Это всё равно как работать с МТ5 через внешние DLLи. То есть самое простое решение использовать их апи только непосредственно для торговли, а всю аналитику на любой другой платформе от маткада до того же метатрейдера. В общем, как тут кто-то заметил, холостой выстрел.
Возможность получать Market Data и отправлять торговые приказы - это основное что нужно.
Собственный тестер стратегий, оптимизатор и прочие ништяки естественно, придется писать самому..
Я и так сам писал тестер свой и оптимизатор для стратегий фронтраннинга и арбитража по истории самостоятельно собранных снапшотов стаканов для мосбиржи.
А штатным тестером пользоваться не хочу даже для тестирования "побарных" стратегий после чудес, которые он мне выдавал на тестах по биржевым инструментам. Даже открывать это "чудо" больше нету желания.
Но, что касается мосбиржи, то у меня большие сомнения, что свой робот, работающий через тот же коннектор айтиинвеста СмартКом сможет сравниться по надежности работы и скорости исполнения приказов/получения marketdata с аналогом на mql5 через мт5. Как подключусь полноценно - дам сравнительную характеристику.
Мт5 подкупает скоростью, простотой, надежностью и мощным языком.
исходя из информации от самого IB,особых каких-то условий,чтоб стать представляющим брокером,у них нет. Нет даже информации о необходимым лицензиях,если они вообще нужны. В США,вроде как, для посредников понадобилась бы лицензия профессионального посредника. А сумма для открытия брокерского счета так просто смешная для многих дц. Непонятно,чего столько времени телятся?!
Шляпа! Написал в oneZero с вопросами по данному хабу но ни ответа ни привета.
Локально, по-трейдерно, это не делается?