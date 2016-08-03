Стабильные МТС - страница 27
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В Вашем случае величина минутного бара сравнима со стопом
Это как??? Я же говорю у меня стопы и тейки на уровне 700 и 650 пипсов. Как они могут быть сравнимы с минуткой? Я тут попал в сюр какой-то )
Алексей, я сразу написал: "Если Вам не трудно" и "Мне интересно как себя поведет".
Тема создана не мной и не для меня, я с Вас ничего не спрашиваю, тем более не требую.
Вы выложили свою статистику, там четко закрытие ордера с убытком 10 пунктов. Плавающий у Вас стоп или постоянный не суть важно. Но такое закрытие было и этот стоп сравним с баром 1 минута. На проскальзывании этот стоп может быть и 20 и 30 ... Логики советника я не знаю и не спрашиваю. Поэтому и спросил про тест на 5 минутах, он все покажет.
Ничего личного тут не было и нет.
Извините, если что.
Вы выложили свою статистику, там четко закрытие ордера с убытком 10 пунктов.
Где это на графике? я сам автор этого не вижу ))) Покажите. Мне интересно, откуда вы эту информацию прочитали.
В шапку отчета загляните, там указаны все параметры.
У меня мат.ожидание 68 пипсов. Даже мат.ожидание намного больше минутной свечки.
Где это на графике? я сам автор этого не вижу ))) Покажите. Мне интересно, откуда вы эту информацию прочитали.
В шапку отчета загляните, там указаны все параметры.
У меня мат.ожидание 68 пипсов. Даже мат.ожидание намного больше минутной свечки.
Я просто спросил. Нет значит нет.
Давайте закончим уже.
На файле красным отметил закрытие ордера с убытком 10.
Я просто спросил. Нет значит нет.
Давайте закончим уже.
На файле красным отметил закрытие ордера с убытком 10.
Это закрытие по времени. Цена не достигла ни тейка ни стопа. Все сделки живут максимум 12 часов.
Тейк и стоп выделил цветом.
Это закрытие по времени. Цена не достигла ни тейка ни стопа. Все сделки живут максимум 12 часов.
Закрытие было!!!! О чем я и писал выше!!! Даже при закрытии по времени сов легко проскользит 20 пунктов!!!! Зависит от методики закрытия ордеров.
Как работает Ваш советник я НЕ ЗНАЮ, что я тоже писал выше. Логику Вы и не расскажите, если он рабочий.
Но ОЦЕНИТЬ ЕГО НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ КРИТЕРИЯХ тестирования могу легко. Это я тоже писал выше.
Вроде все встало на свои места?
Извините, я откланиваюсь
Закрытие было!!!!
Блин, а как же без закрытий. Они всегда будут или мне сделки держать по 15 лет? Сюююр.
Я не понял, почему 5 минут лучше, до сих пор.
Проскальзывания в тесте не учитываются. Есть МО 68 пипсов, которое должно компенсировать их на реале.
Если я его перенесу на 5 минутный график, будет та же проблема.
Про другие пары: на других парах другие настройки. С одними и теми же он не будет показывать такие результаты.
Блин, а как же без закрытий. Они всегда будут или мне сделки держать по 15 лет? Сюююр.
Я не понял, почему 5 минут лучше, до сих пор.
Проскальзывания в тесте не учитываются. Есть МО 68 пипсов, которое должно компенсировать их на реале.
Если я его перенесу на 5 минутный график, будет та же проблема.
Про другие пары: на других парах другие настройки. С одними и теми же он не будет показывать такие результаты.
Я уже писал все это выше, больше повторяться не буду.
Читайте ветку, там все есть.
Больше отвечать ничего не буду, уж извините.
Успехов
Я уже писал все это выше, больше повторяться не буду.
Читайте ветку, там все есть.
Больше отвечать ничего не буду, уж извините.
Успехов
Если хотите посмотреть: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/665851
Хороший результат подгоняется по eurjpy и usdjpy. По остальным парам похуже. Как это будет на реале - не знаю. Тестирую как раз сейчас эти стратегии в порфеле.
Если хотите посмотреть: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/665851
Хороший результат подгоняется по eurjpy и usdjpy. По остальным парам похуже. Как это будет на реале - не знаю. Тестирую как раз сейчас эти стратегии в порфеле.
Красивый результат!
Но ПРАВИЛЬНО тестировать на пятиминутках. По Евро/доллару спрэд на тест лучше брать 22. Так сов проверяется на работу в условиях реала.
Если условия работы будут совсем чистыми, то результат будет интереснее. Но ниже уровня теста Вы уже врятли просядите ...
Если хотите сов выставить на реал, меняйте код, чтобы переменных не было. Часто обнуляться будут ))