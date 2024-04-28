Делаем краудсорсовый проект по Canvas - страница 44

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Реter Konow:
Да, Николай мастер по художественной части работы с канвасом. Это своеобразное исскуство. Для визуализации данных, декорирования интерфейса и оформления оболочек элементов управления эти навыки незаменимы. Цифровой художник. (Без шуток).

Добавлю, что Николай не только отлично разбирается в алгоритмах рисования, но знает какие формулы использовать для сглаживаний форм, рассеивания теней и цветовых переливаний. Это далеко не каждому дано. 

Именно по этой причине я и обратился с просьбой к Николаю! И благодарен ему что он смог все же выкроить несколько драгоценных часов чтобы сделать пример рисования закругленных примитивов. Это очень ценный пример!

 
Алексей Барбашин:

Дмитрий, пример покажешь?

Код или просто как выглядит?

 
Dmitry Fedoseev:

Код или просто как выглядит?

И то и другое конечно. Ведь в код мы лезем только тогда, когда нам становится интересна сама картинка :)

 
Алексей Барбашин:

И то и другое конечно. Ведь в код мы лезем только тогда, когда нам становится интересна сама картинка :)

Кода у меня точно нет. Да и с примером что-то сложно, что бы было наглядно. Ниже два изображения. Тень серого цвета, слева наложение нормальное, справа умножение. Справа она цветная и соответствует цвету фона, как бы прозрачная. 

 

 
Dmitry Fedoseev:

Кода у меня точно нет. Да и с примером что-то сложно, что бы было наглядно. Ниже два изображения. Тень серого цвета, слева наложение нормальное, справа умножение. Справа она цветная и соответствует цвету фона, как бы прозрачная. 

 

На этой картинке не видно этого, но я понял о чем Вы. Да, Вы правы. Я неправильные настройки теней выставил. У меня был цвет для тени 0xFF303030 - серый непрозрачный с размытием краёв,  а нужно черный прозрачный с размытием краев 0xCF000000.
Доберусь до компьютера выложу картинки с новыми настройками. 
 
Николай, предлагаю исправленный пример разместить так же в Вашей ветке "Canvas - это круто!". Уверен что есть наблюдающие за Вашей веткой и им новый пример будет крайне интересен!
 
Nikolai Semko:
На этой картинке не видно этого, но я понял о чем Вы. Да, Вы правы. Я неправильные настройки теней выставил. У меня был цвет для тени 0xFF303030 - серый непрозрачный с размытием краёв,  а нужно черный прозрачный с размытием краев 0xCF000000.
Доберусь до компьютера выложу картинки с новыми настройками. 
 
Nikolai Semko:

без теней

с тенями

с заливкой:


без заливки



Я так понял что Rectangle.mq5 4 kb ссылается на обновленный  iCanvas.mqh 

 
Алексей Барбашин:

Я так понял что Rectangle.mq5 4 kb ссылается на обновленный  iCanvas.mqh 

Да, версию дсп.
 

Опубликовал конструктор и движок GUI в этой ветке: https://www.mql5.com/ru/forum/332043

И в своем блоге: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733356

Приглашаю всех желающих принять участие в тестировании. 

КОНСТРУКТОР GUI
КОНСТРУКТОР GUI
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ИНСТРУКЦИЯ К УСТАНОВКЕ: Советник KIB.ex5 поместить в папку Экспертов. (Не помещать в подпапки). Файл GUI_DRIVE.mqh поместить в папку include. (Не помещать в подпапки). Индикатор KIB-source.mqh поместить в папку Indicators. (Не помещать в подпапки). Установить советник KIB.ex5 на свободный график. Открыть индикатор KIB-source.mqh в...
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