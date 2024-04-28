Делаем краудсорсовый проект по Canvas - страница 44
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Да, Николай мастер по художественной части работы с канвасом. Это своеобразное исскуство. Для визуализации данных, декорирования интерфейса и оформления оболочек элементов управления эти навыки незаменимы. Цифровой художник. (Без шуток).
Именно по этой причине я и обратился с просьбой к Николаю! И благодарен ему что он смог все же выкроить несколько драгоценных часов чтобы сделать пример рисования закругленных примитивов. Это очень ценный пример!
Дмитрий, пример покажешь?
Код или просто как выглядит?
Код или просто как выглядит?
И то и другое конечно. Ведь в код мы лезем только тогда, когда нам становится интересна сама картинка :)
И то и другое конечно. Ведь в код мы лезем только тогда, когда нам становится интересна сама картинка :)
Кода у меня точно нет. Да и с примером что-то сложно, что бы было наглядно. Ниже два изображения. Тень серого цвета, слева наложение нормальное, справа умножение. Справа она цветная и соответствует цвету фона, как бы прозрачная.
Кода у меня точно нет. Да и с примером что-то сложно, что бы было наглядно. Ниже два изображения. Тень серого цвета, слева наложение нормальное, справа умножение. Справа она цветная и соответствует цвету фона, как бы прозрачная.
На этой картинке не видно этого, но я понял о чем Вы. Да, Вы правы. Я неправильные настройки теней выставил. У меня был цвет для тени 0xFF303030 - серый непрозрачный с размытием краёв, а нужно черный прозрачный с размытием краев 0xCF000000.
без теней
с тенями
с заливкой:
без заливки
Я так понял что Rectangle.mq5 4 kb ссылается на обновленный iCanvas.mqh
Я так понял что Rectangle.mq5 4 kb ссылается на обновленный iCanvas.mqh
Опубликовал конструктор и движок GUI в этой ветке: https://www.mql5.com/ru/forum/332043
И в своем блоге: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/733356
Приглашаю всех желающих принять участие в тестировании.