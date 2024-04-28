Делаем краудсорсовый проект по Canvas - страница 42

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Если я тебя правильно понимаю то при использовании твоего инструмента пользователю не придется программировать сам интерфейс, он будет создан в конечном итоге в файле ex4 с помощью графического конструктора, программисту просто нужно будет воспользоваться доступом к событиям элементов управления через экспортные функции или события терминала. Если все так, то совершенно не важно на чем построено "ядро" механизма так как пользователю даже не придется с этим работать, он будет получать готовый интерфейсный могуль в виде ex4.

Если все так, то пожалуй остановимся и не будем развивать тему дальше поскольку не важно из чего состоят внутренности ex4

 
Алексей Барбашин:

Если я тебя правильно понимаю то при использовании твоего инструмента пользователю не придется программировать сам интерфейс, он будет создан в конечном итоге в файле ex4 с помощью графического конструктора, программисту просто нужно будет воспользоваться доступом к событиям элементов управления через экспортные функции или события терминала. Если все так, то совершенно не важно на чем построено "ядро" механизма так как пользователю даже не придется с этим работать, он будет получать готовый интерфейсный могуль в виде ex4.

Если все так, то пожалуй остановимся и не будем развивать тему дальше поскольку не важно из чего состоят внутренности ex4

По какой то причине, не могу зайти на сайт со своего компа.

Ты все верно говоришь. Но, есть неточности. Ех4 автоматически не производится. Производится некий файл, который заполен цифрами. Дальше он вставляется в "движок" (код, который управляет гуи), а он подключится к приложению пользователя. 

Я тоже считаю, что особого смысла переписывать проект нет. Это была твоя идея. Моя задача сейчас закончить отладку и выложить. Возможности конструктора и внешний вид интерфейсов ты можешь увидеть пролистав мой профиль. 

Ладно. Продолжим обсуждение после публикации. Иначе, я сильно отвлекаюсь.
 
Ровно через неделю публикация. Не дольше.

Даю слово.
 
Реter Konow:
Ровно через неделю публикация. Не дольше.

Даю слово.

Да вроде никто и не гонит тебя.

 
Nikolai Semko:

Я не против, но, если честно, я даже не знаю, чем могу помочь. Все уже сказал много раз. Петру надо просто пройти свой путь. 

Он товарищ самодостаточный и не нуждается в шефстве над ним, ибо сам себе босс. Хотя иногда складывается ощущение, что он нуждается в шефстве, но это лишь иллюзия, его уловка, своеобразная замануха :))

Можешь! ))

Николай, можешь попробовать с помощью своего класса нарисовать следующий элемент:


Картинка (иконка) может быть любая. Тут главным является алгоритм построения сглаженного контура и его заливка.

А если еще и тень сможешь сделать - это будет просто супер.

 
Алексей Барбашин:

Можешь! ))

Николай, можешь попробовать с помощью своего класса нарисовать следующий элемент:


Картинка (иконка) может быть любая. Тут главным является алгоритм построения сглаженного контура и его заливка.

А если еще и тень сможешь сделать - это будет просто супер.

могу, но я пасс

 
Алексей Барбашин:

Можешь! ))

Николай, можешь попробовать с помощью своего класса нарисовать следующий элемент:


Картинка (иконка) может быть любая. Тут главным является алгоритм построения сглаженного контура и его заливка.

А если еще и тень сможешь сделать - это будет просто супер.

Да любой сможет при желании. К чему такие вопросы(запросы)?

Огласи бюджет.

А ты сможешь?

 
Алексей Барбашин:

Можешь! ))

Николай, можешь попробовать с помощью своего класса нарисовать следующий элемент:


Картинка (иконка) может быть любая. Тут главным является алгоритм построения сглаженного контура и его заливка.

А если еще и тень сможешь сделать - это будет просто супер.

Довольно простая задача, если умеешь рисовать круги и линии :)

https://www.mql5.com/ru/articles/4951 -  тут много похожих

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Andrey Barinov:

Довольно простая задача, если умеешь рисовать круги и линии :)

https://www.mql5.com/ru/articles/4951 -  тут много похожих

Андрей, там же у Вас растровая графика, если не ошибаюсь.

 
Nikolai Semko:

Андрей, там же у Вас растровая графика, если не ошибаюсь.

Примитивы векторные. Только  bmp по пикселям.

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