Делаем краудсорсовый проект по Canvas - страница 42
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Если я тебя правильно понимаю то при использовании твоего инструмента пользователю не придется программировать сам интерфейс, он будет создан в конечном итоге в файле ex4 с помощью графического конструктора, программисту просто нужно будет воспользоваться доступом к событиям элементов управления через экспортные функции или события терминала. Если все так, то совершенно не важно на чем построено "ядро" механизма так как пользователю даже не придется с этим работать, он будет получать готовый интерфейсный могуль в виде ex4.
Если все так, то пожалуй остановимся и не будем развивать тему дальше поскольку не важно из чего состоят внутренности ex4
Если я тебя правильно понимаю то при использовании твоего инструмента пользователю не придется программировать сам интерфейс, он будет создан в конечном итоге в файле ex4 с помощью графического конструктора, программисту просто нужно будет воспользоваться доступом к событиям элементов управления через экспортные функции или события терминала. Если все так, то совершенно не важно на чем построено "ядро" механизма так как пользователю даже не придется с этим работать, он будет получать готовый интерфейсный могуль в виде ex4.
Если все так, то пожалуй остановимся и не будем развивать тему дальше поскольку не важно из чего состоят внутренности ex4
Ровно через неделю публикация. Не дольше.
Да вроде никто и не гонит тебя.
Я не против, но, если честно, я даже не знаю, чем могу помочь. Все уже сказал много раз. Петру надо просто пройти свой путь.
Он товарищ самодостаточный и не нуждается в шефстве над ним, ибо сам себе босс. Хотя иногда складывается ощущение, что он нуждается в шефстве, но это лишь иллюзия, его уловка, своеобразная замануха :))
Можешь! ))
Николай, можешь попробовать с помощью своего класса нарисовать следующий элемент:
Картинка (иконка) может быть любая. Тут главным является алгоритм построения сглаженного контура и его заливка.
А если еще и тень сможешь сделать - это будет просто супер.
Можешь! ))
Николай, можешь попробовать с помощью своего класса нарисовать следующий элемент:
Картинка (иконка) может быть любая. Тут главным является алгоритм построения сглаженного контура и его заливка.
А если еще и тень сможешь сделать - это будет просто супер.
могу, но я пасс
Можешь! ))
Николай, можешь попробовать с помощью своего класса нарисовать следующий элемент:
Картинка (иконка) может быть любая. Тут главным является алгоритм построения сглаженного контура и его заливка.
А если еще и тень сможешь сделать - это будет просто супер.
Да любой сможет при желании. К чему такие вопросы(запросы)?
Огласи бюджет.
А ты сможешь?
Можешь! ))
Николай, можешь попробовать с помощью своего класса нарисовать следующий элемент:
Картинка (иконка) может быть любая. Тут главным является алгоритм построения сглаженного контура и его заливка.
А если еще и тень сможешь сделать - это будет просто супер.
Довольно простая задача, если умеешь рисовать круги и линии :)
https://www.mql5.com/ru/articles/4951 - тут много похожих
Довольно простая задача, если умеешь рисовать круги и линии :)
https://www.mql5.com/ru/articles/4951 - тут много похожих
Андрей, там же у Вас растровая графика, если не ошибаюсь.
Андрей, там же у Вас растровая графика, если не ошибаюсь.
Примитивы векторные. Только bmp по пикселям.