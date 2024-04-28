Делаем краудсорсовый проект по Canvas - страница 43

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Sergey Chalyshev:

Да любой сможет при желании. К чему такие вопросы(запросы)?

Огласи бюджет.

А ты сможешь?

И я смогу, это не проблема. Просто у Николая это изящнее получается и красивее. 

Но всё вопрос желания, никто никого не заставляет и не принуждает.

 
Sergey Chalyshev:

Да любой сможет при желании. К чему такие вопросы(запросы)?

Огласи бюджет.

А ты сможешь?

далеко не любой. 

Несмотря на кажущуюся простоту, эта задача из разряда сложных.
Думаю, что Вы просто хвастаетесь, не понимая предмета. Вряд ли Вы даже за неделю упорного труда осилите эту задачу, так чтобы решение было не стыдно показать. 

Во всяком случае у меня бы столько ушло времени, если бы эта задача стояла передо мной лет пять назад, когда у меня не было опыта работы с канвасом. Да и сейчас мне понадобиться часов 3-5, хотя я понимаю все моменты досконально.

 
Nikolai Semko:

далеко не любой. 

Несмотря на кажущуюся простоту, эта задача из разряда сложных.
Думаю, что Вы просто хвастаетесь, не понимая предмета. Вряд ли Вы даже за неделю упорного труда осилите эту задачу, так чтобы решение было не стыдно показать. 

Во всяком случае у меня бы столько ушло времени, если бы эта задача стояла передо мной лет пять назад, когда у меня не было опыта работы с канвасом. Да и сейчас мне понадобиться часов 3-5, хотя я понимаю все моменты досконально.

Именно по этой причине я и обратился с предложением к Николаю (к Вам).

Но "пасс", так "пасс". Это дело добровольное.

 
Nikolai Semko:

далеко не любой. 

Несмотря на кажущуюся простоту, эта задача из разряда сложных.
Думаю, что Вы просто хвастаетесь, не понимая предмета. Вряд ли Вы даже за неделю упорного труда осилите эту задачу, так чтобы решение было не стыдно показать. 

Во всяком случае у меня бы столько ушло времени, если бы эта задача стояла передо мной лет пять назад, когда у меня не было опыта работы с канвасом. Да и сейчас мне понадобиться часов 3-5, хотя я понимаю все моменты досконально.

Так и есть.
 

без теней

с тенями

с заливкой:


без заливки



Файлы:
Rectangle.ex5  58 kb
Rectangle.mq5  4 kb
 
Nikolai Semko:

без теней

с тенями

с заливкой:


без заливки



Николай... я дар речи потерял! Это произведение искусства! 

Уверен что очень многие не оценят, так как по сути не поймут в чем собственно фишка и в чем прелесть. Но те, кто работает с канвасом, они оценят!

 
Да, Николай мастер по художественной части работы с канвасом. Это своеобразное исскуство. Для визуализации данных, декорирования интерфейса и оформления оболочек элементов управления эти навыки незаменимы. Цифровой художник. (Без шуток).

Добавлю, что Николай не только отлично разбирается в алгоритмах рисования, но знает какие формулы использовать для сглаживаний форм, рассеивания теней и цветовых переливаний. Это далеко не каждому дано. 
 
Nikolai Semko:

без теней

с тенями

с заливкой:


без заливки



Дак это в стиле... понатыкали печати, или это такая куча объектов одновременно, а потом ,даже не знаю, тут проще наверное по пикселям пробежаться

 
Если по аналогии с программами для рисования, то здесь наложение теней в режиме normal, а это не ice. А ice - наложение в режиме multiply. Так что, еще есть куда стремиться. 
 
Dmitry Fedoseev:
Если по аналогии с программами для рисования, то здесь наложение теней в режиме normal, а это не ice. А ice - наложение в режиме multiply. Так что, еще есть куда стремиться. 

Дмитрий, пример покажешь?

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