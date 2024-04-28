Делаем краудсорсовый проект по Canvas - страница 3
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я б сказал красавчик )
очень радует скорость работы. все вполне адекватно и по времени отрисовки и по управлению.
Понимаете в чем проблема: Это все круто и классно, но не все люди могут так писать как в приложенных кодах.
Я б с удовольствием то же принял участие, но у меня нет знаний, и их нет не потому что я не учусь и не хочу учиться их нет потому что этому нигде не учат толком.
Я не однократно поднимал тут вопрос об грамотном хорошем обучении, как правильно программировать а как не правильно, что такое ООП и как его использовать..
Сейчас на Ваш призыв откликнуться только те к то учился программировать в институтах и имеет большие знания и многое понимает, а много ли таких ?
Я например такие вещи вообще не понимаю :
Покажите мне в документации или еще где то где я могу научиться и понять где такое применять и как вообще это понимать...
Вы хотите написать классные и нужные вещи и это очень хорошо, а кто это будет писать Вы подготовили ? Научили людей ? Или Снова Хорошая идея умрет из за того что в ней примут участие 1,5 человека...
Мысля в слух, самым востребованным и нужным проектом будет проект по обучению (хорошему, простому, полезному, грамотному) программированию от основ до примеров как я показал выше. Я б сделал но я не профессионал, я не знаю как правильно!
И толку для всех будет в сотню-тысячу раз больше чем от проекта где 1,5 умника будут сочинять крутые (по их мнению) вещи...
хм, а в чем проблема с edit?
Вы хотите написать классные и нужные вещи и это очень хорошо, а кто это будет писать Вы подготовили ? Научили людей ? Или Снова Хорошая идея умрет из за того что в ней примут участие 1,5 человека...
иногда и 0,5 человека хватает, если он гений в разработке )
Мысля в слух, самым востребованным и нужным проектом будет проект по обучению
это тема другой ветки.
И толку для всех будет в сотню-тысячу раз больше чем от проекта где 1,5 умника будут сочинять крутые (по их мнению) вещи...
это будет вещь не крутая. она просто будет must have. и делается не для умников, а именно для таких как вы, для фриланса, для маркета.
Самая главная и основная проблема - ограниченность вводимой строки или что-то изменилось?
-) так ведь мы не используем граф.объект от МТ. с ним да. проблемы.
Мы должны делать свой Edit, с блэкджеком и т.д.
отрисованный на общем битмапе приложения,
Лейбл и едит с неограниченной строкой это уже само по себе плюшки )
И да, по идее в топик призывается Анатолий
раз уже более менее прикинули принцип что будем делать, то предлагаю добавить в первую задачу пункт архитектуры базового класса (для всех будущих контролов, а не только кнопки)
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Вообще весь проект вижу в таком направлении
1. Пишем кнопку и отрисовку на канвасе. С её событиями. Этим вникаем в начало и протестируем битмапную модель работы с gui
2. Делаем класс, объединяющий группу GUI элементов с событиями (это для учета zorder при отрисовке и событий)
Это два сложных этапа, надеюсь будет несколько вариантов, мы выберем один.
После этого запулю в битбакет открытый проект. И переходим на третий этап.
3. Когда станет понятна архитектура, то уже все желающие могут взять и на её основании сделать основные контролы: Edit, Static, Droplist и т.д. Я пока ограничиваюсь этими элементами, так как для первой практической задачи их будет достаточно.
Не спорю, что на этапе разработки контролов понадобятся доработки архитектуры. Это уже за пару итераций утрясём
это будет вещь не крутая. она просто будет must have. и делается не для умников, а именно для таких как вы, для фриланса, для маркета.
1 - Я не доверяю тем вещам/кодам которые не понимаю
2 - На сколько я помню канвас не работает в тестере стратегий, что для многих является огромным минусом, тем более при тестировании платных продуктов из маркета, они попросту не будут работать.
3 - Желаю Вам удачи...
ЗЫ: И я не понимаю что значит "must have" ...
...
ЗЫ: И я не понимаю что значит "must have" ...
Лейбл и едит с неограниченной строкой это уже само по себе плюшки )
И да, по идее в топик призывается Анатолий
Свою библиотеку изначально планировал развивать в том же направлении, как предлагается в этой теме. Специально начал с простых стандартных примитивов, чтобы отработать схему, так как на начальном этапе это проще. Сейчас практически весь материал опубликован в статьях. Первый этап относительно моего изначального плана почти выполнен. Ещё будет одна основная статья, а также пару статей с обновлениями по запросу от заинтересованных пользователей и ещё я сделал оптимизацию кода и схемы, что снизило немного потребление ресурсов процессора.
Схема на текущий момент выглядит так, как показано на рисунке ниже. Это неокончательный вариант и она ещё будет неоднократно меняться по мере развития библиотеки. Но не исключаю также сильных изменений, если будет найден вариант, который даёт преимущества и новые возможности, которые недоступны в текущей версии.
Все опубликованные материалы доступны и их свободно можно использовать в своих проектах или своих версиях подобных библиотек. Для этого всё и публиковалось. По мере публикации каждой части серии статей можно проследить, как развивалась библиотека.
Далее я планировал реализовать все элементы управления полностью нарисованными на канвасах (некоторые уже так и реализованы). Это второй этап развития библиотеки. То есть для каждого элемента управления будет отдельный объект типа OBJ_BITMAP_LABEL. Количество графических объектов станет значительно меньше, что в свою очередь тоже снизит потребление ресурсов процессора. Опять же, всё зависит от того, как это будет реализовано. Всегда есть несколько вариантов. Желательно попробовать все, если в этой среде это делается впервые и точно не знаешь, что выбранный вариант однозначно лучший.
И только после этого планировалось перейти к третьему этапу, когда все элементы графического интерфейса должны рисоваться на одном канвасе. Относительно библиотек для создания графических интерфейсов это высший пилотаж. И это очень большая работа для одного человека. Полное абстрагирование и погружение в проект. Максимальная сосредоточенность на длительный период. И я думаю, что если есть в планах стать профессиональным программистом, то через это нужно пройти. Дело в том, что такой опыт может пригодиться в дальнейшем в любой среде программирования. Но если соберётся команда, то, возможно, разработка может быть закончена существенно быстрее.
Считаю этот проект очень интересным и полезным, и для других и для себя. С большим интересом буду наблюдать за развитием и изучать опубликованные здесь материалы. Я в любом случае продолжу развивать свою версию библиотеки и публиковаться статьями. Мне нравится формат, в котором я сейчас работаю. Пусть это и будет моим участием. Идеи и коды будут доступны каждому и их можно использовать. У меня очень жёсткие требования по оформлению кода и его описанию. Всё должно быть подробно, аккуратно, представлено схемами, понятно каждому и идеально, насколько это возможно. Иначе ничего не получится и рискует закончиться ничем, как это уже неоднократно было на этом форуме по множеству различных и очень интересных идей, хоть в дискуссиях участвовали самые профессиональные разработчики из присутствующих на этом сайте. Надеюсь, что это не тот случай и на выходе будет качественная библиотека для создания графических интерфейсов в среде торговых терминалов MetaTrader, а бесконечно долгий период её отсутствия будет забыт, как страшный сон.
Приветстсвую кодеров.
Есть интересная задача сделать действительно что-то полезное...
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Итак, задачач первая и базовая.
1. Нужно сделать класс кнопки (допустим GButton, префикс G чтоб не путать с уже имеющимися).
Мне кажется, что после статей Анатолия снова создавать теже яйца только в профиль, - как минимум странное времяприпровождение. Графика это вообще не актуальная тема для МТ.
Не мне учить здесь присутствующих, но совет дать могу: ребята, понюхайте пороху. Поучитесь работать с пользователями. Выясните их психологию. Научитесь монитизировать свои идеи. Тогда быстро с небес на землю спуститесь и будете рассуждать совсем по-другому. Я тоже когда-то верил в какие-то особенные и красивые идеи, но все это бред, это не работает. То что Вы здесь обсуждаете, никому кроме Вас ненужно.
- Пользователям ненужны графические интерфейсы. Как следствие, монитизировать графический интерфейс невозможно и его разработка никода не окупиться.
- Если хотите поднять скиллы, то уж лучше сразу куда-нибудь джуниором устроиться. Так хоть какую-то деньгу сразу получать начнете и потехоньку скиллы поднимите.
- Слишком узкая целевая аудитория. Кому нужны библиотеки? - Абсолютно никому, кроме горстки программистов, да и те уже давным давно все нужные им библиотеки написали. У меня например своих графических библиотек, аж целых две.