Делаем краудсорсовый проект по Canvas - страница 28
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Удивительный талант — раз за разом уводить людей в пустые бесполезные дискуссии, при этом пользоваться их помощью и советами, как данностью, и оставлять за собой неприятный липкий след.
Петр, мне в вас не хватает искренности, краткости, и хоть каких-то реальных действий. Всего остального — в избытке.
Эта ветка открыта для того, что совместно создавать рисованные элементы. Когда Вы заявляете, что это никому не нужно находясь на этой самой ветке, создается ощущение что Вы бредите. Уж простите)
Совместно создавать. Что вы создали? Здесь.
Только смуту со своими придуманными выводами из вашего ничем не подкреплённого мнения. Но требуете от других предоставить вам готовое решение. Вы пасётесь в этой ветке в поисках "халявы"? Вы же сами для этой ветки н и ч е г о не сделали.
Вы, например, отвлекаете меня от моих дел, но я вынужден следить чтобы ваш флуд не перешёл границ дозволенного - таковы мои некоторые из обязанностей.
Совместно создавать. Что вы создали? Здесь.
Только смуту со своими придуманными выводами из вашего ничем не подкреплённого мнения. Но требуете от других предоставить вам готовое решение. Вы пасётесь в этой ветке в поисках "халявы"? Вы же сами для этой ветки н и ч е г о не сделали.
Вы, например, отвлекаете меня от моих дел, но я вынужден следить чтобы ваш флуд не перешёл границ дозволенного - таковы мои некоторые из обязанностей.
Класс CCannvas - просто набор функций рисующих на полотне.
Функции могут быть собранны в класс или записанны в файле, - какая разница если за ними не построено никакого механизма?
Вопрос об эффективности ООП здесь лишний. Точнее, к нему нужно прийти потом, когда уже что то построено.
Какая разница как строится механизм? Часы например, можно собрать из блоков (пусть даже их работа будет менее эффективной, чем если их собирать из подогнанных друг к другу деталей), но они будут идти, если есть идея, схема и план реализации.
Внутри класса CCannvas нет никакого механизма, который бы помог осуществить поставленную на этой ветке задачу.
Что толку в плассмасовых фигурках которые помогают школьнику рисовать на бумаге графические формы, если ему поставили задачу написать "Джаконду"?
...
Уважаемый Анатолий, порадуете ли Вы нас продолжением Вашей замечательной работы по созданию рисованного GUI?
Лично я с нетерпением жду новых статей, и невольно предвкушаю увидеть в них что то революционное. )
Впрочем, может у Вас уже сейчас есть возможность продемонстрировать Ваши новые достижения в этом направлении.
Возможно Вы сможете показать какие то новые рисованные элементы управления?
Это как раз та ветка, где это можно показать, ведь в конце концов Ваш труд станет достоянием общественности.
Иначе говоря, Ваш код станет "краудсорсовым" и цель поставленная вначале этой ветки будет реализована.
(Мой код никогда не будет краудсорсовым, а потому, предоставив аналогичные или превосходящие разработки публике, Вы перекроете смысл моего проекта, лишив его коммерческой основы и вдобавок сделаете для всех доброе дело. Так сказать "победите во всех номинациях"). :)
Можете?
Можете?
...
Это как раз та ветка, где это можно показать, ведь в конце концов Ваш труд станет достоянием общественности.
...
Он изначально был достоянием общественности. )
Он изначально был достоянием общественности. )
Хотите мое мнение?- Элементы управления безусловно реализованы классно! Рисованные поля ввода в таблице - отлично! Без вопросов.
В их законченности и безупречности я и не сомневаюсь. Все создает впечатление законченного и полностью готового к использованию механизма.
Но увы, с моей точки зрения, не это главное.
Главное было, есть и будет - скорость и легкость создания GUI.