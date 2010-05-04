Несколько вопросов по MQL5 от новичка... - страница 2
Выберите в Навигаторе нужный сервер или щелкните правой кнопкой мышки на "Счета", далее "Открыть счет".
Проверьте, проходит ли у Вас пинг до нужного сервера, для этого нажмите "Сканировать"
Если результаты сканирования безуспешны, то видимо, у Вас проблемы с доступом либо из-за прокси либо из-за файервола.
всё зделал, счет открыл)
теперь осталось узнать что такое "объем" и "стоп лосс" при открытии нового ордера, и если ли другие способы (более быстрые) для совершения зделки?
mql-гуру - скажите мне пожалуйста как создать демо счет, чтоб попробовать без $ ?
спасибо вдв - я всё зделал, теперь есть с чем сравнить)
но как то трейдер запутан... и время отклика на реакцию у него уж слишком не спешит...
и кстати вот еще вопросик, почему вы считаете торговую платформу ModernForex недостаточно хоршей? (просто, удобно, вот только советников и индикаторы не прилепиш а так... вполне рабочая платформа) ?
Про ModernForex ничего сказать не могу, не работал с ней, но то что на ней индикатор написать нельзя, меня уже не устраивает. Я понимаю, что можно в ремусе индюк написать, но там язык программирования слабоват.
модерн форекс конечно очень удобно как тиковый график в мета тредере =)
но я бы сказал совершенно не отражает динамику происходящего
мне сразу вспоминаеться 2001 год и терминал гута банка =)))
так примерно такойже был только была ещё возможность переключать на свечной график =)
но время не стоит на месте уже метосток пройденный этап и недалего то мт5 с его возможностями ооп
Хм, ну воще то Вы находитесь на сайте разработчика МТ5... Это я к тому что обсуждать конкурентов не совсем корректно. Вы предлагайте какие-то доработки в МТ5...
А если вообще про различные платформы, то у МТ5 явные преимущества.
1) Богатые технические и программисткие возможности...(может чуток сложновато, но пользоваться могут от самых начинающих - начертить свой простейший индикатор, до мегапрограммеров - классы, ООП, сложные индикаторы, нейронные сети, связь с другими приложениями, обмен данными, базы данных, и наконец создание мощного сервера по управлению множеством счетов, торговых платформ, в разных ДЦ...)
2) Не менее важное - это заточка МТ5 на "массового" потребителя. Это значит что не вставляется в МТ интересы одного конкретного ДЦ и т.п. Я когда то пользовался услугами одного ДЦ у которого было собственное ПО, дак этот ДЦ в нужный для него момент раздвигал с помощью своего ПО спред в несколько раз на пару тиков, чем очень осложнял торговлю. Поэтому я очень настороженно отношусь к собственным разработками конкретных ДЦ.
3) Универсальность МТ5, можно торговать чем угодно и где угодно... МТ5 позволяет его приспособить практически на любой бирже...
также особая черта помимо всего сказанного что практический любой человек может сделать какието свои наработки и приспособить индикаторы под себя
а квик... туда ваше внутрь лазить страшно
хотя там такое тварить можно что мета тредер отдыхает
нет слепых зон возможность вешать заявки в стакан цен и снимать их мнгновенно
нет зон заморозки как в мт
и одно большой плюс что квик выходит на русский реальный рынок и там видно все заявки широкий обзор таблицы заявок буквально в нём видно все дневные уровни поддрежки сопротивления
думаю тут видно где сидят крупные игроки и куда они настроены =)
но в квике внутри там както подругому все организованно мне както мт понятнее
со всеми недостатками мт4 конечно больше похож на такую платформу типа казино
но некоторые пытаются её долатать до реальности
у броко неплохо получилось =)))
надеюсь МТ5 уже более будет приближена к рынку
и можно будет видеть уже реальность
а с возможностями МТ как написание своих индюков и роботов
да и ваше тестером стратегий и тд и тп получиться дейсвительно вешь
а покачто мт4 хорошо как платформа для начинающих
тут походу срабатывает ситуация хорошо описаная никсоном в его книжке про японский подсвечники
когда линия проходящая по середине гэпа слежит уровнем поддержки сопротивления