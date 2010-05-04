Несколько вопросов по MQL5 от новичка... - страница 2

Выберите в Навигаторе нужный сервер или щелкните правой кнопкой мышки на "Счета", далее "Открыть счет".




Проверьте, проходит ли у Вас пинг до нужного сервера, для этого нажмите "Сканировать"


Если результаты сканирования безуспешны, то видимо, у Вас проблемы с доступом либо из-за прокси либо из-за файервола.

 
Rosh:

всё зделал, счет открыл)

теперь осталось узнать что такое "объем" и "стоп лосс" при открытии нового ордера, и если ли другие способы (более быстрые) для совершения зделки?

 
BESSONoff:

Запустите терминал, нажмите F1 - откроется справка. В ней есть ответы на многие вопросы.
 
BESSONoff:

vdv2001:

 

спасибо вдв - я всё зделал, теперь есть с чем сравнить)

но как то трейдер запутан... и время отклика на реакцию у него уж слишком не спешит...



и кстати вот еще вопросик, почему вы считаете торговую платформу ModernForex недостаточно хоршей? (просто, удобно, вот только советников и индикаторы не прилепиш а так... вполне рабочая платформа) ?

 
Про ModernForex ничего сказать не могу, не работал с ней, но то что на ней индикатор написать нельзя, меня уже не устраивает. Я понимаю, что можно в ремусе индюк написать, но там язык программирования слабоват.

 

модерн форекс конечно очень удобно как тиковый график в мета тредере =)

но я бы сказал совершенно не отражает динамику происходящего

мне сразу вспоминаеться 2001 год и терминал гута банка =)))

так примерно такойже был только была ещё возможность переключать на свечной график =)

но время не стоит на месте уже метосток пройденный этап и недалего то мт5 с его возможностями ооп

 
Хм, ну воще то Вы находитесь на сайте разработчика МТ5... Это я к тому что обсуждать конкурентов не совсем корректно. Вы предлагайте какие-то доработки в МТ5...

А если вообще про различные платформы, то у МТ5 явные преимущества.

1) Богатые технические и программисткие возможности...(может чуток сложновато, но пользоваться могут от самых начинающих - начертить свой простейший индикатор, до мегапрограммеров - классы, ООП, сложные индикаторы,  нейронные сети, связь с другими приложениями, обмен данными, базы данных, и наконец создание мощного сервера по управлению множеством счетов, торговых платформ, в разных ДЦ...)

2) Не менее важное - это заточка МТ5 на "массового" потребителя. Это значит что не вставляется в МТ интересы одного конкретного ДЦ и т.п. Я когда то пользовался услугами одного ДЦ у которого было собственное ПО, дак этот ДЦ в нужный для него момент раздвигал с помощью своего ПО спред в несколько раз на пару тиков, чем очень осложнял торговлю. Поэтому я очень настороженно отношусь к собственным разработками конкретных ДЦ.

3) Универсальность МТ5,  можно торговать чем угодно и где угодно... МТ5 позволяет его приспособить практически на любой бирже... 

 

также особая черта помимо всего сказанного что практический любой человек может сделать какието свои наработки и приспособить индикаторы под себя

а квик... туда ваше внутрь лазить страшно

хотя там такое тварить можно что мета тредер отдыхает

нет слепых зон возможность вешать заявки в стакан цен и снимать их мнгновенно

нет зон заморозки как в мт

и одно большой плюс что квик выходит на русский реальный рынок и там видно все заявки широкий обзор таблицы заявок буквально в нём видно все дневные уровни поддрежки сопротивления

думаю тут видно где сидят крупные игроки и куда они настроены =)

но в квике внутри там както подругому все организованно мне както мт понятнее

со всеми недостатками мт4 конечно больше похож на такую платформу типа казино

но некоторые пытаются её долатать до реальности

у броко неплохо получилось =)))

надеюсь МТ5 уже более будет приближена к рынку

и можно будет видеть уже реальность

а с возможностями МТ как написание своих индюков и роботов

да и ваше тестером стратегий и тд и тп получиться дейсвительно вешь

а покачто мт4 хорошо как платформа для начинающих

 

тут походу срабатывает ситуация хорошо описаная никсоном в его книжке про японский подсвечники

когда линия проходящая по середине гэпа слежит уровнем поддержки сопротивления

