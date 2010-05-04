Несколько вопросов по MQL5 от новичка... - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скачал терминал.
Установил на диск D:\\
Операционная система Windows 7 (64-бит)
Скачал для изучения SMA_ (из статьи) в директорию D:\MetaTrader 5\MQL5\Indicators\Examples
а в панеле его нет, непоявился.
Вопрос куда нужно что ложить ?
З.Ы. Правка на форуме Опера 10.51 не работает ((
З.Ы. Правка на форуме Опера 10.51 не работает ((
и ненашол где тут поиск по форуму. может уже где и есть ответ.
В место "Dmitry" имя пользователя машины, и включи показ скрытих каталогов
Дольше думаю разберешся ;)
Скачал для изучения SMA_ (из статьи) в директорию D:\MetaTrader 5\MQL5\Indicators\Examples а в панеле его нет, непоявился.
Вопрос куда нужно что ложить ?
чтобы индикатор появился в панели терминала (окно Navigator), его нужно сначала скомпилировать в редакторе MetaEditor.
Для этого можно нажать в терминале F4, вызвать MetaEditor, в его окне Navigator найти файл и скомпилировать его, тогда он появится в окне Navigator терминала.
индикаторы лучше размещать в папке D:\MetaTrader 5\MQL5\Indicators\, эксперты в D:\MetaTrader 5\MQL5\Experts\
C:\Users\Dmitry\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D85061110A1E93F2393E16A4A6C64EDC\MQL5\Indicators
скопировать в эту папку! лучше всего чтобы найти данную папку сделать дейсвия нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Win+R
Win это такая клавиша которая вызывает меню пуск
и там набраться строку
там посматреть имя пользователя под которым стоит терминал и снова нажатm Win+R
и уже набрать строку
C:\Users\Dmitry\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\
Только что проверили - работает. Что именно у Вас не получается, можете детальнее рассказать?
Windows 7. Opera 10.51. Набрал этот текст. Нажал кнопку (новый коментарий). Он появился.
нажал правка все заработало (редактируется). утром не получалось редактировать.
чтобы индикатор появился в панели терминала (окно Navigator), его нужно сначала скомпилировать в редакторе MetaEditor.
Для этого можно нажать в терминале F4, вызвать MetaEditor, в его окне Navigator найти файл и скомпилировать его, тогда он появится в окне Navigator терминала.
индикаторы лучше размещать в папке D:\MetaTrader 5\MQL5\Indicators\, эксперты в D:\MetaTrader 5\MQL5\Experts\
Это для XP. В Windows 7 по другому.
CoreWinTT спасибо. получилось. Индикатор появился. теперь можно работать с ним (изучать и учиться).
З.Ы. Время когда многие перейдут на Win7 не за горами. Продумайте плиз. так ложить файлы крайне неудобно.
создай ярлык на папку на рабочем столе
и норма всё будет
я думаю в след билдах както придумают
Обращаюсь к Вам, т.к. вы курируете HELP по MQL5.
При написании индикаторов у меня возникла проблемма с получением точного времени открытия и закрытия рынков, с форексом есче более мение (хотя с пятницей проблеммы) т.к. он круглосуточный, а как мне в индикаторе получить информацию о времени работы других рынков?
Поиск в HELP ничего не дал (может я неправильно искал), подскажите как эту информацию достать, пллиизз...