Несколько вопросов по MQL5 от новичка... - страница 4
При написании индикаторов у меня возникла проблемма с получением точного времени открытия и закрытия рынков, с форексом есче более мение (хотя с пятницей проблеммы) т.к. он круглосуточный, а как мне в индикаторе получить информацию о времени работы других рынков?
При написании индикаторов, советников. автор оставляет свои контактные данные
я очень хочу вставить ссылку на скайп
что то типа этого
#property copyright "Сергей Привалов"
#property version "1.00"
#property link "skype:privalov-sv"
но не получается вызова при нажатии ((. Хотя если эту строку "skype:privalov-sv" ввести в строку адреса браузера то вызов идет
вот нашол как вставлять http://www.art-shok.ru/html/skype-icq-links/ но тоже не получается
Подскажите возможно ли это сделать и как правильно это сделать
Скажите есть ли возможность убрать цифры которые МТ5 выводит рядом с графиком. На рисунке указаны стрелками. А вот цифры от линий нарисованные индикатором оставить
Предполагаю что можно убрать путем настройки графика , поставьте цвет текста в свойствах графика черным.
При этом у Вас полностью исчезнет и шкала времени ;))
Мне кажется Prival хотел не этого.