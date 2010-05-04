Несколько вопросов по MQL5 от новичка... - страница 4

vdv2001:

При написании индикаторов у меня возникла проблемма с получением точного времени открытия и закрытия рынков, с форексом есче более мение (хотя с пятницей проблеммы) т.к. он круглосуточный, а как мне в индикаторе получить информацию о времени работы других рынков?

Пока такая информация средствами MQL5 недостпуна. Думаю, со временем, когда необходимость такой возможности будет заявлена множеством трейдеров, соответствующие функции в языке появятся.
 

При написании индикаторов, советников. автор оставляет свои контактные данные

я очень хочу вставить ссылку на скайп

что то типа этого 

#property copyright "Сергей Привалов"
#property version "1.00"
#property link "skype:privalov-sv"


но не получается вызова при нажатии ((. Хотя если эту строку "skype:privalov-sv" ввести в строку адреса браузера то вызов идет

вот нашол как вставлять http://www.art-shok.ru/html/skype-icq-links/ но тоже не получается

 

Подскажите возможно ли это сделать и как правильно это сделать 

 

Скажите есть ли возможность убрать цифры которые  МТ5 выводит рядом с графиком. На рисунке указаны стрелками. А вот цифры от линий нарисованные индикатором оставить

 

 

 
Предполагаю что можно убрать путем настройки графика , поставьте цвет текста в свойствах графика черным.
 
sergey1294:
Предполагаю что можно убрать путем настройки графика , поставьте цвет текста в свойствах графика черным.

 

При этом у Вас полностью исчезнет и шкала времени ;))

Мне кажется Prival хотел не этого.

