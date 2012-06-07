Automated Trading Championship 2010 - страница 68
Никто не в курсе, проверки сегодня ещё будут?
Renat, как же не волноваться...лежал робот 2 дня без проблем..и тут засада на гэпе... не было ли у вас отрицательного значения на установку ордера от цены на тестере? вроде обошел эту проблему, но пока не приняты файлы. Тестер вообще интересно тестит на месте, отключаю параметры и внешние и внутри... тестирую...и работа идет вообще в разнос. :)
если нельзя вниз ему работать... через десяток сделок открывает вниз, есть разрешение на работу пары...нет сделок... робот ,вобщем вышел на уровень работы самостоятельно :D
жду вердикта...и .....26.12.2010 :)
C уважением, Gorez.
В чем различия ручной и автоматической проверки?
Audusd не отключен, укажите детали проблемы, пожалуйста.