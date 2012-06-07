Automated Trading Championship 2010 - страница 68

Никто не в курсе, проверки сегодня ещё будут?

 
Как минимум одна проверка автоматическая пройдет, а потом начнется ручная проверка.
 
кто на протяжении 2 часов прошел проверку?? а то я жду уже полдня
 

Renat, как же не волноваться...лежал робот 2 дня без проблем..и тут засада на гэпе... не было ли у вас отрицательного значения на установку ордера от цены на тестере? вроде обошел эту проблему, но пока не приняты файлы. Тестер вообще интересно тестит на месте, отключаю параметры и внешние и внутри... тестирую...и работа идет вообще в разнос. :)

если нельзя вниз ему работать... через десяток сделок открывает вниз, есть разрешение на работу пары...нет сделок... робот ,вобщем вышел на уровень работы самостоятельно :D

жду вердикта...и .....26.12.2010 :)

C уважением, Gorez.


 

В чем различия ручной и автоматической проверки?

 
Вручную мы перепроверим все случаи отказа и примем решение по каждому случаю. У нас нет задачи отказов.
 
почему до сих пор не тестирует.. уже часов 8 висит
 
А не отключена ли на тестере пара AUDUSD?
 
Audusd не отключен, укажите детали проблемы, пожалуйста.
 
Renat:
Audusd не отключен, укажите детали проблемы, пожалуйста.
В коде разрешена торговля ( bool            AUDUSD_TradeUp        = true;     )BUY . Ни одной сделки не вижу в этом направлении за 2010 год. В прошлом коде была проблема при установке ордера (отложенного ) после гэпа.На мой взгляд - поправил, хотя причина ошибки неясна :/ .
