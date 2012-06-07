Automated Trading Championship 2010 - страница 82

Явных изменений в CopyBuffer не было (хотя тут нужно у разработчиков поинтересоваться).

Скорей всего тут дело всеж в серийности массива. Да и двух представленных строк явно не достаточно чтобы понять что работает не так...

Так я описал ситуацию, копирование массивов происходит не верно.

Никаких иных операций с буфером не выполняю. :( Ничего не понимаю.... 

 
gpwr:

 

Пароли пропали. 

Народ, вы вообще читаете внимательно? У всех логины с 630001 до 630320. Пароль - только инвесторский, одинаковый для всех, MetaTrader. Никого больше добавлять/убавлять не будут до начала чемпионата.
 
MoneyMaker:

2010.03.04 16:46:00   not enough money [instant buy 3.30 GBPJPY at 133.992 sl: 133.792 tp: 134.992]
2010.03.04 16:46:00   not enough money [instant buy 3.30 GBPJPY at 133.992 sl: 133.792 tp: 134.992]
2010.03.11 19:06:00   not enough money [instant buy 3.00 GBPJPY at 136.175 sl: 135.975 tp: 137.175]
2010.03.17 09:10:00   not enough money [instant buy 5.00 GBPJPY at 137.612 sl: 137.412 tp: 138.612]
2010.04.09 19:55:00   not enough money [instant buy 5.00 GBPJPY at 143.279 sl: 143.079 tp: 144.279]
   32 kb of log files
   8 trades, 27 deals, profit 34022.88 USD

5 errors

 

В ходе тестирования получил вот такие ошибки. Прошу уважаемых организаторов разрешить участвовать моему эксперту в конкурсе. Небольшая ошибка в системе управления капиталом. Но как только эксперт поднимет депозит до определенного уровня, эта ошибка уже не будет возникать.

Ага, а пока эксперт будет пытаться поднять депозит (и не факт что еще справится), на каждом тике с попыткой открытия сделки в логи будут сыпаться ошибки. А бывали и гигабайтные логи в прошлых чемпионатах. Поставьте себя на место организаторов и примите решение. Что, очень сложно было написать проверочную функцию?
 

Идет подготовка всего окружения к соревнованию. Кто-то еще будет не допущен, кто прошел автоматические тесты.

 
Gans-deGlucker:
Классно... С 1.10.10 уже торгуем...:)

 
Renat:

Идет подготовка всего окружения к соревнованию. Кто-то еще будет не допущен, кто прошел автоматические тесты.

Ни минуты покоя. По каким причинам?
 
Lizar:
У меня дурная привычка начинать работу с новыми программами с хелпа. Но иногда это пригождается. Обсуждаемый вопрос описан в справке терминала в разделе Начало работы - Запуск терминала
notused:

Таки Вы абсолютно правы - есть описание в хелпе, спасибо

Таки описание в хелпе - одно, а на самом деле - ХЗ.

 Вот у меня XP, админские права и всё такое прочее (другой комп)

Имееются две папки:  \D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Experts и \MetaTrader 5\MQL5\Experts

В обеих папках есть некий эксперт. 

Пунк меню "Открыть каталог данных" открывает \MetaTrader 5.

Компилирую советника, и получаю, что ex5 изменился именно в  \MetaTrader 5. Что вродебы правильно (как по хелпу). Но, тем не менее, не могу понять одного момента (смотрим скриншот): 

  скриншот

Почему у меня создалась 16.09 копия в Application Data (вернее, експерт создался в Application Data, но потом мигрировал в \MetaTrader 5\MQL5\Experts? Ну, и как видно из скриншота - через некоторое время копия перестала поддерживаться.

Повторюсь, что права доступа - полные. Максимальный грех - подключение через удалённый рабочий стол, да и то, под тем же админом.

А может просто забить - может какая ошибка была в одной из версий, потому так и приключилось, а сейчас всё исправлено?

Разработчикам - рассмотрите возможность всё хранить в одном месте независимо от системы, например во всё той-же Application Data (только в хелпе необходимо объяснить для простых пользователей где искать Application Data (Documents and Settings\[имя пользователя], а ещё есть Default User), и что эта папка скрыта, а по умолчанию, Windows не показывает скрытых папок или дать возможность выбрать пользователю самому (например, в процессе инсталяции).

 

Запуск под удаленным десктопом приводит к переносу(защите) каталога пользователя. У Windows собственные понятия о правах доступа в разных ситуациях.

Попробуйте зайти под удаленкой и посмотрите куда указывает каталог данных.

Чтобы программа всегда при любых условиях пыталась работать с локальным каталогов, запускайте ее с флагом /portable (можно в ярлык прописать, об этом в документации написано).

 
Renat:

Запуск под удаленным десктопом приводит к переносу(защите) каталога пользователя. У Windows собственные понятия о правах доступа в разных ситуациях.

Попробуйте зайти под удаленкой и посмотрите куда указывает каталог данных.

Чтобы программа всегда при любых условиях пыталась работать с локальным каталогов, запускайте ее с флагом /portable (можно в ярлык прописать, об этом в документации написано).

Всё ясно и доходчиво, спасибо. Вопросов больше нет (по этому поводу)
 
вопрос скорее всего к организатором чемпи-
до старта осталось 15 часов,когда будет выставлен список 
участников  на странице : championship.mql5.com/2010/ru/users/  ?
