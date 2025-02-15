Обсуждение статьи "MQL5 Community - Памятка пользователя" - страница 5

M M #: чтобы снять деньги и закрыть счет, но я не вижу ничего, что позволило бы это сделать. В одном месте я прочитал, что вывести можно только заработанные деньги, но это, конечно, не так. Эта компания удерживает мои 11 500 долларов и не предоставляет пошаговый процесс снятия всех моих средств и закрытия дела. Когда я дохожу до этого, выясняется, что на моем счету нет денег!

Не путайте "Торговый счет" с "Счетом сообщества MQL5".

Я предположу, что вы говорите о "торговом счете", тогда обратитесь к своему брокеру. Только он может предоставить вам информацию о выводе средств.

 
Комментарии, не относящиеся к данной теме, были перемещены в раздел "Сообщения не по теме".
 
Я не могу войти в MQL.Community на MT5, я хочу установить индикаторы.
хотя я изменил свой пароль, но все равно вход не удался "неправильный логин / пароль".
@Moazzam Iqbal #: Я не могу войти в MQL.Community на MT5, я хочу установить индикаторы. хотя я изменил пароль, но все равно вход не удался "неправильный логин / пароль"

Ваше имя пользователя"moazzamiqbal", а не"Moazzam Iqbal".

 

Добрый День Друзья!

Я до безумия тупой, так что сразу не кидайте помидорами.

Зачем эта штука, вообще, нужна? Если не секрет, конечно.

Всем спасибо!

 
Потому что есть куча элементарных вопросов и создают 100 тем за ответом, которые ответы есть в этой статье.

 

Например каждый день создают темы "как связаться с Администрацией ?" но вот же и ответы и таких много тем

https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk

Вы недавно зарегистрировались и у вас возникли вопросы: Как вставить картинку в сообщение на форуме, как красиво оформить исходный код MQL5, где находятся ваши Личные сообщения? В этой статье мы подготовили для вас несколько практических советов, которые помогут быстрее освоиться на сайте MQL5.community и позволят в полной мере воспользоваться доступными функциональными возможностями.
 
Кто нибудь знает как можно зафиксировать и что фиксируется? Почему у меня нет такого пункта в контекстном меню?

Пока картинку искал сообщение перестало редактироваться.

Уф, наконец задал вопрос! Ура товарищи!

