Обсуждение статьи "MQL5 Community - Памятка пользователя" - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не путайте "Торговый счет" с "Счетом сообщества MQL5".
Я предположу, что вы говорите о "торговом счете", тогда обратитесь к своему брокеру. Только он может предоставить вам информацию о выводе средств.
хотя я изменил свой пароль, но все равно вход не удался "неправильный логин / пароль".
Ваше имя пользователя"moazzamiqbal", а не"Moazzam Iqbal".
Добрый День Друзья!
Я до безумия тупой, так что сразу не кидайте помидорами.
Зачем эта штука, вообще, нужна? Если не секрет, конечно.
Всем спасибо!
Добрый День Друзья!
Я до безумия тупой, так что сразу не кидайте помидорами.
Зачем эта штука, вообще, нужна? Если не секрет, конечно.
Всем спасибо!
Потому что есть куча элементарных вопросов и создают 100 тем за ответом, которые ответы есть в этой статье.
Например каждый день создают темы "как связаться с Администрацией ?" но вот же и ответы и таких много тем
https://www.mql5.com/ru/articles/24#servicedesk
Добрый День Друзья!
Я до безумия тупой, так что сразу не кидайте помидорами.
Зачем эта штука, вообще, нужна? Если не секрет, конечно.
Всем спасибо!
Кто нибудь знает как можно зафиксировать и что фиксируется? Почему у меня нет такого пункта в контекстном меню?
Пока картинку искал сообщение перестало редактироваться.
Уф, наконец задал вопрос! Ура товарищи!