Andrey Dik:

ещё нужно на проторгованный объём поделить, что бы не было зависимости от объёма если в оптимизации участауют блоки ММ советника.

Согласен - я чувствовал, что не хватает нормирующего коэффициента, но не смог сходу его нащупать

 
Rashid Umarov:

Согласен - я чувствовал, что не хватает нормирующего коэффициента, но не смог сходу его нащупать


да, и тогда получается вполне годный критерий. я так делал когда оптил для получения трендового портфеля, но критерий хорош и для моновалютных стратегий тоже.
но как и всегда остаётся вероятность косвенной подгонки под более длинный участок истории по сравнению с тем на котором проводится оптимизация, но всё же это лучшее решение что смог придумать вообще....
в целом - будет интересно почитать чей то ещё опыт в этом вопросе.

этот критерий был бы прекрасным показателем в сервисе Сигналы.
 
Rashid Umarov:

Появилась такая идея для статьи - еще один критерий оптимизации. Не знаю, где-то уже было такое или нет, поэтому прошу высказаться, если кто-то делал или видел.

Суть следующая: на графике сделок проводится линия тренда (регрессия) и вычисляется тангенс угла как отношение AB (в $) к количеству трейдов. Это первый показатель, который дает нам прибыльность, назовем его TrendProfit = $429/trade


Нужно ввести еще второй параметр, который отвечает за гладкость графика баланса. Для этого посчитаем среднеквадратичную ошибку отклонения графика от линии регрессии. Назовем eё TrendMSE = Корень квадратный (Сумма квадратов отклоенений). Пусть она в данном случае равна $150.


Тогда комплексный критерий равен ProfitStability = TrendProfit/TrendMSE = 429/150 = 3.  Вот этот показатель и будем оптимизировать.

Кто-нибудь делал уже такое? Интересно было бы прочитать статью на эту тему и сравнить разные критерии оптимизации. + добавить форвард.

Скрины сделаны на основе статьи https://www.mql5.com/ru/articles/1492

Беру.

 
Vladimir Karputov:

Беру.

Правильно. Интересно будет посмотреть на графике 5 лучших проходов по этому показателю и какому-то другому (например, прибыль). И сделать выводы - лучше он или нет

 

Давно хотел предложить статью о будущем алготрейдинга. Своего рода футурологический прогноз с красивым полетом мысли. Могу развить литературно и увлекательно. Естественно, главную роль в этом научно-популярном сценарии будет играть МТ5.

 

Предпочитаю Айзека Азимова или Джека Швагера (Маги рынков)

 
Rashid Umarov:

Предпочитаю Айзека Азимова или Джека Швагера (Маги рынков)

Я Лема предпочитаю.) 


Ну что ж, как угодно...

 
Rashid Umarov:

Появилась такая идея для статьи - еще один критерий оптимизации. Не знаю, где-то уже было такое или нет, поэтому прошу высказаться, если кто-то делал или видел. 

Чем это отличается от Шарпа? Там тоже наклон и разброс учитываются.

 
Stanislav Korotky:

Чем это отличается от Шарпа? Там тоже наклон и разброс учитываются.

Да, очень похоже. С точностью до небольшого коэффициента, возможно. Изобретение велосипеда. Вот и сравним дополнительно с со встроенным критерием


 

Вот результаты 5 луших проходов при оптимизации стандартного ExpertMACD.


