Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 71

Новый комментарий
 
Galina Bobro:

Интересна тема оценки сигналов, но тут немного не поняла о чем должна быть статья - уже статья о плеере есть то. Считаю лучший способ оценки сигналов - моделирование в тестере, но это явно материала не на статью

Нужно подумать - я уже забыл, что именно имелось в виду

 
Rashid Umarov:

Нужны статьи, которые показывают как собрать свою удочку, в крайнем случае - как пользоваться чужим навороченным спиннингом.

Смогут ли читатели по вашей статье написать собственные парсеры (таких будут единицы, кто захочет повторить)?  А остальным можно и рассказать как пользоваться чужим инструментом и как интерпретировать результаты его работы

Ну тогда я припомнил еще один вариант - типа "ход конем": парсить html-отчеты логичнее всего поручить самому браузеру. Я уже описывал такие инструменты в блоге, и вставить туда новые формулы для F или еще чего - не проблема, но программирование на html/css/js. ;-)

 
Stanislav Korotky:

Ну тогда я припомнил еще один вариант - типа "ход конем": парсить html-отчеты логичнее всего поручить самому браузеру. Я уже описывал такие инструменты в блоге, и вставить туда новые формулы для F или еще чего - не проблема, но программирование на html/css/js. ;-)

Это неинтересно - нам нужны примеры программирования именно на MQL5

 
Stanislav Korotky:

Ну тогда я припомнил еще один вариант - типа "ход конем": парсить html-отчеты логичнее всего поручить самому браузеру. Я уже описывал такие инструменты в блоге, и вставить туда новые формулы для F или еще чего - не проблема, но программирование на html/css/js. ;-)

Написать переключалку (библиотека), которая в дефолтном режиме выдает стандартное поведение History-функций, а в ином - данные из html-отчета. Тогда можно будет любой стат. скрипт из кодобазы с помощью этой библиотеки (добавив только один include) заставить работать с данными из html-отчета.

Только такой парсер html-отчетов имеет здравый смысл на MQL5. Но не уверен, что стандартный html-отчет содержит достаточное количество данных для этого.

 
fxsaber:

Написать переключалку (библиотека), которая в дефолтном режиме выдает стандартное поведение History-функций, а в ином - данные из html-отчета. Тогда можно будет любой стат. скрипт из кодобазы с помощью этой библиотеки (добавив только один include) заставить работать с данными из html-отчета.

Только такой парсер html-отчетов имеет здравый смысл на MQL5. Но не уверен, что стандартный html-отчет содержит достаточное количество данных для этого.

Что бы сгенерировать любую статистику достаточно из отчета брать инструмент, время и направления открытия/закрытия, объем сделки

А вообще гораздо более нужной статья станет, если будет парсить не только стандартный отчет, но и историю произвольного сигнала: можно будет взять тулзу из статьи, и быстро проанализировать сигнал. Так, что бы все вопросы отпали по тому, как он работает. 

 
Vasiliy Sokolov:

А вообще гораздо более нужной статья станет, если будет парсить не только стандартный отчет, но и историю произвольного сигнала: можно будет взять тулзу из статьи, и быстро проанализировать сигнал. Так, что бы все вопросы отпали по тому, как он работает. 

Например, анализировать сделки на графиках - ведь любой Сигнал можно визуализировать в терминале.

 
Rashid Umarov:

Например, анализировать сделки на графиках - ведь любой Сигнал можно визуализировать в терминале.

Rosh, подробнее пожалуйста раскройте этот момент, или если есть ссылка на описание действий - выложите пожалуйста.

Спасибо!

 
Vitaly Muzichenko:

Rosh, подробнее пожалуйста раскройте этот момент, или если есть ссылка на описание действий - выложите пожалуйста.

Спасибо!

Смотрите видео Отображение сделок поставщика сигнала прямо на графике в MetaTrader 4/5

Отображение сделок поставщика сигнала прямо на графике в MetaTrader 4/5
Отображение сделок поставщика сигнала прямо на графике в MetaTrader 4/5
  • 2015.03.09
  • www.youtube.com
Анализируйте сделки поставщика сигналов при помощи встроенных в MetaTrader отчетов. Они позволят оценить, насколько эффективно он выбирает точки входа-выхода...
 

Появилась такая идея для статьи - еще один критерий оптимизации. Не знаю, где-то уже было такое или нет, поэтому прошу высказаться, если кто-то делал или видел.

Суть следующая: на графике сделок проводится линия тренда (регрессия) и вычисляется тангенс угла как отношение AB (в $) к количеству трейдов. Это первый показатель, который дает нам прибыльность, назовем его TrendProfit = $429/trade


Нужно ввести еще второй параметр, который отвечает за гладкость графика баланса. Для этого посчитаем среднеквадратичную ошибку отклонения графика от линии регрессии. Назовем eё TrendMSE = Корень квадратный (Сумма квадратов отклоенений). Пусть она в данном случае равна $150.

Тогда комплексный критерий равен ProfitStability = TrendProfit/TrendMSE = 429/150 = 3.  Вот этот показатель и будем оптимизировать.

Кто-нибудь делал уже такое? Интересно было бы прочитать статью на эту тему и сравнить разные критерии оптимизации. + добавить форвард.

Скрины сделаны на основе статьи https://www.mql5.com/ru/articles/1492
 
Rashid Umarov:

Появилась такая идея для статьи - еще один критерий оптимизации. Не знаю, где-то уже было такое или нет, поэтому прошу высказаться, если кто-то делал или видел.

Суть следующая: на графике сделок проводится линия тренда (регрессия) и вычисляется тангенс угла как отношение AB (в $) к количеству трейдов. Это первый показатель, который дает нам прибыльность, назовем его TrendProfit = $429/trade


Нужно ввести еще второй параметр, который отвечает за гладкость графика баланса. Для этого посчитаем среднеквадратичную ошибку отклонения графика от линии регрессии. Назовем eё TrendMSE = Корень квадратный (Сумма квадратов отклоенений). Пусть она в данном случае она равно $150.

Тогда комплексный критерий равен ProfitStability = TrendProfit/TrendMSE = 429/150 = 3.  Вот этот показатель и будем оптимизировать.

Кто-нибудь делал уже такое? Интересно было бы прочитать статью на эту тему и сравнить разные критерии оптимизации. + добавить форвард.


ещё нужно на проторгованный объём поделить, что бы не было зависимости от объёма если в оптимизации участауют блоки ММ советника.
1...646566676869707172737475767778...144
Новый комментарий