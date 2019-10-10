Какие индикаторы вы бы использовали для прогнозирования следующей дневной свечи?
Какие индикаторы вы бы использовали для предсказания следующей дневной свечи?
никто не может предсказать следующую цену... следующую свечу или следующую прибыль или убыток :D
о прогнозировании.
1. Индикатор i-DRProjections_v.0.1.
Этот индикатор показывает поддержку и сопротивление/сопротивление для прогнозирования текущего дня на основе предыдущего дня.
Все расчеты основаны на книге Томаса Р. ДеМарка "Новая наука технического анализа".
2. Индикатор DailyLevels: поддержка/сопротивление за предыдущий день + макс/мин/мидл дня по системе Парамон.
3. Расчет индикатора будущего дня.
Основан на книге Neal T. Weintraub "The Weintraub Daytrader". Полное описание находится внутри кода в виде небольшой статьи (на русском языке, извините).
Как я понимаю, это прогнозирование поддержки и сопротивления на следующий день.
Лично я давно использую индикаторыDailyLevels и Calculation the future day. Эти индикаторы показывают прогнозирование вместе с "бэктестингом" - это значит: мы можем сравнить прошлые прогнозы с реальными данными. Я хотел использовать оба индикатора для прогнозирования (например, для создания какой-нибудь страницы или сервиса).
Эти 3 индикатора предназначены для платформы MT4. Кроме того, я не уверен в фиксации пятизначных брокеров, извините, потому что я не использовал их в течение длительного времени.
Было бы хорошо, если бы кто-нибудь смог перевести их на MT5, потому что индикаторы действительно замечательные.
Индикаторы прилагаются.
- голосов: 10
- 2010.01.26
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Да, я согласен с вами. Форекс не предсказуем.
Какие индикаторы вы бы использовали для предсказания следующей дневной свечи?
Но все мы так или иначе прогнозируем, верно?
Например - торговля. По любому сигнальному индикатору (asctrend, silvertrend, braintrend, пересечение 2 ema и т.д.) - мы открываем ордер на следующем баре, основываясь на чем-то, что произошло в прошлом, например.
А перекупленность/перепроданность? Это предсказание. Не по значениям, но ... по крайней мере, по направлению.
Ну. Некоторые люди называют это техническим анализом (который мы все делаем перед открытием любого ордера в Metatrader).
Но это именно прогнозирование.
Когда я решаю открыть ордер на продажу на основе некоторых индикаторов, которые показывают мне картину того, "что произошло 1 бар назад или 10 баров назад", это и есть прогнозирование.
Проблема заключается в следующем:
у нас нет никакого надежного прогнозирующего инструмента, кроме технического анализа.
В этом и заключается сила анализа. Мы можем не угадать ни одной свечи. Но чтобы быть успешным трейдером, нужно обладать умением предсказывать тенденцию уступаемой валютной пары.
Просто о прогнозировании (технический анализ).
В качестве примера.
Это USDCHF, таймфрейм H4 (Metatrader 5).
- основной тренд?
медвежий
- вторичный тренд?
коррекция
- что будет происходить в ближайшем будущем?
флэт, прорыв или медвежий тренд будет продолжаться.
- когда мы можем ожидать прорыва?
когда цена пробьет линию сопротивления 0.9142 и линия Chinlou Span (белого цвета) пересечет цену на закрытом баре.
- это будет прорыв как вторичный тренд?
да, в любом случае это будет медвежий тренд.
:)
Итак, технический анализ - это прогнозирование.
Просто о прогнозировании (технический анализ).
В качестве примера.
Это USDCHF, таймфрейм H4 (Metatrader 5).
- основной тренд?
медвежий
- вторичный тренд?
коррекция
- что будет происходить в ближайшем будущем?
флэт, прорыв или медвежий тренд будет продолжаться.
- когда мы можем ожидать прорыва?
когда цена пробьет линию сопротивления 0.9142 и линия Chinlou Span (белого цвета) пересечет цену на закрытом баре.
- это будет прорыв как вторичный тренд?
да, в любом случае это будет медвежий тренд.
:)
Итак, технический анализ - это прогнозирование.
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