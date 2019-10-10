Какие индикаторы вы бы использовали для прогнозирования следующей дневной свечи? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
о прогнозировании.
1. Индикатор i-DRProjections_v.0.1.
Этот индикатор показывает поддержку и сопротивление/сопротивление для прогнозирования текущего дня на основе предыдущего дня.
Все расчеты основаны на книге Томаса Р. ДеМарка "Новая наука технического анализа".
2. Индикатор DailyLevels: поддержка/сопротивление за предыдущий день + макс/мин/мидл дня по системе Парамон.
3. Расчет индикатора будущего дня.
Основан на книге Neal T. Weintraub "The Weintraub Daytrader". Полное описание находится внутри кода в виде небольшой статьи (извините, на русском).
Как я понимаю, это прогнозирование поддержки и сопротивления на следующий день.
Я лично давно использую индикаторыDailyLevels и Calculation the future day. Эти индикаторы показывают прогнозирование вместе с "бэктестингом" - это значит: мы можем сравнить прошлые прогнозы с реальными данными. Я хотел использовать оба индикатора для прогнозирования (например, для создания какой-нибудь страницы или сервиса).
Эти 3 индикатора предназначены для платформы МТ4. Кроме того, я не уверен в фиксации пятизначных брокеров, извините, потому что я не использовал их в течение длительного времени.
Было бы хорошо, если бы кто-нибудь смог перевести их на MT5, потому что индикаторы действительно замечательные.
Индикаторы прилагаются.
как использовать эти индикаторы скажите пожалуйста rajeevbhatia321@gmail.com
Где ссылка на индикаторы / или вы продаете их
Кстати, спасибо, что напомнили мне про эти 3 индикатора. Я очень хочу сделать запись в Job сервис, чтобы перевести их в MT5 и использовать для прогнозирования (форекс и золото/серебро). Я сделаю это на этой неделе и после этого - сделаю запись в MT5 CodeBase, чтобы все могли их использовать.
Хорошие новости -индикатор i-DRProjections_v.0.1 был переведен в MT5 и мы можем скачать его отсюдаi-DRProjections_v1
Oui., je suis d'accord Avec Vous polo N'Est Forex previsible.
Gold Dust - эксперт для MetaTrader 5
Торговая система основана на прогнозе будущего направления цены, который осуществляется путем подбора весовых коэффициентов элементарной однослойной нейронной сети.
Какие индикаторы вы бы использовали для прогнозирования следующей дневной свечи?
Вы должны практиковаться на графике H4 и находить на графике паттерны свечного стейка.
Индикаторы бесполезны без новостей
Читайте новости, затем работайте над индикатором
Я работаю на mt4 на таймфрейме h4 после прочтения новостей с высоким и низким влиянием - это способ моего анализа.