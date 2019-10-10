Какие индикаторы вы бы использовали для прогнозирования следующей дневной свечи? - страница 4

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newdigital:

о прогнозировании.

1. Индикатор i-DRProjections_v.0.1.
Этот индикатор показывает поддержку и сопротивление/сопротивление для прогнозирования текущего дня на основе предыдущего дня.
Все расчеты основаны на книге Томаса Р. ДеМарка "Новая наука технического анализа".

2. Индикатор DailyLevels: поддержка/сопротивление за предыдущий день + макс/мин/мидл дня по системе Парамон.

3. Расчет индикатора будущего дня.
Основан на книге Neal T. Weintraub "The Weintraub Daytrader". Полное описание находится внутри кода в виде небольшой статьи (извините, на русском).
Как я понимаю, это прогнозирование поддержки и сопротивления на следующий день.

Я лично давно использую индикаторыDailyLevels и Calculation the future day. Эти индикаторы показывают прогнозирование вместе с "бэктестингом" - это значит: мы можем сравнить прошлые прогнозы с реальными данными. Я хотел использовать оба индикатора для прогнозирования (например, для создания какой-нибудь страницы или сервиса).

Эти 3 индикатора предназначены для платформы МТ4. Кроме того, я не уверен в фиксации пятизначных брокеров, извините, потому что я не использовал их в течение длительного времени.

Было бы хорошо, если бы кто-нибудь смог перевести их на MT5, потому что индикаторы действительно замечательные.
Индикаторы прилагаются.

как использовать эти индикаторы подскажите rajeevbhatia321@gmail.com
 
rajeev.bhatia.1:
как использовать эти индикаторы скажите пожалуйста rajeevbhatia321@gmail.com
Где находится ссылка на индикаторы/ или вы продаете их
 
gbemitte:
Где ссылка на индикаторы / или вы продаете их
Эти индикаторы для MT4 и я хочу использовать Job сервис для конвертации их в MT5 например. Индикаторы были загружены в этом посте
 

Кстати, спасибо, что напомнили мне про эти 3 индикатора. Я очень хочу сделать запись в Job сервис, чтобы перевести их в MT5 и использовать для прогнозирования (форекс и золото/серебро). Я сделаю это на этой неделе и после этого - сделаю запись в MT5 CodeBase, чтобы все могли их использовать.

 

Хорошие новости -индикатор i-DRProjections_v.0.1 был переведен в MT5 и мы можем скачать его отсюдаi-DRProjections_v1

[Удален]  
Я использую только свечи. Свечи - это один из самых важных инструментов технического анализа рынка Форекс и фондового рынка. Информация, которую дают нам свечи, является самой лучшей и точной. Если вы хотите стать хорошим трейдером и хотите иметь успешные и прибыльные сделки, настоятельно рекомендуется научиться читать сигналы свечей.
[Удален]  
gbemitte :
Oui., je suis d'accord Avec Vous polo N'Est Forex previsible.
Я также согласен с вами. Это непредсказуемо.
Для меня единственное решение - иметь минимальную сумму денег, чтобы трейдер мог одновременно расти и падать... не нужен индикатор, нужно просто плыть по течению и реинвестировать, когда оно идет в противоположном направлении.
К сожалению, на данный момент я не могу воспользоваться этой техникой, потому что у меня ничего нет (только на жизнь хватает) после пожара в моем доме.
Но это придет... а пока я пытаюсь найти другие техники и вот-вот получу робота, который работает.
 

Gold Dust - эксперт для MetaTrader 5

Gold Dust - эксперт для MetaTrader 5

Торговая система основана на прогнозе будущего направления цены, который осуществляется путем подбора весовых коэффициентов элементарной однослойной нейронной сети.

 
q.import:
Какие индикаторы вы бы использовали для прогнозирования следующей дневной свечи?

Вы должны практиковаться на графике H4 и находить на графике паттерны свечного стейка.

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Индикаторы бесполезны без новостей

Читайте новости, затем работайте над индикатором

Я работаю на mt4 на таймфрейме h4 после прочтения новостей с высоким и низким влиянием - это способ моего анализа.

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