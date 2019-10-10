Какие индикаторы вы бы использовали для прогнозирования следующей дневной свечи? - страница 3

Новый комментарий
 
Ребята, пожалуйста, показывайте фотографии с белым фоном (не черным). Так фотографии будут лучше видны и их легко будет распечатать, если кто-то из форумчан захочет их распечатать.
 

Еще немного о стохастике.
Я думаю - эти 3 индикатора стоха (см. предыдущую страницу для настройки) могут поймать хорошее движение.

Это EURUSD:

и USDCHF:

 

Другая ситуация - см. изображения.

EURUSD:

USDCHF:

Думаю - создам отдельную тему про "оценку состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5".

 

Это следующий пример - мы видим, почему нам нужны 3 индикатора stoch с разными настройками.

EURUSD:

USDCHF

Шаблоны для белого фона (для анализа) и для черного фона (для использования в торговле) прилагаются.

Обратите внимание - это Metatrader 5, поэтому путь для размещения шаблона следующий (для примера):
C:\Program Files\MetaTrader 5\Profiles\Templates

Как использовать шаблон?
Поместите его в нужном направлении, после этого - откройте график M5 выбранной пары, щелкните правой кнопкой мыши и выберите шаблон - и все индикаторы будут загружены с настройками.

=====

Я думаю - мне стоит открыть новую тему для таких настроек, которые могут быть использованы для технического анализа, или как фильтр для какой-то системы.

Файлы:
3stoch_black.tpl  13 kb
3stoch_white.tpl  13 kb
 

Просто некоторое улучшение этой установки 3 точки - Ma Fibo 3 stoch :

Вот и все новости.

Речь шла о

Оценка состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5.

 
newdigital:

Это следующий пример - мы видим, почему нам нужны 3 индикатора stoch с разными настройками.

EURUSD:

USDCHF

Шаблоны для белого фона (для анализа) и для черного фона (для использования в торговле) прилагаются.

Обратите внимание - это Metatrader 5, поэтому путь для размещения шаблона следующий (для примера):
C:\Program Files\MetaTrader 5\Profiles\Templates.

Как использовать шаблон?
Поместите его в нужном направлении, после этого - откройте график M5 выбранной пары, щелкните правой кнопкой мыши и выберите шаблон - и все индикаторы будут загружены с настройками.

=====

Я думаю - мне следует открыть новую тему для таких настроек, которые могут быть использованы для технического анализа, или как фильтр для какой-то системы.

Безусловно, больше тем о реализации торговых стратегий и правильном использовании технических индикаторов просто необходимо... Мне нравятся примеры со Стохастиком, вы превзошли мои ожидания...

В ваших примерах я вижу, что сигнал должен быть не более чем через 10 свечей после первого пересечения от перепроданной или перекупленной области.

Если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня. Когда я думаю об одновременности, я думаю о 6-7 свечах после пересечения каждого сигнала.

 

Я начал новую тему:
https://www.mql5.com/en/forum/9773

Кстати - хочу прорекламировать хороший пост, который может помочь новичкам MT5 (и мне тоже, извините :) )

читайте там.

Market Condition Evaluation based on standard indicators in Metatrader 5
Market Condition Evaluation based on standard indicators in Metatrader 5
  • www.mql5.com
As a results - some good setups were made which are related to this story and I decided to open separated thread about this kind of technical analysis and evaluation.
 

Для прогнозирования дневного графика, я думаю, нам нужно сочетать 2 анализа (для повышения точности), технический и фундаментальный. но чтобы избежать больших ошибок, т.е. Margin call, хорошее управление капиталом - это лучшее, что мы можем сделать :)

просто мои 2 цента

 

насчет фундаментальных - я помню несколько хороших новостных индикаторов (от Igorad) и еще несколько... поэтому есть идея создать такой инструмент для МТ5. тем более, что новостной индикатор пока является частью платформы МТ5. В этом случае - этот индикатор(ы) может быть просто прикреплен(ы) к графику, показывающему только высоко влияющие новостные события, и мы будем иметь 2 в 1 на одном графике (технический + фундаментальный).
Я поговорю с Игорядом в новогоднее время.

Просто идея.

 

Кстати, как я знаю -,мы можем добавлять новостные события на график (это работает только когда рынок открыт, верно... может быть я ошибаюсь...).
Но что нам нужно, так это советник для торговли этими новыми событиями ...

Фундаментальная часть этой истории может быть открыта как отдельная тема.
В любом случае... посмотрим...

12345
Новый комментарий