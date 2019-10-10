Какие индикаторы вы бы использовали для прогнозирования следующей дневной свечи? - страница 3
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Еще немного о стохастике.
Я думаю - эти 3 индикатора стоха (см. предыдущую страницу для настройки) могут поймать хорошее движение.
Это EURUSD:
и USDCHF:
Другая ситуация - см. изображения.
EURUSD:
USDCHF:
Думаю - создам отдельную тему про "оценку состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5".
Это следующий пример - мы видим, почему нам нужны 3 индикатора stoch с разными настройками.
EURUSD:
USDCHF
Шаблоны для белого фона (для анализа) и для черного фона (для использования в торговле) прилагаются.
Обратите внимание - это Metatrader 5, поэтому путь для размещения шаблона следующий (для примера):
C:\Program Files\MetaTrader 5\Profiles\Templates
Как использовать шаблон?
Поместите его в нужном направлении, после этого - откройте график M5 выбранной пары, щелкните правой кнопкой мыши и выберите шаблон - и все индикаторы будут загружены с настройками.
=====
Я думаю - мне стоит открыть новую тему для таких настроек, которые могут быть использованы для технического анализа, или как фильтр для какой-то системы.
Просто некоторое улучшение этой установки 3 точки - Ma Fibo 3 stoch :
Вот и все новости.
Речь шла о
Оценка состояния рынка на основе стандартных индикаторов в Metatrader 5.
Это следующий пример - мы видим, почему нам нужны 3 индикатора stoch с разными настройками.
EURUSD:
USDCHF
Шаблоны для белого фона (для анализа) и для черного фона (для использования в торговле) прилагаются.
Обратите внимание - это Metatrader 5, поэтому путь для размещения шаблона следующий (для примера):
C:\Program Files\MetaTrader 5\Profiles\Templates.
Как использовать шаблон?
Поместите его в нужном направлении, после этого - откройте график M5 выбранной пары, щелкните правой кнопкой мыши и выберите шаблон - и все индикаторы будут загружены с настройками.
=====
Я думаю - мне следует открыть новую тему для таких настроек, которые могут быть использованы для технического анализа, или как фильтр для какой-то системы.
Безусловно, больше тем о реализации торговых стратегий и правильном использовании технических индикаторов просто необходимо... Мне нравятся примеры со Стохастиком, вы превзошли мои ожидания...
В ваших примерах я вижу, что сигнал должен быть не более чем через 10 свечей после первого пересечения от перепроданной или перекупленной области.
Если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня. Когда я думаю об одновременности, я думаю о 6-7 свечах после пересечения каждого сигнала.
Я начал новую тему:
https://www.mql5.com/en/forum/9773
Кстати - хочу прорекламировать хороший пост, который может помочь новичкам MT5 (и мне тоже, извините :) )
читайте там.
Для прогнозирования дневного графика, я думаю, нам нужно сочетать 2 анализа (для повышения точности), технический и фундаментальный. но чтобы избежать больших ошибок, т.е. Margin call, хорошее управление капиталом - это лучшее, что мы можем сделать :)
просто мои 2 цента
насчет фундаментальных - я помню несколько хороших новостных индикаторов (от Igorad) и еще несколько... поэтому есть идея создать такой инструмент для МТ5. тем более, что новостной индикатор пока является частью платформы МТ5. В этом случае - этот индикатор(ы) может быть просто прикреплен(ы) к графику, показывающему только высоко влияющие новостные события, и мы будем иметь 2 в 1 на одном графике (технический + фундаментальный).
Я поговорю с Игорядом в новогоднее время.
Просто идея.
Кстати, как я знаю -,мы можем добавлять новостные события на график (это работает только когда рынок открыт, верно... может быть я ошибаюсь...).
Но что нам нужно, так это советник для торговли этими новыми событиями ...
Фундаментальная часть этой истории может быть открыта как отдельная тема.
В любом случае... посмотрим...