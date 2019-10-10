Какие индикаторы вы бы использовали для прогнозирования следующей дневной свечи? - страница 2
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Я использую несколько индикаторов на многих парах... На 1H графике будет Stoch. и другие... На дневном я использую Чайкина и саму свечу...
С помощью статистики я сужаю круг предсказаний... примерно до 84%. Так что рынок предсказуем... С управлением капиталом можно сформировать приличную стратегию
быть сформирована...
Первичный тренд на H4 и D1 - медвежий.
Сейчас идет коррекция (ралли медвежьего рынка) как вторичный тренд.
если этот тренд будет продолжаться, то мы будем иметь состояние ранжированного рынка (цена будет находиться внутри облака Ichimoku) - только таймфрейм H4.
Бычий как первичный тренд начнется, когда цена пересечет уровень 0.9228.
Но облако Ichimoku не меняет цвет до Нового года, поэтому я думаю, что рынок будет медвежьим, флэтовым или диапазоном.
Скорее всего - диапазон -
хорош для мартингейла и скальпинга,
и
плохи для классического способа торговли и торговли на прорыв.
Вы говорите о таймфрейме H1?
да, вы правы - бычий.
прорыв:
Вы говорите о таймфрейме H1?
Да, вы правы - бычий.
прорыв:
Остаток дня новости раздувают экономическую катастрофу каждые 2 часа
Вы говорите о таймфрейме H1?
да, вы правы - бычий.
прорыв:
Новости Форекс - это другая история.
Ну... вы используете стохастик?
Мне нравится этот индикатор.
Это хорошая настройка для таймфрейма M5 с 3 индикаторами стоха
настройки для 1 индикатора:
для второго:
для третьего
И у нас будет следующее - когда все индикаторы stoch почти синхронно пересекут уровень 20, это будет прорыв восходящего тренда:
Но мы все так или иначе прогнозируем, верно?
Например - торговля. По любому сигнальному индикатору (asctrend, silvertrend, braintrend, пересечение 2 ema и т.д.) - мы открываем ордер на следующем баре, основываясь на чем-то, что произошло в прошлом, например.
А перекупленность/перепроданность? Это предсказание. Не по значениям, но ... по крайней мере, по направлению.
Ну. Некоторые люди называют это техническим анализом (который мы все делаем перед открытием любого ордера в Metatrader).
Но это именно прогнозирование.
Когда я решаю открыть ордер на продажу на основе некоторых индикаторов, которые показывают мне картину того, "что было 1 бар назад, или 10 баров назад", это и есть прогнозирование.
Проблема заключается в следующем:
у нас нет никакого надежного прогнозирующего инструмента, кроме технического анализа.
Да, все мы люди, прогнозирующие. Такова идея Майкла Стейнхардта о трейдинге: "Торговля подразумевает предвкушение продажи в момент покупки". Я хочу сказать, что предвидение - это очень сложный продукт человеческого интеллекта, реагирующего на что-то. Если бы мы все были людьми, пытающимися предсказать что-то, что, в свою очередь, уже было предсказано ранее, тогда торговля была бы абсолютно предсказуемой. Торговли бы не было. Поэтому индикаторы - это тактические инструменты, обслуживающие нечто гораздо более сложное, как мне кажется.
Но это очень философски! В любом случае, я понимаю, что вы имеете в виду, спасибо, что поделились своими графиками... Я уверен, что они очень полезны много раз, и гораздо более практичны.
И у нас будет следующее - когда все индикаторы stoch почти синхронно пересекут уровень 20, это будет прорыв восходящего тренда:
Я использую несколько индикаторов... В основном свечные - пробой максимума или пробой минимума. В большинстве случаев, когда свеча пробивает минимум, она закрывается по-медвежьи. Я вхожу на пару от 100 до 500 пунктов в зависимости от статистики.
Мой любимый индикатор - Chaikin CHO и CHV... Он довольно прямой. Если свеча пробивает максимум на 150 пунктов, я ставлю стоп в безубыток, забираю половину, а остальное пускаю на 200 пунктов...
Ищите прорывы и, как только откроется следующая свеча, заходите на 170-200 пунктов.
Вы говорите о таймфрейме H1?
Да, вы правы - бычий.
прорыв:
Я говорю о свече 21 декабря. Это то, как я предсказываю, или один из способов, которым я предсказываю. Дневное движение цены Не закрылось ниже .91187 Вы можете видеть из Jpeg, который я загрузил.
Мне нравится пример Стоха, который вы разместили...