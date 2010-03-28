Текст внутри индикатора

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Можно ли увидеть пример того, как вставить текст внутрь индикатора (отдельное окно)?

Спасибо

 
supermagix   :

Можно ли увидеть пример того, как вставить текст внутрь индикатора (отдельное окно)?

Спасибо


я пробовал


if(ObjectFind(0,label_name)<0)
     {
      Print("Generating a label");
      ObjectCreate(0,label_name,OBJ_LABEL,0,0,0);           
      ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_XDISTANCE,10);
      ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_YDISTANCE,30);
      ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_COLOR,YellowGreen);
      ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_TEXT,"This is an example text inside chart window");
      ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_FONT,"Arial");
      ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_FONTSIZE,14);
      ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);
      ChartRedraw(0);                                      
     }
     
   int window=-1;
 
   if((ENUM_PROGRAM_TYPE)MQL5InfoInteger(MQL5_PROGRAM_TYPE)==PROGRAM_INDICATOR)
     {
      window=ChartWindowFind();
      Print(window);
     }
     
     if(ObjectFind(window,label2_name)<0)
     {
      Print("Generating a label2");
      ObjectCreate(window,label2_name,OBJ_LABEL,0,0,0);       
      Print(GetLastError());    
      ObjectSetInteger(window,label2_name,OBJPROP_XDISTANCE,10);
      ObjectSetInteger(window,label2_name,OBJPROP_YDISTANCE,30);
      ObjectSetInteger(window,label2_name,OBJPROP_COLOR,YellowGreen);
      ObjectSetString(window,label2_name,OBJPROP_TEXT,"This is an example text inside indicator, cool, huh?");
      ObjectSetString(window,label2_name,OBJPROP_FONT,"Arial");
      ObjectSetInteger(window,label2_name,OBJPROP_FONTSIZE,14);
      ObjectSetInteger(window,label2_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);
      ChartRedraw(window);                                      
     }


но 

ObjectCreate(window,label2_name,OBJ_LABEL,0,0,0);


возвращается ошибка 4101


есть идеи? (MT5 build 237)

 
investeo   :


я пробовал



но


возвращает ошибку 4101


есть идеи? (MT5 build 237)


Вот результат появляется текст:

http://clip2net.com/clip/m19204/1263295278-clip-38kb.png

только на графике, но не в индикаторе.

Если кто-то хочет, чтобы я помог, я загружаю код индикатора.

Я с удовольствием принимаю предложения и модифицирую.....

Спасибо investeo

Файлы:
mycci.mq5  6 kb
 
supermagix   :


Вот результат появления текста:

http://clip2net.com/clip/m19204/1263295278-clip-38kb.png

только на графике, но не в индикаторе.

Если кто-то хочет, чтобы я помог, я загружу код индикатора.

С удовольствием принимаю предложения и модифицирую.....

Спасибо investeo


Я пробовал разные конфигурации, оказалось, что ЛЮБЫЕ ОБЪЕКТЫ не допускаются внутри окон индикаторов в MT5.


см.


https://www.mql5.com/en/docs/index


В разделе Пользовательский индикатор сказано:


Пользовательский индикатор- это технический индикатор, написанный самостоятельно в дополнение к уже встроенным в клиентский терминал. Как и встроенные индикаторы, они не могут торговать автоматически и предназначены только для реализации аналитических функций.

Пользовательские индикаторы не могут использовать функции для работы с графиками или объектами графиков . Пользовательские индикаторы хранятся вдиректории_терминала\MQL5\Indicators


Поэтому единственным способом поместить текст в окно индикатора является настройка его свойства INDICATOR_SHORTNAME.


например.

IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "Hello "+label2_name+"...");


Поправьте меня, если я не прав.

наилучшие пожелания

MQL5 Documentation
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MQL5 Documentation
 
investeo:

Пользовательские индикаторы не могут использовать функции для работы с графиками или объектами графиков . Пользовательские индикаторы хранятся вдиректории_терминала\MQL5\Indicators


На данный момент это возможно. Попробуйте, пожалуйста.
 

Я прошу вас об одолжении: не могли бы вы написать пример?

Спасибо

 
Rosh:
На данный момент это возможно. Попробуйте, пожалуйста.


Рош, я попытался добиться этого, используя сборку 238, но все еще не повезло. Этот фрагмент кода


#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 100


string label_name="mainwindow_label";
string label2_name="indicator_label";
int window=-1;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
//---
    
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
{
//---
//--- return value of prev_calculated for next call
   
   if(ObjectFind(0,label_name)<0)
     {
      Print("Generating a label");
      ObjectCreate(0,label_name,OBJ_LABEL,0,0,0);           
      ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_XDISTANCE,10);
      ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_YDISTANCE,30);
      ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_COLOR,YellowGreen);
      ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_TEXT,"This is an example text inside chart window");
      ObjectSetString(0,label_name,OBJPROP_FONT,"Arial");
      ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_FONTSIZE,14);
      ObjectSetInteger(0,label_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);
      ChartRedraw(0);                                      
     }
     
   
 
   if((ENUM_PROGRAM_TYPE)MQL5InfoInteger(MQL5_PROGRAM_TYPE)==PROGRAM_INDICATOR)
     {
      window=ChartWindowFind();
      Print(window);
     }
     
     if(ObjectFind(window,label2_name)<0)
     {
      Print("Generating a label2");
      ObjectCreate(window,label2_name,OBJ_LABEL,0,0,0);       
      Print(GetLastError());    
      ObjectSetInteger(window,label2_name,OBJPROP_XDISTANCE,10);
      ObjectSetInteger(window,label2_name,OBJPROP_YDISTANCE,10);
      ObjectSetInteger(window,label2_name,OBJPROP_COLOR,YellowGreen);
      ObjectSetString(window,label2_name,OBJPROP_TEXT,"This is an example text inside indicator, cool, huh?");
      ObjectSetString(window,label2_name,OBJPROP_FONT,"Arial");
      ObjectSetInteger(window,label2_name,OBJPROP_FONTSIZE,14);
      ObjectSetInteger(window,label2_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);
      ChartRedraw(window);                                      
     }
     
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"Hello "+label2_name+"...");
   
   return(rates_total);
}
  
void OnDeinit(const int reason)
{
   if(ObjectFind(0,label_name)>=0)
      ObjectDelete(0,label_name);
   if(ObjectFind(window,label2_name)>=0)
      ObjectDelete(window,label2_name);
      
}


пытается поместить 2 объекта (метки), один на главное окно графика, а второй на окно индикатора.


if((ENUM_PROGRAM_TYPE)MQL5InfoInteger(MQL5_PROGRAM_TYPE)==PROGRAM_INDICATOR)
     {
      window=ChartWindowFind();
      Print(window);
     }


Переменная window установлена в 1 для окна индикатора, и то, что я вижу при запуске индикатора, это



И


Print("Generating a label2");
      ObjectCreate(window,label2_name,OBJ_LABEL,0,0,0);       
      Print(GetLastError());


GetLastError возвращает значение '4101'.

 

Попробуйте мой образец индикатора

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       testObjectsInIndicator.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
//---- plot Bollinger
#property indicator_label1  "BB High; BB Low"
#property indicator_type1   DRAW_FILLING
#property indicator_color1  Magenta,LimeGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- input parameters
input int      BBperiod=20;            // период BBands
input int      length=30;              // длина канала
input double   width=2.0;              // ширина BBands
input color    channelColor=Turquoise; // цвет канала
//--- indicator buffers
double         BollingerBuffer1[];
double         BollingerBuffer2[];
int handleBBands;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,BollingerBuffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,BollingerBuffer2,INDICATOR_DATA);
   handleBBands=iBands(NULL,0,BBperiod,0,width,PRICE_CLOSE);
//---
   Print("Function ",__FUNCTION__,"  Build ",__MQ5BUILD__);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   static int prevbars=-1;
//int bars=Bars(NULL,0);
   int copied=CopyBuffer(handleBBands,1,0,rates_total,BollingerBuffer1);
   if(copied<=0)
     {
      Print("Copying of indicator values failed");
      return(0);
     }

   copied=CopyBuffer(handleBBands,2,0,rates_total,BollingerBuffer2);
   if(copied<=0)
     {
      Print("Copying of indicator values failed");
      return(0);
     }
   if(prevbars!=rates_total)
     {
      prevbars=rates_total;
      ArraySetAsSeries(time,true);
      SetupChannel(time[length],time[1]);
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetupChannel(datetime time1,datetime time2)
  {
   static string channelName="Channel";
   static string startLine="start";
   static string finishLine="finish";

   if(ObjectFind(0,channelName)<0)
     {
      Print("Channel not found, let's create it");
      if(!ObjectCreate(0,channelName,OBJ_STDDEVCHANNEL,0,0,0))
         Print("Channel creation failed error =",GetLastError());
      else
        {
         ObjectSetInteger(0,channelName,OBJPROP_COLOR,channelColor);
         Print("Set channel beginning at",time1);
         ObjectSetInteger(0,channelName,OBJPROP_TIME,0,time1);
         Print("Set channel finish at",time2);
         bool modified=ObjectSetInteger(0,channelName,OBJPROP_TIME,1,time2);
         if(!modified)
           {
            Print("Can not to set up time coordinates. Error",GetLastError());
           }
         Print("Move channel on background");
         ObjectSetInteger(0,channelName,OBJPROP_BACK,true);

        }
     }

   if(ObjectFind(0,startLine)<0)
     {
      Print("Линия start не найдена, создадим сами");
      if(!ObjectCreate(0,startLine,OBJ_VLINE,0,time1,0))
         Print("Не удалось создать линию startLine, error =",GetLastError());
     }
   if(ObjectFind(0,finishLine)<0)
     {
      Print("Линия finish не найдена, создадим сами");
      if(!ObjectCreate(0,finishLine,OBJ_VLINE,0,time2,0))
         Print("Не удалось создать линию finishLine, error =",GetLastError());
     }

  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Rosh:

Попробуйте образец моего индикатора



Ваш индикатор работает правильно, но он строит объекты на основном графике, а не в отдельном окне (мы хотим, чтобы объект рисовался в отдельном окне индикатора). Когда я использую


#property indicator_separate_window


вместо


#property indicator_chart_window


(как в вашем примере)


и устанавливаю 

ObjectCreate(1,startLine,OBJ_VLINE,0,time1,0)


я получаю следующую ошибку


2010.01.14 16:11:40     testObjectOnIndicator (EURUSD,M5)       Не удалось создать линию finishLine, error = 4101
2010.01.14 16:11:40     testObjectOnIndicator (EURUSD,M5)       Линия finish не найдена, создадим сами
2010.01.14 16:11:40     testObjectOnIndicator (EURUSD,M5)       Не удалось создать линию startLine, error = 4101
2010.01.14 16:11:40     testObjectOnIndicator (EURUSD,M5)       Линия start не найдена, создадим сами
2010.01.14 16:11:40     testObjectOnIndicator (EURUSD,M5)       Channel creation failed error = 4101
2010.01.14 16:11:40     testObjectOnIndicator (EURUSD,M5)       Channel not found, let's create it
2010.01.14 16:11:40     testObjectOnIndicator (EURUSD,M5)       Function  OnInit   Build  223


первым параметром ("1") в методе Object Create является значение, возвращаемое из ChartWindowFind():



if((ENUM_PROGRAM_TYPE)MQL5InfoInteger(MQL5_PROGRAM_TYPE)==PROGRAM_INDICATOR)
     {
      window=ChartWindowFind();
     }

):


как предложено здесь: https://www.mql5.com/en/docs/chart_operations/chartwindowfind

Documentation on MQL5: Chart Operations / ChartWindowFind
  • www.mql5.com
Chart Operations / ChartWindowFind - Documentation on MQL5
 
можно ли увидеть пример того, как функции...... применяются к отдельному индикатору? спасибо.
 
supermagix:
можно ли увидеть пример того, как функции...... применяются к отдельному индикатору? спасибо.
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                       testObjectsInIndicator.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
//---- plot Bollinger
#property indicator_label1  "BB High; BB Low"
#property indicator_type1   DRAW_FILLING
#property indicator_color1  Magenta,LimeGreen
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- input parameters
input int      BBperiod=20;            // период BBands
input int      length=30;              // длина канала
input double   width=2.0;              // ширина BBands
input color    channelColor=Turquoise; // цвет канала
//--- indicator buffers
double         BollingerBuffer1[];
double         BollingerBuffer2[];
int            handleBBands;
//---
int            window=1;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- get window number
   window=ChartWindowFind();
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,BollingerBuffer1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,BollingerBuffer2,INDICATOR_DATA);
   handleBBands=iBands(NULL,0,BBperiod,0,width,PRICE_CLOSE);
//---
   Print("Function ",__FUNCTION__,"  Build ",__MQ5BUILD__);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   static int prevbars=-1;
//int bars=Bars(NULL,0);
   int copied=CopyBuffer(handleBBands,1,0,rates_total,BollingerBuffer1);
   if(copied<=0)
     {
      Print("Copying of indicator values failed");
      return(0);
     }

   copied=CopyBuffer(handleBBands,2,0,rates_total,BollingerBuffer2);
   if(copied<=0)
     {
      Print("Copying of indicator values failed");
      return(0);
     }
   if(prevbars!=rates_total)
     {
      prevbars=rates_total;
      ArraySetAsSeries(time,true);
      SetupChannel(time[length],time[1]);
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetupChannel(datetime time1,datetime time2)
  {
   static string channelName="Channel";
   static string startLine="start";
   static string finishLine="finish";

   if(ObjectFind(0,channelName)<0)
     {
      Print("Channel not found, let's create it");
      if(!ObjectCreate(0,channelName,OBJ_STDDEVCHANNEL,window,0,0))
         Print("Channel creation failed error =",GetLastError());
      else
        {
         ObjectSetInteger(0,channelName,OBJPROP_COLOR,channelColor);
         Print("Set channel beginning at",time1);
         ObjectSetInteger(0,channelName,OBJPROP_TIME,0,time1);
         Print("Set channel finish at",time2);
         bool modified=ObjectSetInteger(0,channelName,OBJPROP_TIME,1,time2);
         if(!modified)
           {
            Print("Can not to set up time coordinates. Error",GetLastError());
           }
         Print("Move channel on background");
         ObjectSetInteger(0,channelName,OBJPROP_BACK,true);

        }
     }

   if(ObjectFind(0,startLine)<0)
     {
      Print("Линия start не найдена, создадим сами");
      if(!ObjectCreate(0,startLine,OBJ_VLINE,window,time1,0))
         Print("Не удалось создать линию startLine, error =",GetLastError());
     }
   if(ObjectFind(0,finishLine)<0)
     {
      Print("Линия finish не найдена, создадим сами");
      if(!ObjectCreate(0,finishLine,OBJ_VLINE,window,time2,0))
         Print("Не удалось создать линию finishLine, error =",GetLastError());
     }

  }
//+------------------------------------------------------------------+

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