Текст внутри индикатора - страница 3
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Вы можете найти оптимальную точку, перемещая OBJPROP_XDISTANCE и OBJPROP_YDISTANCE
если я изменю значение для OBJPROP_YDISTANCE на 500
метка не перемещается ни на один пиксель
Как я могу поместить ярлык в правый верхний угол?
Вам следует немного изучить MQL5, прежде чем писать такой индикатор. Вы допустили столько неловких ошибок.
Я пытаюсь научиться, но не существует простого учебника или курсов по mql5: я должен учиться на ошибках и просить Вашей помощи.
Я не могу понять эту инструкцию, написанную Вами:
при компиляции возникает ошибка.
Я пытаюсь научиться, но не существует простого учебника или курсов для mql5: я должен учиться на ошибках и просить вашей помощи.
Я не могу понять эту инструкцию, написанную Вами:
при компиляции возникает ошибка.
Я неправильно выразился, извините. Правильно.
Я неправильно выразился, извините. Правильно - это
Вот еще правильный код, используйте его, пожалуйста.
Вот более правильный код, используйте его, пожалуйста.
Я удалил эту конструкцию
потому что гистограммы не обновлялись при каждом изменении цены.
Я думаю, что проблема может быть в ( return).
правильно ли это?
спасибо за помощь
......Я делаю другие изменения.....
Я удалил эту конструкцию
потому что гистограммы не обновлялись при каждом изменении цены.
Я думаю, что проблема может быть в ( возврате).
правильно ли это?
спасибо за помощь
......Я делаю другие изменения.....
Я модифицировал программу для получения цвета гистограмм, но она не работает.
Я думаю, что проблема в счетчике.... в цикле FOR..... правильно ли это?
Должен ли я видеть это:
Спасибо за помощь
Мы изучим этот вопрос, спасибо.
Я сделал proof-of-concept советника, взаимодействующего с индикатором через временные глобальные переменные, изменяемые с помощью различных нажатий клавиш.
Углы действительно работают, но нужно помнить, что нижние углы находятся относительно фрейма индикатора, а не временной шкалы - см. видео.
К сожалению, загрузка видео не работает на этом форуме :(
На данный момент я разместил его на
http://www.youshare.com/Guest/c94bb3e9cfe6a424.flv.html
(смотрите в полноэкранном режиме для достижения наилучших результатов)
лучшие результаты,
После многочисленных тестов пришли к такому результату:
Значение черного и зеленого = разница гистограмм
Значение черный большой = текущее значение CCI
...но у меня есть проблемы с цветом гистограмм.....