Текст внутри индикатора - страница 5
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Спасибо wald99: я пытаюсь.
Я бы предложил Metaquotes создать курс, который начинается с основ (синтаксис), также с некоторыми видео, если возможно, специфических для mq5: это очень полезно для тех, кто начинает программировать.
Здравствуйте, Investeo
Большое спасибо, ваш код работает, т.е. метка отображается, но значение не обновляется. Я сделал ошибку?
Вот мой код.
walb99,
Попробуйте это. Проблема была в том, что вы пытались обновить значение, только если объект label был недоступен. Я добавил метку времени к метке, чтобы вы могли видеть, как время обновляется с каждым тиком.
walb99,
Попробуйте следующее. Проблема заключалась в том, что вы пытались обновить значение только в том случае, если объект label был недоступен. Я добавил метку времени к метке, так что вы можете видеть, как время обновляется с каждым тиком.
Спасибо, это работает
Если я добавлю в скобки информацию о цвете метки, цвет метки также будет обновляться правильно.
куда вы присваиваете это имя объекта в примере rsi выше? Я прочитал весь код, но ничего не понял,
Я просто хочу поместить простой текст в окно индикатора, я просто не могу получить тот же результат, как в примере RSI выше.
Мой код :
результат :
Хорошо, я думаю, что я получил его работу от простого отображения текста, дальше я буду работать с индикатором. но может кто-нибудь сказать мне, почему я не могу использовать obj_label вместо obj_text, чтобы заставить его отображать текст?