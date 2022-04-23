Автоматический перевод сообщений на разные языки

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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Тема которую я создал на русском теперь на английском

Renat Fatkhullin, 2022.04.15 08:52

Теперь интересные темы переводятся в синхронный режим репликации на разные языки. Можно продолжать общаться на своем языке и твои ответы будут автоматически переведены и опубликованы в ветках других языков.

В течение пары недель будут переведены тысячи топиков в режим репликации.

Это увеличит вовлеченность и информированность трейдеров, так как сейчас сайт уже на 11 языках.


Почему не все посты переводятся?

Вот, например, пост из русской версии, не появившийся в англ. версии:


Почему не сделать темам одинаковый адрес?

Почему https://www.mql5.com/ru/forum/398066 и https://www.mql5.com/en/forum/398068?

Было бы удобно при переключении на другой язык видеть ту же тему.

 
Andrey Khatimlianskii:

Почему не все посты переводятся?

Вот, например, пост из русской версии, не появившийся в англ. версии:

...

Есть этот пост в англ версии -

----------------

Тут просто авто-перевод происходит не в реальном времени (не за секунды, приходится ждать минуты).
Например, вашего последнего поста () на русском в англ ветке пока нет. А также, пользователь сделал пост на анг (в той же ветке), и пока его поста нет в рус.
То есть, должно, наверное, пройти какое-то время.

И еще - пост в каком-то языковом форуме просто могут удалить, а в других он может остаться. Так было, например, сегодня утром, когда пользователь из англ сделал спам пост, он перевелся (быстро перевелся на все языки), и пришлось этот пост удавлять из англ, а потом и из всех языковых частей форума.
Или просто надо было подождать, и пост сам везде удалится ... то есть, я не уверен, что есть "повторная" синхронизация переведенных веток на предмет удаленных постов, чтобы они автоматом удалялись с других таких веток ..

New version of MetaTrader 5 build 3270: Improvements and fixes
New version of MetaTrader 5 build 3270: Improvements and fixes
  • 2022.04.20
  • www.mql5.com
The MetaTrader 5 platform update will be released on Thursday, April 21, 2022...
 

Про переключения на другие языки ...
С русского на другой язык переключений нет (так как верка на рус - оригинал), а с других языков на рус (то есть - на оригинал) - есть в первом посте ветки.


[Удален]  
Sergey Golubev #:

Про переключения на другие языки ...
С русского на другой язык переключений нет (так как верка на рус - оригинал), а с других языков на рус (то есть - на оригинал) - есть в первом посте ветки:

Но переводит только тот пост, не всю ветку. Не удобно в большой ветке переводить нажатием на каждом посте.

 
Vasile Verdes #:

Но переводит только тот пост, не всю ветку. Не удобно в большой ветке переводить нажатием на каждом посте.

Это не переводит пост.
Это ссылка на оригнальную ветку: если нажать - то в отдельной вкладке браузера откроется оригинальная ветка (в данном случае - рус ветка).
[Удален]  
Sergey Golubev #:
Это не переводит пост.
Это ссылка на оригнальную ветку: если нажать - то в отдельной вкладке браузера откроется оригинальная ветка (в данном случае - рус ветка).

У меня не открывается другая, а переводится то пост в ветке, а остальные остаются на оригинальном языке, и следовательно, что бы перевести всю ветку, надо нажимать на каждый пост.

[Удален]  

Пример

 
Sergey Golubev #:

Про переключения на другие языки ...
С русского на другой язык переключений нет (так как верка на рус - оригинал), а с других языков на рус (то есть - на оригинал) - есть в первом посте ветки:

Я об этом переключателе:


 
Vasile Verdes #:

Пример

Мы о разных вещах говорим ...
Я - о первом посте в авто-переводной ветке.
Вот - в этой англ ветке https://www.mql5.com/en/forum/393733 (а оригинал - с рус части форума) - если справа на первом посте нажать на ru, то откроется оригинал ветка на русском.
Errors, bugs, questions
Errors, bugs, questions
  • 2010.06.02
  • www.mql5.com
Error after the CopyClose command Running the tester on EURUSD , everything works, both orders are sent...
[Удален]  
Правильно, по тому что, для разного языка, другой форум. А если сделать один общий форум, где только одним выбором языка переводится вся ветка, то и не не надо будет выбирать какие ветки на какие языки перевести, а новая ветка или пост, автоматический переводится, то останется один общий форум доступен всем, и перевод будет как и постов.
 
Vasile Verdes #:
Правильно, по тому что, для разного языка, другой форум. А если сделать один общий форум, где только одним выбором языка переводится вся ветка, то и не не надо будет выбирать какие ветки на какие языки перевести, а новая ветка или пост, автоматический переводится, то останется один общий форум доступен всем, и перевод будет как и постов.
Это все таки машинный перевод ... кроме того, есть пользователи, для которых одного языка мало  (знаю примеры с китайским и японским форумами например). И в каждой языковой части форума могут быть разные традиции и особенности.
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