Автоматический перевод сообщений на разные языки
Почему не все посты переводятся?
Вот, например, пост из русской версии, не появившийся в англ. версии:...
Есть этот пост в англ версии - #8
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Тут просто авто-перевод происходит не в реальном времени (не за секунды, приходится ждать минуты).
Например, вашего последнего поста (#31782) на русском в англ ветке пока нет. А также, пользователь сделал пост на анг (в той же ветке), и пока его поста нет в рус.
То есть, должно, наверное, пройти какое-то время.
И еще - пост в каком-то языковом форуме просто могут удалить, а в других он может остаться. Так было, например, сегодня утром, когда пользователь из англ сделал спам пост, он перевелся (быстро перевелся на все языки), и пришлось этот пост удавлять из англ, а потом и из всех языковых частей форума.
Или просто надо было подождать, и пост сам везде удалится ... то есть, я не уверен, что есть "повторная" синхронизация переведенных веток на предмет удаленных постов, чтобы они автоматом удалялись с других таких веток ..
- 2022.04.20
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Про переключения на другие языки ...
С русского на другой язык переключений нет (так как верка на рус - оригинал), а с других языков на рус (то есть - на оригинал) - есть в первом посте ветки.
Про переключения на другие языки ...
С русского на другой язык переключений нет (так как верка на рус - оригинал), а с других языков на рус (то есть - на оригинал) - есть в первом посте ветки:
Но переводит только тот пост, не всю ветку. Не удобно в большой ветке переводить нажатием на каждом посте.
Это не переводит пост.
Это ссылка на оригнальную ветку: если нажать - то в отдельной вкладке браузера откроется оригинальная ветка (в данном случае - рус ветка).
У меня не открывается другая, а переводится то пост в ветке, а остальные остаются на оригинальном языке, и следовательно, что бы перевести всю ветку, надо нажимать на каждый пост.
Пример
Я - о первом посте в авто-переводной ветке.
Вот - в этой англ ветке https://www.mql5.com/en/forum/393733 (а оригинал - с рус части форума) - если справа на первом посте нажать на ru, то откроется оригинал ветка на русском.
- 2010.06.02
- www.mql5.com
Правильно, по тому что, для разного языка, другой форум. А если сделать один общий форум, где только одним выбором языка переводится вся ветка, то и не не надо будет выбирать какие ветки на какие языки перевести, а новая ветка или пост, автоматический переводится, то останется один общий форум доступен всем, и перевод будет как и постов.
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Тема которую я создал на русском теперь на английском
Renat Fatkhullin, 2022.04.15 08:52
Теперь интересные темы переводятся в синхронный режим репликации на разные языки. Можно продолжать общаться на своем языке и твои ответы будут автоматически переведены и опубликованы в ветках других языков.
В течение пары недель будут переведены тысячи топиков в режим репликации.
Это увеличит вовлеченность и информированность трейдеров, так как сейчас сайт уже на 11 языках.
Почему не все посты переводятся?
Вот, например, пост из русской версии, не появившийся в англ. версии:
Почему не сделать темам одинаковый адрес?
Почему https://www.mql5.com/ru/forum/398066 и https://www.mql5.com/en/forum/398068?
Было бы удобно при переключении на другой язык видеть ту же тему.