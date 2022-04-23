Автоматический перевод сообщений на разные языки - страница 2

Новый комментарий
 
Sergey Golubev #:
Мы о разных вещах говорим ...
Я - о первом посте в авто-переводной ветке.
Вот - в этой англ ветке https://www.mql5.com/en/forum/393733 (а оригинал - с рус части форума) - если справа на первом посте нажать на ru, то откроется оригинал ветка на русском.

У меня нажатие сюда просто переводит пост:


 
Наверное, это все еще дорабатывается (будет улучшаться, я так думаю).
12
Новый комментарий