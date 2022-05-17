Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3270: Улучшения и исправления - страница 2
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в mt5 build 3260, metaqoute Исправлена работа функций CopyTicks и CopyTicksRange. Когда советник (EA) получает исторические тики от многих символов и затем вычисляет их. Я обнаружил, что советник получает неправильный исторический тик
Да, в новой версии Build 3260 есть ошибка Copy Ticks и CopyTicksRange
В этой версии, как в предыдущей версии, существует следующая ошибка.
"GDI cache: pen insertion error, cache size: 503, cache max: 503"While displaying a host of these errors, the graphical objects on the chart become abnormal .
или
Эта ошибка возникает после a робота has been functioning for a long time .
Хотя пользователи имеют сообщения обэтой ошибке для предыдущей версии, эта проблема все еще возникает в версии 3270 и имеет xml-ph-0033@deepl.i.
The only solution I've found is to completely close the MetaTrader 5terminal and restart it after a fewx
Это проблема существует на пользовательские версии из the Venice Mt5 standard. I have checked it on these versions :
You can see previous reports of this error at the following addresses :
https://www.mql5.com/en/forum/393007
https://www.mql5.com/en/forum/391752
Важно пункт :My friends and I have experienced this error on computers that have windows 11operating system updated or Windows 10.
Здравствуйте, я уже писал на форуме о визуальном режиме тестера стратегий. Я думаю, что должен быть выбор, чтобы не рисовать индикаторы на экране, который вызвал внутри эксперта. В моем случае я использую несколько индикаторов с несколькими сглаживаниями EMA и DEMA (например, RSI EMA сглаживает DEMA) с разными таймфреймами, это загромождает экран. И еще хотелось бы иметь возможность добавлять любые индикаторы во время визуального теста, MT4 с этой точки зрения был намного лучше. Спасибо, с уважением.
Здравствуйте, я уже писал на форуме о визуальном режиме тестера стратегий. Я думаю, что должен быть выбор, чтобы не рисовать индикаторы на экране, который вызвал внутри эксперта. В моем случае я использую несколько индикаторов с несколькими сглаживаниями EMA и DEMA (например, RSI EMA сглаживает DEMA) с разными таймфреймами, это загромождает экран. И еще хотелось бы иметь возможность добавлять любые индикаторы во время визуального теста, MT4 с этой точки зрения был намного лучше. Спасибо, с уважением.
Вам сюда
TesterHideIndicators - Общие функции - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Это для вас
TesterHideIndicators - Общие функции - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмической/автоматической торговли для MetaTrader 5
Спасибо, это здорово :)
Я думаю, что мы должны иметь возможность добавлять новые индикаторы во время тестирования. Это можно сделать только в графиках/шаблонах, было бы здорово добавлять по одному.
b3270. На VPS нужно было первый раз (для VPS) зайти на счет определенного брокера.
Для этого в меню Терминала (portable) выбрал Open an Account, ввел название торгового сервера, выбрал найденного брокера, выбрал пункт Connect with an existing trade account и ввел данные входа.
После чего произошло подключение к торговому счету, в логе такая строка.
2022.04.24 08:12:09.188 Network '': terminal synchronized with XXX.: 1 positions, 4 orders, 661 symbols, 0 spreads
Однако, во вкладке Торговля не было ни открытых позиций, ни ордеров! При этом показатели маржи, эквити показывали очевидное наличие открытой позиции.
История торговли, вроде, полностью соответствовала.
После принудительного релогина стали отображаться. Скрин бага не сделал, поэтому такое длинное описание.
ЗЫ Попробовал воспроизвести баг на локальной машине - не получилось.
Два portable-Терминала b3270 запущены на одной машине, в Панели задач Windows показывают разные иконки.
Terminal.ico есть только у одного из запущенных терминалов (тот, что слева на скрине).
Оба Терминала запускаются через так настроенный lnk-ярлык.
Кнопка "Сменить значок" не использовалась.
Два portable-Терминала b3270 запущены на одной машине, в Панели задач Windows показывают разные иконки.
Terminal.ico есть только у одного из запущенных терминалов (тот, что слева на скрине).
Оба Терминала запускаются через так настроенный lnk-ярлык.
Кнопка "Сменить значок" не использовалась.
Файл terminal64.exe внутри имеет свои значки
Соответственно значок .ico может быть не таким как зашит в исполняемый файл.
А если вы откроете свойства ярлыка где есть файл значка, то там будет виден только один значок.
Файл terminal64.exe внутри имеет свои значки
Соответственно значок .ico может быть не таким как зашит в исполняемый файл.
А если вы откроете свойства ярлыка где есть файл значка, то там будет виден только один значок.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3270: Улучшения и исправления
fxsaber, 2022.04.24 07:43
Кнопка "Сменить значок" не использовалась.