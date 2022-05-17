Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3270: Улучшения и исправления - страница 3
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Два portable-Терминала b3270 запущены на одной машине, в Панели задач Windows показывают разные иконки.
Terminal.ico есть только у одного из запущенных терминалов (тот, что слева на скрине).
Оба Терминала запускаются через так настроенный lnk-ярлык.
Кнопка "Сменить значок" не использовалась.
Предположу, что один из экземпляров обновлялся в активном состоянии. И после обновления вручную не перезапускался.
Я не о том, менялся значок или нет, я о том, что значки разные хотя и похожи. А какой значок используется можно посмотреть при попытке сменить значок.
Я не о том, менялся значок или нет, я о том, что значки разные хотя и похожи. А какой значок используется можно посмотреть при попытке сменить значок.
Разобрался.
В lnk-ярлыках нажал на "Сменить значок". Слева - сам создавал lnk-ярлык. Справа - MQ создавал.
Оказывается, MQ создает с привязкой к Terminal.ico.
Несколько ситуаций при дебаге.
1. Не попасть на строку при пошаговом дебаге.
2. Нет захода в функцию.
3. Большое количество шагов.
Здравствуйте. Во вкладке "история" очень не хватает фильтра по выбору символа (для улучшения отчета о торговле по конкретному инструменту).
Здравствуйте. Во вкладке "история" очень не хватает фильтра по выбору символа (для улучшения отчета о торговле по конкретному инструменту).
Регулярно пользуюсь.
Несколько ситуаций при дебаге.
1. Не попасть на строку при пошаговом дебаге.
2. Нет захода в функцию.
3. Большое количество шагов.
С некоторых пор дебагер стал вообще ужасным. Я уже ничему не удивляюсь. Даже строки иногда выполняет снизу вверх. В частности это
выполняется снизу вверх. Хотя было-бы логичней выполнить одновременно…
С некоторых пор дебагер стал вообще ужасным. Я уже ничему не удивляюсь. Даже строки иногда выполняет снизу вверх. В частности это
выполняется снизу вверх. Хотя было-бы логичней выполнить одновременно…
int a=10;
PrintFormat(" %d %d %d %d",a++,a++,a++,a++);
запускать до просветления и познания логики
int a=10;
PrintFormat(" %d %d %d %d",a++,a++,a++,a++);
запускать до просветления и познания логики
Никакой связи не вижу. У вас одна переменная вычисляется несколько раз, у меня переменные входящие в функции преобразования не повторяются.
выполняется снизу вверх. Хотя было-бы логичней выполнить одновременно…
В данному случае аргументы функции Comment вычисляются справа-налево. В этом нет ошибки.