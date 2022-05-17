Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3270: Улучшения и исправления - страница 3

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fxsaber #:

Два portable-Терминала b3270 запущены на одной машине, в Панели задач Windows показывают разные иконки.


Terminal.ico есть только у одного из запущенных терминалов (тот, что слева на скрине).

Оба Терминала запускаются через так настроенный lnk-ярлык.


Кнопка "Сменить значок" не использовалась.

Предположу, что один из экземпляров обновлялся в активном состоянии. И после обновления вручную не перезапускался.

 
fxsaber #:

Я не о том, менялся значок или нет, я о том, что значки разные хотя и похожи. А какой значок используется можно посмотреть при попытке сменить значок.

 
Alexey Viktorov #:

Я не о том, менялся значок или нет, я о том, что значки разные хотя и похожи. А какой значок используется можно посмотреть при попытке сменить значок.

Разобрался.


В lnk-ярлыках нажал на "Сменить значок". Слева - сам создавал lnk-ярлык. Справа - MQ создавал.

Оказывается, MQ создает с привязкой к Terminal.ico.

 

Несколько ситуаций при дебаге.


1. Не попасть на строку при пошаговом дебаге.

void f( int )
{
  DebugBreak();
  return; // Сюда не попасть по F11.
}

void OnStart()
{
  f(0);
}


2. Нет захода в функцию.

void f()
{
  return;
}

void OnStart()
{
  DebugBreak();
  f(); // Не заходит вовнутрь функции по F11.
}


3.  Большое количество шагов.

int f( int i )
{  
  return(i);
}

void OnStart()
{
  DebugBreak();
  f(0); // Пришлось нажать пять раз F11, чтобы выйти из функции.
}
 

Здравствуйте. Во вкладке "история" очень не хватает фильтра по выбору символа (для улучшения отчета о торговле по конкретному инструменту).

 
Marco Nicholas #:

Здравствуйте. Во вкладке "история" очень не хватает фильтра по выбору символа (для улучшения отчета о торговле по конкретному инструменту).

Регулярно пользуюсь.


 
fxsaber #:

Несколько ситуаций при дебаге.


1. Не попасть на строку при пошаговом дебаге.


2. Нет захода в функцию.


3.  Большое количество шагов.

С некоторых пор дебагер стал вообще ужасным. Я уже ничему не удивляюсь. Даже строки иногда выполняет снизу вверх. В частности это 

    Comment("Спред ", SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_SPREAD),
            "\nПрофит\\просадка ", DoubleToString(poz.Profit + poz.nonFixedProfit, 2), " ", AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY),
            "\nЗафиксированная прибыль ", DoubleToString(poz.Profit, 2),
            "\nНе зафиксированная прибыль ", DoubleToString(poz.nonFixedProfit, 2),
            "\n"
           );

выполняется снизу вверх. Хотя было-бы логичней выполнить одновременно…

 
Alexey Viktorov #:

С некоторых пор дебагер стал вообще ужасным. Я уже ничему не удивляюсь. Даже строки иногда выполняет снизу вверх. В частности это 

выполняется снизу вверх. Хотя было-бы логичней выполнить одновременно…

int a=10;

PrintFormat(" %d %d %d %d",a++,a++,a++,a++);

запускать до просветления и познания логики

 
Maxim Kuznetsov #:

int a=10;

PrintFormat(" %d %d %d %d",a++,a++,a++,a++);

запускать до просветления и познания логики

Никакой связи не вижу. У вас одна переменная вычисляется несколько раз, у меня переменные входящие в функции преобразования не повторяются.

 
Alexey Viktorov #:

выполняется снизу вверх. Хотя было-бы логичней выполнить одновременно…

В данному случае аргументы функции Comment вычисляются справа-налево. В этом нет ошибки.

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