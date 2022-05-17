Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3270: Улучшения и исправления - страница 7
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Изучите два терминальных лог-файла с этих вкладок:
Перекомпилируйте индикатор.
А если что-то не работает, всегда указывайте данные об операционной системе и терминале. Пример того, как это сделать:
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Очень глючный MetaTrader
Владимир Карпутов, 2021.03.16 04:20
Если у вас есть вопрос, то для начала нужно показать первые три строки из вкладки 'Журнал'
(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки ). Это должно выглядеть следующим образом:
Изучите два терминальных лог-файла с этих вкладок:
Перекомпилируйте индикатор.
А если что-то не работает, всегда указывайте данные об операционной системе и терминале. Пример того, как это сделать:
В MetaEditor при открытии индикаторов в навигаторе не отображается этот индикатор. Как его затащить в окно для перекомпиляции?
Вот три первые строки журнала:
2022.05.05 20:26:13.993 Terminal Открытие Брокер x64 build 3280 started for АО ''Открытие Брокер''
2022.05.05 20:26:13.998 Terminal Windows 10 build 19043, 8 x Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz, 4 / 7 Gb memory, 1 / 118 Gb disk, UAC, GMT+3
2022.05.05 20:26:13.998 Terminal C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\
В MetaEditor при открытии индикаторов в навигаторе не отображается этот индикатор. Как его затащить в окно для перекомпиляции?
MQL5 version of 'Tenkan and Kijun Color Fill.ex5' is obsolete, recompile it
Есть ли способ исправить прямоугольник из фигур? Я имею в виду, тот факт, что вы не можете перетащить прямоугольник со всех 4 углов, только с 2, никого не беспокоит? Это действительно раздражает. И так с момента появления mt5. В mt4 вы можете управлять прямоугольником со всех сторон.
Исправлено, используйте последнюю бета-версию, пожалуйста.