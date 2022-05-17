Новая версия платформы MetaTrader 5 build 3270: Улучшения и исправления - страница 7

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после обновления терминала, перестал работать индикатор  Tenkan and Kijun Color Fill.   на не обновлённой версии работает.  Существует ли возможность отката до предыдущей версии?
 
Сергей Коновалов обновления терминала перестал работать индикатор Tenkan и Kijun Color Fill . на необновленной версии он работает. можно ли откатиться на предыдущую версию?

Изучите два терминальных лог-файла с этих вкладок:


Перекомпилируйте индикатор.

А если что-то не работает, всегда указывайте данные об операционной системе и терминале. Пример того, как это сделать:

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Очень глючный MetaTrader

Владимир Карпутов, 2021.03.16 04:20

Если у вас есть вопрос, то для начала нужно показать первые три строки из вкладки 'Журнал'


(выделите эти строки, скопируйте в буфер обмена и вставьте в сообщение с помощью кнопки Код). Это должно выглядеть следующим образом:

2021.03.16 05:13:07.133 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750 H  @ 2.60 GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

 
Vladimir Karputov #:

Изучите два терминальных лог-файла с этих вкладок:


Перекомпилируйте индикатор.

А если что-то не работает, всегда указывайте данные об операционной системе и терминале. Пример того, как это сделать:


В MetaEditor при открытии индикаторов в навигаторе не отображается этот индикатор. Как его затащить в окно для перекомпиляции?
 
Сергей Коновалов #:
В MetaEditor при открытии индикаторов в навигаторе не отображается этот индикатор. Как его затащить в окно для перекомпиляции?

Вот три первые строки журнала:    

2022.05.05 20:26:13.993              Terminal              Открытие Брокер x64 build 3280 started for АО ''Открытие Брокер''

2022.05.05 20:26:13.998              Terminal              Windows 10 build 19043, 8 x Intel Core i7-3770K  @ 3.50GHz, 4 / 7 Gb memory, 1 / 118 Gb disk, UAC, GMT+3

2022.05.05 20:26:13.998              Terminal                C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\

 
Сергей Коновалов #:
В MetaEditor при открытии индикаторов в навигаторе не отображается этот индикатор. Как его затащить в окно для перекомпиляции?

MQL5    version of 'Tenkan and Kijun Color Fill.ex5' is obsolete, recompile it

 
Florin Adrian #:
Есть ли способ исправить прямоугольник из фигур? Я имею в виду, тот факт, что вы не можете перетащить прямоугольник со всех 4 углов, только с 2, никого не беспокоит? Это действительно раздражает. И так с момента появления mt5. В mt4 вы можете управлять прямоугольником со всех сторон.

Исправлено, используйте последнюю бета-версию, пожалуйста.

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