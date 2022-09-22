Для знающих
А мало сделок для какого типа автоматической торговли?
В планах сделать прогон на 100% полных исторических данных за десять лет чтобы сравнить просадки в кризисные и "нормальные" годы.
Да, и такой вопрос - у какого брокера есть возможность (или API) для автоматического перевода средств с одного собственного счета на другой? Напишите если знаете. Тестирую вывод средств периодически чтобы на счету был более-менее стабильный баланс (к примеру, 5000$) и прибыль, к примеру, раз в неделю выводилась на другой счет либо какой-то внутренний "кошелёк" автоматически.
технические претензии к качеству истории/тиков/моделирования - вот там где "красненькое" вот там должно быть зелёненькое :-)
это по ходу дела исправится и доходность станет 40% при просадке в 60.
Доходность неплохо, но просад в 60% это будет маржин-кол для вас, а для ваших клиентов по сигналам (это-ж для развод-сигналов очевидно - зачем ещё 10 лет прогонов в тестере) дядя Коля придёт раньше
Хочу спросить у тех кто уже давно пользуется экспертными советниками и торгует в автоматическом режиме - насколько хорошим считается результат в 100% прибыли в год с просадкой около 10-15%?
Как пример прикладываю результат теста за 2021 год по экспертному советнику с такими результатами.
Как по мне - это хороший результат. Если не тестерный, а реальный. И если это хотя бы года за три.
Если тестерный - то пригоден к тестированию на реале.
А вот по 2020 просадки по средствам выглядят страшно - на грани полной Ж, если это мартин или подобное (по графику - да).
Прибыль линейная и от баланса не зависит, поэтому и увеличиваю начальный депозит чтобы она не казалась настолько страшной. С 10к она будет порядка 25%, но и заработок годовой будет 50% вместо 100%.
Здесь важно не то какая просадка и количество прибыльных сделок. А логика сопровождения убыточных сделок. Покажите выборочно любой год до 19-ого.
Желательно, конечно, посмотреть на результаты эксперта на более длительном промежутке. Есть ли у него ограничения увеличения размера открываемых позиций при большой просадке?
Обратите внимание, что шкала времени на графике тестера MT5 нелинейная (например месяц январь на ней занимает 6 клеток, а февраль - только 2). Поэтому в разные периоды советник будет показывать различную скорость увеличения баланса, а не такую почти строго линейную, как на графике тестера.
Есть еще психологический момент. При прогоне в тестере мы моделируем ситуацию, когда с момента запуска и до конца тестового периода никто не смотрел и не вмешивается в работу эксперта. Только после мы смотрим - о, оказывается просадка в 20, 40, 50% была, но она была преодолена. Получится ли также легко воспроизвести эту ситуацию на реальном счете, то есть не закрывать позиции и не останавливать работу эксперта при достижении просадки в 20, 40, 50%? Для принятия решений в таких ситуациях желательно иметь как можно больше сведений о возможных результатах работы в разные периоды времени.
На всякий случай желательно еще проверить на демо счёте, как ведет себя эксперт при пропадании связи с брокером на некоторое время и при перезагрузке терминала. Восстанавливает ли он корректно он информацию о состоянии торговой стратегии в этих случаях? Этот вопрос уместно задать разработчику эксперта, если есть такая возможность.
Согласен, поэтому и не стремлюсь к такому, и прошу мнения от знающих и понимающих того, что робот при полностью автоматической торговле рано или поздно сольет всё, и поэтому и нужно выводить прибыль чтобы снизить итоговый риск, либо как-то его нивелировать. Можно оставлять средства на счету, но тогда риск уменьшается вдвое так как вероятность margin call будет нивелироваться за счёт прибыли, но и полностью её не избежать так как есть всё равно риск всё просадить.
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Хочу спросить у тех кто уже давно пользуется экспертными советниками и торгует в автоматическом режиме - насколько хорошим считается результат в 100% прибыли в год с просадкой около 10-15%?
Как пример прикладываю результат теста за 2021 год по экспертному советнику с такими результатами.
За 2020 год результат по просадке выше - 50%, плюс качество исторических данных хромает ...
Просьба прокомментировать конструктивно.