Для знающих - страница 5

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100% в год при присадке в 15% - класс!!!
 
а как симулировать съём денежных средств ??
 
ruslan #:
а как симулировать съём денежных средств ??
https://www.mql5.com/ru/docs/common/testerwithdrawal
 
ruslan #:
а как симулировать съём денежных средств ??

Через ММ, допустим у вас сначала 100$ вот и запомнит пусть робот, лот не увеличивайте, как стало 200$ пусть думает что у вас только 100, не давайте ему лезть к 200.

 
Через переменные баланс не запомнить, через input он не меняется
 
Volodymyr Zubov #:

Через ММ, допустим у вас сначала 100$ вот и запомнит пусть робот, лот не увеличивайте, как стало 200$ пусть думает что у вас только 100, не давайте ему лезть к 200.

Мне показалось, что вопрос про моделирование съема денежных средств возник в связи с опубликованным графиком баланса от тестового прогона, на котором видны именно съемы денег, а не закрытие убыточных сделок. Такое реализуется общей функцией TesterWithdrawal().

Можно еще и пополнять баланс в тестовом прогоне с помощью TesterDeposit().

 
давно в справку не глядел пошел пересматривать.... думал только баги правят
[Удален]  

Пришлось протестировать на более длительном сроке так чтобы последние "кризисы" проходили. Итого получился минимальный депозит порядка 5000$ для пары AUDCAD:



Да, не так красиво и прибыльно, но зато больше уверенности. Оптимизация проводилась только приблизительно (цифры круглые) чтобы не переоптимизировать - с этими же настройками хорошо себя показывают и другие пары.


PS А вот пример с базовым лотом, увеличенным вдвое:

По сути всё то же самое, только увеличенное вдвое

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