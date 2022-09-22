Для знающих - страница 5
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а как симулировать съём денежных средств ??
а как симулировать съём денежных средств ??
Через ММ, допустим у вас сначала 100$ вот и запомнит пусть робот, лот не увеличивайте, как стало 200$ пусть думает что у вас только 100, не давайте ему лезть к 200.
Через ММ, допустим у вас сначала 100$ вот и запомнит пусть робот, лот не увеличивайте, как стало 200$ пусть думает что у вас только 100, не давайте ему лезть к 200.
Мне показалось, что вопрос про моделирование съема денежных средств возник в связи с опубликованным графиком баланса от тестового прогона, на котором видны именно съемы денег, а не закрытие убыточных сделок. Такое реализуется общей функцией TesterWithdrawal().
Можно еще и пополнять баланс в тестовом прогоне с помощью TesterDeposit().
Пришлось протестировать на более длительном сроке так чтобы последние "кризисы" проходили. Итого получился минимальный депозит порядка 5000$ для пары AUDCAD:
Да, не так красиво и прибыльно, но зато больше уверенности. Оптимизация проводилась только приблизительно (цифры круглые) чтобы не переоптимизировать - с этими же настройками хорошо себя показывают и другие пары.
PS А вот пример с базовым лотом, увеличенным вдвое:
По сути всё то же самое, только увеличенное вдвое