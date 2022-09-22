Для знающих - страница 4

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Если на одной валютной паре тестировать, то хоть сколько подгоняй, на других будет сливать. Тем более что за год уже просадка 60%. За 10лет точно сольет, и на реале долго не протянет. меняйте стратегию. Если хотите более менее стабильно зарабатывать, добейтесь просадки за 10 лет не более 50% по одной валюте. Но тогда и прибыль станет меньше.
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Что думаете насчет такого результата? Тут есть три снятия, с итогом в 750$, при начальном депозите в 500$. Снимаются сливки от прибыли когда баланс вырастает на 50%.
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Запустите на реал и увидите.
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Небольшое обновление с безопасными настройками, и торговлей на нескольких парах со снятием каждый месяц (возврат на изначальный депозит) для проверки устойчивости.


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Daniil Protopopov #:

Небольшое обновление с безопасными настройками, и торговлей на нескольких парах со снятием каждый месяц (возврат на изначальный депозит) для проверки устойчивости.



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Вау ! за год сняли 9 раз по 200, что втрое превышает начальные депо...

Ах - это тестер :-(

на вырученные советником демо-деньги не купить даже фотку рубля

 
Вопрос - зачем вообще терять время на такие системы!!
 
Daniil Protopopov:

Хочу спросить у тех кто уже давно пользуется экспертными советниками и торгует в автоматическом режиме - насколько хорошим считается результат в 100% прибыли в год с просадкой около 10-15%?

Как пример прикладываю результат теста за 2021 год по экспертному советнику с такими результатами.

За 2020 год результат по просадке выше - 50%, плюс качество исторических данных хромает ...

Просьба прокомментировать конструктивно.

Откровено слабая работа. Какого-то эджа не вижу, только игры с мм. Право на жизнь наверное имеет, если стартовать с небольших сумм, зарабатывать на везении и быстро снимать полученную прибыль. Вести несколько счетов одновременно с разными стартовыми условиями. На этом наверное все.

[Удален]  
murziks #:
Вопрос - зачем вообще терять время на такие системы!!

А есть предложение от вас на что лучше терять время?

 
Предполагаю советник в итоге сольет, потому что количество  покупок и продаж не одинаково. Он не реагирует одинаково на бычьи и медвежьи тренды.
 
Daniil Protopopov:

Просьба прокомментировать конструктивно.

Если у сигналов есть логика, то есть шанс, а если постоянно рисуется сетка - сомнительно.

Сдвиг даты начала тестирования на неделю сильно влияет на результат?

Как тут писали - требуется дробление на счета и мониторинг регулярный. При сильных просадках не лишним посмотреть причину и принять решение о доливе индивидуально. Так же рекомендую приостанавливать набор позиций другими советниками в моменты сильных просадок схожими, так как это может говорить о начале кризисных явлений, а в них движения бывают нездоровыми и безоткатными.

И, такие системы для центовых счетов годятся, у меня было до 30 счетов у одного ДЦ, использовал переливку депозита по требованию, сильно просел когда ДЦ не давал перевести деньги, типа по техническим причинам, а при начале ковида выключил всё и зафиксировав убыток от максимальной прибыли. Деньги не выводил - не хотел платить налоги, в итоге лудомания ручная убила всю прибыль за 3 года. 

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