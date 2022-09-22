Для знающих - страница 4
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Комментарии или советы приветствуются!
Небольшое обновление с безопасными настройками, и торговлей на нескольких парах со снятием каждый месяц (возврат на изначальный депозит) для проверки устойчивости.
Комментарии или советы приветствуются!
Вау ! за год сняли 9 раз по 200, что втрое превышает начальные депо...
Ах - это тестер :-(
на вырученные советником демо-деньги не купить даже фотку рубля
Хочу спросить у тех кто уже давно пользуется экспертными советниками и торгует в автоматическом режиме - насколько хорошим считается результат в 100% прибыли в год с просадкой около 10-15%?
Как пример прикладываю результат теста за 2021 год по экспертному советнику с такими результатами.
За 2020 год результат по просадке выше - 50%, плюс качество исторических данных хромает ...
Просьба прокомментировать конструктивно.
Откровено слабая работа. Какого-то эджа не вижу, только игры с мм. Право на жизнь наверное имеет, если стартовать с небольших сумм, зарабатывать на везении и быстро снимать полученную прибыль. Вести несколько счетов одновременно с разными стартовыми условиями. На этом наверное все.
Вопрос - зачем вообще терять время на такие системы!!
А есть предложение от вас на что лучше терять время?
Просьба прокомментировать конструктивно.
Если у сигналов есть логика, то есть шанс, а если постоянно рисуется сетка - сомнительно.
Сдвиг даты начала тестирования на неделю сильно влияет на результат?
Как тут писали - требуется дробление на счета и мониторинг регулярный. При сильных просадках не лишним посмотреть причину и принять решение о доливе индивидуально. Так же рекомендую приостанавливать набор позиций другими советниками в моменты сильных просадок схожими, так как это может говорить о начале кризисных явлений, а в них движения бывают нездоровыми и безоткатными.
И, такие системы для центовых счетов годятся, у меня было до 30 счетов у одного ДЦ, использовал переливку депозита по требованию, сильно просел когда ДЦ не давал перевести деньги, типа по техническим причинам, а при начале ковида выключил всё и зафиксировав убыток от максимальной прибыли. Деньги не выводил - не хотел платить налоги, в итоге лудомания ручная убила всю прибыль за 3 года.