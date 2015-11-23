Напишу простую программу бесплатно. Учусь программированию.
Запрос можно в личку.
Мне бы вот электронную таблицу неплохо было бы сделать.
Есть просьба написать простенькую программу )))
Я каждый день вручную переношу на графиках (а их по 10-12 на каждом счете, а счетов 3) со вчерашнего дня на новый день такую себе рамку, в которой средняя линия делящая рамку пополам - это линия открытия дня (она рисуется индикатором daily_openline ), а верхняя и нижняя границы рамки - это +50пп выше линии daily_openline, и -50пп ниже линии daily_openline. Причём рамка и линия daily_openline нужны на ТФ 5М, 15М, 30М и 1Н. Картинка прилагается.
Кстати, вертикальные линии этой рамки как бы особо не нужны.
Как на Ваш взгляд, это будет простенькая программа?
- 2011.02.23
- Nikolay Demko
- www.mql5.com
А какие требования к таблице? Что должна уметь?
Нужна обработка простейших формул
ага, как-раз задача из разряда "потренироватся" ))
