Напишу простую программу бесплатно. Учусь программированию.

Запрос можно в личку.
 
distik:
Мне бы вот электронную таблицу неплохо было бы сделать. 
[Удален]  
Добрый день. Сейчас Вас скорее всего закидают разного рода просьбами. Если Вы учитесь программировать на mql не просто ради программирования, а для реализации торговых стратегий, то советую прочитать одну из классических книг по трейдингу (например Элдера, Вильямся и т.д.) либо же просто ознакомиться с их стратегиями и попробовать уже их реализовать. Пользы будет гораздо больше. Если же, на данном этапе, это для Вас затруднительно, то погуглите простые торговые стратегии и реализуйте понравившуюся оттуда.
 
Vinin:
А какие требования к таблице? Что должна уметь?
 

Есть просьба написать простенькую программу )))

Я каждый день вручную переношу на графиках (а их по 10-12 на каждом счете, а счетов 3) со вчерашнего дня на новый день такую себе рамку, в которой средняя линия делящая рамку пополам - это линия открытия дня (она рисуется индикатором daily_openline ), а верхняя и нижняя границы рамки - это +50пп выше линии daily_openline, и -50пп ниже линии daily_openline. Причём рамка и линия daily_openline нужны на ТФ 5М, 15М, 30М и 1Н. Картинка прилагается.  

Кстати, вертикальные линии этой рамки как бы особо не нужны.

Как на Ваш взгляд, это будет простенькая программа?  

Файлы:
EURUSDaM30.png  30 kb
daily_open_line.mq4  3 kb
 
https://www.mql5.com/ru/articles/228
Электронные таблицы на MQL5
Электронные таблицы на MQL5
  • 2011.02.23
  • Nikolay Demko
  • www.mql5.com
В статье описан класс двумерного динамического массива, имеющий в своем составе разнотипные данные первого измерения. Хранение данных в виде таблиц удобно при решении большого класса задач по упорядочиванию, хранению и оперированию связными данными разных типов. К статье приложен код класса, реализующего функционал работы с таблицами.
 
Benefactor:

distik: Даю на водку: На базе индикатора написать новый индикатор с учётом перехода на новую версию mql4 (используя OnCalculate) и этим индикатором рисовать все три линии - среднюю и, в зависимости от входных параметров, на определённом расстоянии верхнюю и нижнюю линии.
 
thejobber:
https://www.mql5.com/ru/articles/228

Не спорю. Электронная, мне больше хочется подобную

 

 
barabashkakvn:
А какие требования к таблице? Что должна уметь?
Нужна обработка простейших формул
 
ага, как-раз задача из разряда "потренироватся" ))
 
Зато, сразу мастером станет))
123
