Ну хорошо Сейчас появился другой проблем 

Иду в свой кабинет нажимаю "снятие со счет"  и ... Кнопки не активные

Даа.... такой проблем- невозможно вывести деньги со счета? 

Где у нас верификации должна быть ? 

 
stenrobot:

Полагаю, скорее всего Вы уже выводили сумму около $500 и через сутки Вы сможете еще вывести.  
 
stenrobot:

В сутки можно вывести не более одного раза и не более 500 долларов. У вас уже был вывод 3 января.
 

Не знаю У меня что то странное .

В суботу  попытался выводит из  свой UMZ  100$  ,но система сказала что больше 25 нельзя

Потом я вернул суму  в мой счет  и  с тех пор все кнопки вывода неактивние

 Ладно  ,подождем

 
stenrobot:

Сервис работает прекрасно, средства выводятся почти мгновенно, например, сегодня в выходной день вывел 100 WMZ за несколько секунд, респект разработчикам ресурса, особенно, службе вывода - сделано очень просто и надежно. Нигде такого способа вывода не встретил.
 
yosuf:
Спасибо Вам  yosuf  для потдержки

Все прошло так как Вы, сказали 

 

 

У меня формалной атестат на веб моней

7 днем назад попытался захранить кошелек из маркета

Больше 25 $ система не позволила вывести из маркета 


Потом кнопки стали неактивние

Через 2 дня кнопки стали активние

Сегодня при попытка вывод из маркета на  мой WMZ кошелек система говорить,  больше 1 долар нельзя

 Тоже самое и при попытка вывод из маркета на  PayPal


Что ето такое !

Ведь я только счет на Алпари хочу пополнить !?
 
Вывести можно только заработанные средства, но не введенные.

На текущий момент у вас заработанных средств 1 доллар.

 
Очен интересно


Кроме того на неделю назад система позволила  взять 25 д  а сегодня только 1 

 И где остальные деньги ушли

=========================== 

 very interesting

 In addition to a week ago, the system allowed to take $ 25 and now only 1

And where is the rest of the money went

 

 

 

Я хотел добавить, что в некоторых странах СНГ PayPal не функционирует, и вывести на PayPal  не получается (не отправляется SMS).

Остается WebMony. Здесь тоже есть трудности. Вывод Из WebMony на банковскую карту - в скобках написано Россия. 

Лучше было добавить и еще вывод на Skrill. И увеличить размер суммы вывода. Вы представляете сколько дней потребуется, если кто-то хочет вывести допустим 50 000. 

