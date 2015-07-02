Маркет администрация - страница 2
Ну хорошо Сейчас появился другой проблем
Иду в свой кабинет нажимаю "снятие со счет" и ... Кнопки не активные
Даа.... такой проблем- невозможно вывести деньги со счета?
Где у нас верификации должна быть ?
Не знаю У меня что то странное .
В суботу попытался выводит из свой UMZ 100$ ,но система сказала что больше 25 нельзя
Потом я вернул суму в мой счет и с тех пор все кнопки вывода неактивние
Ладно ,подождем
Сервис работает прекрасно, средства выводятся почти мгновенно, например, сегодня в выходной день вывел 100 WMZ за несколько секунд, респект разработчикам ресурса, особенно, службе вывода - сделано очень просто и надежно. Нигде такого способа вывода не встретил.
Спасибо Вам yosuf для потдержки
Все прошло так как Вы, сказали
7 днем назад попытался захранить кошелек из маркета
Больше 25 $ система не позволила вывести из маркета
Сегодня при попытка вывод из маркета на мой WMZ кошелек система говорить, больше 1 долар нельзя
Тоже самое и при попытка вывод из маркета на PayPal
Вывести можно только заработанные средства, но не введенные.
На текущий момент у вас заработанных средств 1 доллар.
Кроме того на неделю назад система позволила взять 25 д а сегодня только 1
И где остальные деньги ушли
very interesting
In addition to a week ago, the system allowed to take $ 25 and now only 1
And where is the rest of the money went
Я хотел добавить, что в некоторых странах СНГ PayPal не функционирует, и вывести на PayPal не получается (не отправляется SMS).
Остается WebMony. Здесь тоже есть трудности. Вывод Из WebMony на банковскую карту - в скобках написано Россия.
Лучше было добавить и еще вывод на Skrill. И увеличить размер суммы вывода. Вы представляете сколько дней потребуется, если кто-то хочет вывести допустим 50 000.