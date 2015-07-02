Маркет администрация - страница 3

stenrobot:
Очен интересно


Кроме того на неделю назад система позволила  взять 25 д  а сегодня только 1 

 И где остальные деньги ушли

Вы очень странные операции проводите. Тестируете сервис?

Снимаете заработанные деньги, потом заново их заводите, а затем удивляетесь, почему не можете их снять назад.

У нас нет режима обмена денег или свободных финансовых операций. Вы сами ввели 110 долларов и теперь их можно только потратить. Из заработанного остался 1 доллар, который можно вывести.

 
Petros:

У кого большие суммы, мы поднимаем лимиты персонально.
 
Petros:

нет ограничений по стране вывода на банковскую карту для wmz, wme
 
Petros:

Попробуйте PayPal привязать к карте Payonneer (высылают по почте, идет две недели, можно снимать в банкоматах, можно оплачивать в магазинах, переводить на другую карту нет). В некоторых странах работает.

Вывод WMZ  с MQL выше всех похвал, с дальнейшим переводом на карту считанные минуты. 

 
abolk:
А что это означает ?

 

 
Petros:

А что это означает ?

Это означает вот что -- чтобы что-то утверждать -- надо иметь сначала практический опыт -- а не вырывать из контекста описания в инструкциях.

WMZ и WME выводятся прекрасно на карту ЛЮБОГО банка мира -- комиссия такого вывода 0,6% + 0,8% комиссия WMT

 

 
abolk:

WMZ и WME выводятся прекрасно на карту ЛЮБОГО банка мира -- комиссия такого вывода 0,6% + 0,8% комиссия WMT

 

А я туда попал из своего кабинета.

У меня в WebMoney персональный сертификат, и я пользуюсь им с 2008г. и очень доволен.

Вы так взволновались, как будто вы владелец WebMoney, а я в чем то оскорбил. Спасибо за информацию ! 

 

 
MetaQuotes:

Ну да 

Я уже знал это.

По крайней мере, с горькой улыбкой


Просто первый раз в мире, я увидел денежно-кредитной системы, которая не позволит вам вернуть деньги обратно

В общем, где тратить деньги

Роботы не будут покупать у меня есть куча роботов, и все они сделаны мной

Я не покупаю книгу

У меня есть 12 лет на рынке Forex - видел много

Сигналы также нет необходимости

У меня есть VPS

Если не фриланс, это потерянные деньги

Ну, ничего

Колледжи головоломки дать

Пусть что-то заработать деньги

  Если я не могу

============================= 

I already knew .

At least with a bitter smile


Just the first time in the world I saw a monetary system that does not allow you to return the money back

In general, where   to  spending money

Robots will not buy I have a bunch of Robots and they are all made by me

I do not buy a book 

I have 12 years on a Forex - seen a lot 

Signals are also not necessary

I have a VPS

If  have not freelancing,  this money lost

Well, nothing 

Colleges puzzles give

Let  be  something make money

 if I could not 

 
Petros:

Я хотел добавить, что в некоторых странах СНГ PayPal не функционирует, и вывести на PayPal  не получается (не отправляется SMS).

Остается WebMony. Здесь тоже есть трудности. Вывод Из WebMony на банковскую карту - в скобках написано Россия. 

Лучше было добавить и еще вывод на Skrill. И увеличить размер суммы вывода. Вы представляете сколько дней потребуется, если кто-то хочет вывести допустим 50 000. 

Лучше на Нетелер Раз на Нетелер в Маркет  можно вводит деньги ,почему не выводить деньги 

Кроме того очен странное получается

Раз вводил свои деньги, не можеш забрать их обратно, а должен тратить на маркете.

Уникальная платежная система Берет деньги и ничего не возвращает 

 

 Better on Neteler Once on Neteler in Market can introduce money, why not withdraw money

 Also very strange turns 

Just insert your money ,your can not take them back and must to spend  at Market

 The unique payment system, takes the money and returns nothing

 
stenrobot:

Just the first time in the world I saw a monetary system that does not allow you to return the money back

Напишите в сервис-деск, объясните, что это был ошибочный ввод, и вам вернут деньги.

Вывод отключен по умолчанию, для избежания махинаций/обменов. 

