Кроме того на неделю назад система позволила взять 25 д а сегодня только 1
И где остальные деньги ушли
Вы очень странные операции проводите. Тестируете сервис?
Снимаете заработанные деньги, потом заново их заводите, а затем удивляетесь, почему не можете их снять назад.
У нас нет режима обмена денег или свободных финансовых операций. Вы сами ввели 110 долларов и теперь их можно только потратить. Из заработанного остался 1 доллар, который можно вывести.
Лучше было добавить и еще вывод на Skrill. И увеличить размер суммы вывода. Вы представляете сколько дней потребуется, если кто-то хочет вывести допустим 50 000.
Остается WebMony. Здесь тоже есть трудности. Вывод Из WebMony на банковскую карту - в скобках написано Россия.
Я хотел добавить, что в некоторых странах СНГ PayPal не функционирует, и вывести на PayPal не получается (не отправляется SMS).
Попробуйте PayPal привязать к карте Payonneer (высылают по почте, идет две недели, можно снимать в банкоматах, можно оплачивать в магазинах, переводить на другую карту нет). В некоторых странах работает.
Вывод WMZ с MQL выше всех похвал, с дальнейшим переводом на карту считанные минуты.
нет ограничений по стране вывода на банковскую карту для wmz, wme
А что это означает ?
Это означает вот что -- чтобы что-то утверждать -- надо иметь сначала практический опыт -- а не вырывать из контекста описания в инструкциях.
То о чём вы пишите -- это касается WMR-кошельков.
WMZ и WME выводятся прекрасно на карту ЛЮБОГО банка мира -- комиссия такого вывода 0,6% + 0,8% комиссия WMT
А я туда попал из своего кабинета.
У меня в WebMoney персональный сертификат, и я пользуюсь им с 2008г. и очень доволен.
Вы так взволновались, как будто вы владелец WebMoney, а я в чем то оскорбил. Спасибо за информацию !
Ну да
Я уже знал это.
По крайней мере, с горькой улыбкой
Просто первый раз в мире, я увидел денежно-кредитной системы, которая не позволит вам вернуть деньги обратно
В общем, где тратить деньги
Роботы не будут покупать у меня есть куча роботов, и все они сделаны мной
Я не покупаю книгу
У меня есть 12 лет на рынке Forex - видел много
Сигналы также нет необходимости
У меня есть VPS
Если не фриланс, это потерянные деньги
Ну, ничего
Колледжи головоломки дать
Пусть что-то заработать деньги
Если я не могу
=============================
Просто первый раз в мире, я увидел денежно-кредитной системы, которая не позволит вам вернуть деньги обратно
Напишите в сервис-деск, объясните, что это был ошибочный ввод, и вам вернут деньги.
Вывод отключен по умолчанию, для избежания махинаций/обменов.