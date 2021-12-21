Как исправить ошибку 4302 (cannot load indicator)
Здравствуйте!
сделал заказ на фрилансе , разработчик выполнил, но стала выскакивать ошибка после обновления терминала..
разработчик не знает в чём дело и как это исправить.
Как подсказать разработчику причину?
Это ошибка времени выполнения из раздела 'MarketInfo'
|
MarketInfo
|
|
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
4301
|
Неизвестный символ
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
4302
|
Символ не выбран в MarketWatch
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
4303
|
Ошибочный идентификатор свойства символа
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
4304
|
Время последнего тика неизвестно (тиков не было)
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
4305
|
Ошибка добавления или удаления символа в MarketWatch
- www.mql5.com
Это ошибка времени выполнения из раздела 'MarketInfo'
|
MarketInfo
|
|
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
4301
|
Неизвестный символ
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
4302
|
Символ не выбран в MarketWatch
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
4303
|
Ошибочный идентификатор свойства символа
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
4304
|
Время последнего тика неизвестно (тиков не было)
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
4305
|
Ошибка добавления или удаления символа в MarketWatch
спасибо большое :) . передал разработчику информацию, надеюсь справиться :)
спасибо большое :) . передал разработчику информацию, надеюсь справиться :)
- www.mql5.com
ну как он может быть не выбран если он есть в окне
да и я еще и принудительно сделал выбор сымвола
и всеравно эта ошибка
давайте еще так
сделал проверку каждый тик но это наверное повлияет на быстродействие
в итоге я проверяю не помогло и всё равно эта ошибка вылезает..
SymbolSelect - Получение рыночной информации - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
разработчик пишет что есть эта проверка (((
разработчик пишет:
ну как он может быть не выбран если он есть в окне
да и я еще и принудительно сделал выбор сымвола
и всеравно эта ошибка
давайте еще так
сделал проверку каждый тик но это наверное повлияет на быстродействие
в итоге не помогло и всё равно эта ошибка вылезает..
int OnInit() { // if(SymbolSelect(symbolName[i],true)) // selects a symbol in the Market Watch window { // } else { symbolName[i]=Symbol(); PrintFormat("Symbol[%d]=\"%s\" in the Market Watch was not found! The missing symbol is replaced by the current chart symbol: \"%s\". ",i,symbolName[i],Symbol()); return INIT_FAILED; } }
Гадание по звездам продолжается ...
Никто не видел MQL5 кода, никто не знает конфигурации ПК ...
Что нужно делать всегда: нужно предоставить информацию о конфигурации ПК и о терминале MetaTrader 5. Пример как это сделать:
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20
If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab
(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button ). It should look like this:
2021.03.16 05:13:07.133 Terminal MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp. 2021.03.16 05:13:07.134 Terminal Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2 2021.03.16 05:13:07.134 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Гадание по звездам продолжается ...
Никто не видел MQL5 кода, никто не знает конфигурации ПК ...
Что нужно делать всегда: нужно предоставить информацию о конфигурации ПК и о терминале MetaTrader 5. Пример как это сделать:
вот :)
у вас как видно на фото билд терминала старее моего..
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сделал заказ на фрилансе , разработчик выполнил, но стала выскакивать ошибка после обновления терминала..
разработчик не знает в чём дело и как это исправить.
Как подсказать разработчику причину?