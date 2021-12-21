Как исправить ошибку 4302 (cannot load indicator)

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Здравствуйте!

сделал заказ на фрилансе , разработчик выполнил, но стала выскакивать ошибка после обновления терминала..

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разработчик не знает в чём дело и как это исправить. 

Как подсказать разработчику причину?
 
areed breen:
Здравствуйте!

сделал заказ на фрилансе , разработчик выполнил, но стала выскакивать ошибка после обновления терминала..



разработчик не знает в чём дело и как это исправить. 

Как подсказать разработчику причину?

Это ошибка времени выполнения из раздела 'MarketInfo'

MarketInfo

 

 

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

4301

Неизвестный символ

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

4302

Символ не выбран в MarketWatch

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

4303

Ошибочный идентификатор свойства символа

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

4304

Время последнего тика неизвестно (тиков не было)

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

4305

Ошибка добавления или удаления символа в MarketWatch
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки времени выполнения
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки времени выполнения
  • www.mql5.com
Ошибки времени выполнения - Коды ошибок и предупреждений - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Vladimir Karputov #:

Это ошибка времени выполнения из раздела 'MarketInfo'

MarketInfo

 

 

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

4301

Неизвестный символ

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

4302

Символ не выбран в MarketWatch

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

4303

Ошибочный идентификатор свойства символа

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

4304

Время последнего тика неизвестно (тиков не было)

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

4305

Ошибка добавления или удаления символа в MarketWatch

спасибо большое :) . передал разработчику информацию, надеюсь справиться :)

 
areed breen #:

спасибо большое :) . передал разработчику информацию, надеюсь справиться :)

SymbolSelect - Получение рыночной информации - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolSelect
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolSelect
  • www.mql5.com
SymbolSelect - Получение рыночной информации - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
разработчик пишет:

ну как он может быть не выбран если он есть в окне

да и я еще и принудительно сделал выбор сымвола

и всеравно эта ошибка

давайте еще так

сделал проверку каждый тик но это наверное повлияет на быстродействие


в итоге я проверяю не помогло и всё равно эта ошибка вылезает..

 
areed breen #:
разработчик пишет:

ну как он может быть не выбран если он есть в окне

да и я еще и принудительно сделал выбор сымвола

и всеравно эта ошибка

давайте еще так

сделал проверку каждый тик но это наверное повлияет на быстродействие


в итоге не помогло и всё равно эта ошибка вылезает..

int OnInit()
  {
//
   if(SymbolSelect(symbolName[i],true))      // selects a symbol in the Market Watch window
     {
      //
     }
   else
     {
      symbolName[i]=Symbol();
      PrintFormat("Symbol[%d]=\"%s\" in the Market Watch was not found! The missing symbol is replaced by the current chart symbol: \"%s\". ",i,symbolName[i],Symbol());
      return INIT_FAILED;
     }
  }
 

Гадание по звездам продолжается ...

Никто не видел MQL5 кода, никто не знает конфигурации ПК ...

Что нужно делать всегда: нужно предоставить информацию о конфигурации ПК и о терминале MetaTrader 5. Пример как это сделать:

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Very Glitchy MetaTrader

Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20

If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab


(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button Code). It should look like this:

2021.03.16 05:13:07.133 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

 
Vladimir Karputov #:

Гадание по звездам продолжается ...

Никто не видел MQL5 кода, никто не знает конфигурации ПК ...

Что нужно делать всегда: нужно предоставить информацию о конфигурации ПК и о терминале MetaTrader 5. Пример как это сделать:


вот :)



у вас как видно на фото билд терминала старее моего..

 
areed breen #:

вот :)



у вас как видно на фото билд терминала старее моего..

1. Нет никакого фото.

2. Я показал ПРИМЕР - а пример был составлен давно.

3. Если хотите помощи - Вы должны показать код. Без кода помощи методом гадания трудно достичь.

 
Lilita Bogachkova #:

разработчик пишет эта проверка есть уже(((

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