Как исправить ошибку 4302 (cannot load indicator) - страница 3
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хендлы индикаторов далее по коду вызываются в цыкле там где перебираются символы потому что это мультивалютный робот
вот прибыл программист мой :) что не так подскажите ему если он не прав
вот пишет код отвечающий за проверку
Замените выделенный
на этот и отправьте обратно разработчику.
хендлы индикаторов далее по коду вызываются в цыкле там где перебираются символы потому что это мультивалютный робот
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Как исправить ошибку 4302 (cannot load indicator)
Vladimir Karputov, 2021.12.21 12:08
*** Напоминаю, что согласно MQL5 стилю, хендл индикатора НУЖНО создавать ОДИН раз и делать это НУЖНО в OnInit.
Исправьте ошибку и создаёте индикаторы согласно MQL5 стилю.
и там же стоит эта проверка на включение символов если их нет
У Вас Ошибка в получении имени символа из ... из массива или из string переменной. В общем нужно аккуратно получать символ и корректно его проверять.
Проблем с вызовом iBands нет - вот код который работал и работает несмотря на обновления:iBands Open Close Rules
вот код который из строки закидывает в масив
скажите мне пожалуйста как создать индикаторы чтоб робот мог торговать по ним сразу на нескольких валютах пр том что эти валюты будут вводится пользователем
Строковый параметр разобрать в массив использую разделитель.
Пройти по массиву и если символ существует - создать хендл индикатора. Если хендл успешный - этот хендл записать в массив.
Это всё в OnInit.
В OnTick берёте хендл их массива и при помощи CopyBuffer получаете информацию с индикатора.
вот код который из строки закидывает в масив
Вставляйте, пожалуйста, код правильно: сначала нажимаете кнопку , а затем во всплывающее окно вставляете код.