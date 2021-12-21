Как исправить ошибку 4302 (cannot load indicator) - страница 5

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Vladimir Karputov #:

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работа уже закрыта и ошибка появилась после обновления терминала. хотя до этого всё работало исправно. теперь что прикажите?:)

всё работало отлично до обновления нового билда.. ошибок не было. работа на фрилансе закрыта уже.. и я точно не был виноват в том, что ошибка выскочила после обновления.. 
как ещё заказчик(то есть я) мог принимать правильно работу, если советник торговал исправно на счетах несколько недель и ни разу не было такой ошибки.

 
areed breen #:

работа уже закрыта и ошибка появилась после обновления терминала. хотя до этого всё работало исправно. теперь что прикажите?:)

всё работало отлично до обновления нового билда.. ошибок не было. работа на фрилансе закрыта уже.. и я точно не был виноват в том, что ошибка выскочила после обновления.. 
как ещё заказчик(то есть я) мог принимать правильно работу, если советник торговал исправно на счетах несколько недель и ни разу не было такой ошибки.

Скопируйте сюда список всех символов, которые вы вводите в параметрах эксперта.

// -->
 
Какие классные заказчики пошли - сами во всю стараются за разработчика))
 
разработчик помог исправить ошибку.

всё нормально
 

можно добавить в "интересное и юмор" ?

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