Как исправить ошибку 4302 (cannot load indicator) - страница 4
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вот это имеется в виду
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тогда еще один вопрос
почему у меня робот работает без проблем а у другого выдает эту ошибку?
тогда еще один вопрос
почему у меня робот работает без проблем а у другого выдает эту ошибку?
Вы должны исправить ошибки. Нужно написать правильно:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как исправить ошибку 4302 (cannot load indicator)
Vladimir Karputov, 2021.12.21 12:48
Строковый параметр разобрать в массив использую разделитель.
Пройти по массиву и если символ существует - создать хендл индикатора. Если хендл успешный - этот хендл записать в массив.
Это всё в OnInit.
В OnTick берёте хендл их массива и при помощи CopyBuffer получаете информацию с индикатора.
ваш код не "дурака устойчивый", но надо писть так чтобы был, особенно в местах где с кодом взаимодействиет пользователь
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как исправить ошибку 4302 (cannot load indicator)
areed breen, 2021.12.21 12:43вот это имеется в виду
тогда еще один вопрос
почему у меня робот работает без проблем а у другого выдает эту ошибку?
Возможно пользователь, когда пишет символы, где то вставляет пробел или вместо точки с запятой, ставит другой разделитель, а у вас, возможно не предусмотрена проверка на правильность символа.
Возможно пользователь, когда пишет символы, где то вставляет пробел или вместо точки с запятой, ставит другой разделитель, а у вас, возможно не предусмотрена проверка на правильность символа.
никаких пробелов нет)
так не работает тоже
поэтому проверить один раз поместив на график недостаточно..
может выставить ордера по многим парам.. а может выдать ошибку и не выставить ни одного (
касательно работы.. он то работает и думаешь неужели.. то выдаёт ошибку 4302 и не работает..
поэтому проверить один раз поместив на график недостаточно..
может выставить ордера по многим парам.. а может выдать ошибку и не выставить ни одного (
причём на большом отклонении боллинджера и ту нет проблем с тем что цена слишком близко.. и главное что пишет ошибку 4302 при этом
касательно работы.. он то работает и думаешь неужели.. то выдаёт ошибку 4302 и не работает..
поэтому проверить один раз поместив на график недостаточно..
может выставить ордера по многим парам.. а может выдать ошибку и не выставить ни одного (
Здесь Форум. Если есть вопросы к работе - обращайтесь в Арбитраж. Данная тема - о правильной инициализации символов. Пожалуйста не отклоняйтесь от темы.