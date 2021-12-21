Как исправить ошибку 4302 (cannot load indicator) - страница 4

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string sep=";";                // разделитель в виде символа 
   ushort u_sep;                  // код символа разделителя   
   u_sep=StringGetCharacter(sep,0); 
   count=StringSplit(SymbolsTrade,u_sep,MasLots);
 
areed breen #:
вот это имеется в виду

Просто посмотри на свою фотографию, есть ответ.

 

тогда еще один вопрос

почему у меня робот работает без проблем а у другого выдает эту ошибку?

 
Mikhail Rudyk #:

тогда еще один вопрос

почему у меня робот работает без проблем а у другого выдает эту ошибку?

Вы должны исправить ошибки. Нужно написать правильно:

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Как исправить ошибку 4302 (cannot load indicator)

Vladimir Karputov, 2021.12.21 12:48

Строковый параметр разобрать в массив использую разделитель.

Пройти по массиву и если символ существует - создать хендл индикатора. Если хендл успешный - этот хендл записать в массив.

Это всё в OnInit.


В OnTick берёте хендл их массива и при помощи CopyBuffer получаете информацию с индикатора.

Это первый шаг. Без этого Вы не продвинетесь и будете наступать на грабли, которые будут всё больше и выше.
 
Mikhail Rudyk #:
string sep=";";                // разделитель в виде символа 
   ushort u_sep;                  // код символа разделителя   
   u_sep=StringGetCharacter(sep,0); 
   count=StringSplit(SymbolsTrade,u_sep,MasLots);

ваш код не "дурака устойчивый", но надо писть так чтобы был, особенно в местах где с кодом взаимодействиет пользователь 

 
Mikhail Rudyk #:

тогда еще один вопрос

почему у меня робот работает без проблем а у другого выдает эту ошибку?

Возможно пользователь, когда пишет символы, где то вставляет пробел или вместо точки с запятой, ставит другой разделитель, а у вас, возможно не предусмотрена проверка на правильность символа.

 
Aleksandr Slavskii #:

Возможно пользователь, когда пишет символы, где то вставляет пробел или вместо точки с запятой, ставит другой разделитель, а у вас, возможно не предусмотрена проверка на правильность символа.

никаких пробелов нет)




так не работает тоже

 
касательно работы.. он то работает и думаешь неужели.. то выдаёт ошибку 4302 и не работает..

поэтому проверить один раз поместив на график недостаточно..

может выставить ордера по многим парам.. а может выдать ошибку и не выставить ни одного (
 
areed breen #:
касательно работы.. он то работает и думаешь неужели.. то выдаёт ошибку 4302 и не работает..

поэтому проверить один раз поместив на график недостаточно..

может выставить ордера по многим парам.. а может выдать ошибку и не выставить ни одного (

причём на большом отклонении боллинджера и ту нет проблем с тем что цена слишком близко.. и главное что пишет ошибку 4302 при этом

 
areed breen #:
касательно работы.. он то работает и думаешь неужели.. то выдаёт ошибку 4302 и не работает..

поэтому проверить один раз поместив на график недостаточно..

может выставить ордера по многим парам.. а может выдать ошибку и не выставить ни одного (

Здесь Форум. Если есть вопросы к работе - обращайтесь в Арбитраж. Данная тема - о правильной инициализации символов. Пожалуйста не отклоняйтесь от темы.

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