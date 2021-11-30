Как получить значение MA в подокне CCI
Постановка вопроса не верна - нельзя в одно подокно размещать два индикатора у которых очень и очень разные шкалы измерения!
Как нужно делать: просмотреть справку по созданию хендл индикатора и остановиться на параметре
ENUM_APPLIED_PRICE applied_price // тип цены или handle
Именно сюда нужно вместо цены подставлять хендл индикатора.
Вот пример для RSI и MA RSIOnMAOnRSI
- www.mql5.com
Постановка вопроса не верна - нельзя в одно подокно размещать два индикатора у которых очень и очень разные шкалы измерения!
Как нужно делать: просмотреть справку по созданию хендл индикатора и остановиться на параметре
Именно сюда нужно вместо цены подставлять хендл индикатора.
Вот пример для RSI и MA RSIOnMAOnRSI
Спасибо, прекрасно знаю. Суть в другом, что сделать так можно, а получить значения нельзя.
Взял "простейшую" работу, теперь заказчик пишет с восклицательными знаками. Чего в переписке стараюсь не допускать.
Спасибо, прекрасно знаю. Суть в другом, что сделать так можно, а получить значения нельзя.
"Можно" - это разрешается юзверу руками делать, если он хочет увидеть магию.
А так повторю: "Так делать нельзя". Если Вы взяли такую работу - то сбрасывайте её по арбитражу с полным подтверждением своей вины.
Спасибо, прекрасно знаю. Суть в другом, что сделать так можно, а получить значения нельзя.
Взял "простейшую" работу, теперь заказчик пишет с восклицательными знаками. Чего в переписке стараюсь не допускать.
Можно получить значения. Но работа не простейшая, да.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Andrey Khatimlianskii, 2017.07.13 23:57
Один на другой, или просто два в одно подокно? Это не одно и то же.
Если первый вариант, то можно посчитать один индикатор от другого (дописать код).
А если второй вариант, то индикаторы строятся каждый по своей шкале. Для поиска пересечения (или просто взаимо-расположения на 1-м баре) нужно анализировать все отображаемые значения индикаторов, определять текущие минимум и максимум обеих шкал и приводить их к одному знаменателю. Делал когда-то такое, работало.
Можно получить значения. Но работа не простейшая, да.
Да это все полная ерунда. Там нет никаких точек привязок.
На положение МА в подокне, в этом случае влияет только фактор того, что бы оно не вылазило за пределы этого окна.
Ума не приложу, зачем это сделали возможным.
Было бы просто, если бы минимум/максимум был бы всегда одним ( 10 и 90к примеру)
ну он всегда незначительно отличается. (А2 и B2 это всегда немного разные значения)
ну он всегда незначительно отличается. (А2 и B2 это всегда немного разные значения)
Это зависит от текущего размера чарта, от текущего размера подокна, от текущего масштаба, от крайней свечи...
в общем - это нереальная фантазия заказчика, сигналы для каждого чарта-размера-сдвига будут разные.
Цена применения это цена закрытия баров, а у нас в подокне шкала выражена от 0 до 100.
Ну если то, что происходит возможно, как получить цены этой MA, которая в подокне?
Цены этой МА - ты имеешь ввиду по шкале от 1 до 100? Так оно ведь, кажется, выдает цены МА ?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Apply to: Close
В этом случае в зависимости от масштаба или количества баров в окне, значения MA меняются.
Это понятно, что так делать не верно.
Цена применения это цена закрытия баров, а у нас в подокне шкала выражена от 0 до 100.
Ну если то, что происходит возможно, как получить цены этой MA, которая в подокне?
Или пожалуйста, сделайте так, что бы это не было возможным для отображения.