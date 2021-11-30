Как получить значение MA в подокне CCI

Новый комментарий
 



Apply to: Close

В этом случае в зависимости от масштаба или количества баров в окне, значения MA меняются. 

Это понятно, что так делать не верно.

Цена применения это цена закрытия баров, а у нас в подокне шкала  выражена от 0 до 100.

Ну если то, что происходит возможно, как получить цены этой MA, которая в подокне?

Или пожалуйста, сделайте так, что бы это не было возможным для отображения.

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars
  • www.mql5.com
Bars - Доступ к таймсериям и индикаторам - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Постановка вопроса не верна - нельзя в одно подокно размещать два индикатора у которых очень и очень разные шкалы измерения!

Как нужно делать: просмотреть справку по созданию хендл индикатора и остановиться на параметре

   ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price      // тип цены или handle

Именно сюда нужно вместо цены подставлять хендл индикатора.


Вот пример для RSI и MA RSIOnMAOnRSI

RSIOnMAOnRSI
RSIOnMAOnRSI
  • www.mql5.com
Индикатор отображает три линии: RSI, RSI рассчитанный на Moving Average и Moving Average рассчитанный на RSI
 
Vladimir Karputov #:

Постановка вопроса не верна - нельзя в одно подокно размещать два индикатора у которых очень и очень разные шкалы измерения!

Как нужно делать: просмотреть справку по созданию хендл индикатора и остановиться на параметре

Именно сюда нужно вместо цены подставлять хендл индикатора.


Вот пример для RSI и MA RSIOnMAOnRSI

Спасибо, прекрасно знаю. Суть в другом, что сделать так можно, а получить значения нельзя. 

Взял "простейшую" работу, теперь заказчик пишет с восклицательными знаками. Чего в переписке стараюсь не допускать. 

 
Arkadii Zagorulko #:

Спасибо, прекрасно знаю. Суть в другом, что сделать так можно, а получить значения нельзя. 

"Можно" - это разрешается юзверу руками делать, если он хочет увидеть магию. 

А так повторю: "Так делать нельзя". Если Вы взяли такую работу - то сбрасывайте её по арбитражу с полным подтверждением своей вины.

 
Arkadii Zagorulko #:

Спасибо, прекрасно знаю. Суть в другом, что сделать так можно, а получить значения нельзя. 

Взял "простейшую" работу, теперь заказчик пишет с восклицательными знаками. Чего в переписке стараюсь не допускать. 

Можно получить значения. Но работа не простейшая, да.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Подскажите.

Andrey Khatimlianskii, 2017.07.13 23:57

Один на другой, или просто два в одно подокно? Это не одно и то же.

Если первый вариант, то можно посчитать один индикатор от другого (дописать код).

А если второй вариант, то индикаторы строятся каждый по своей шкале. Для поиска пересечения (или просто взаимо-расположения на 1-м баре) нужно анализировать все отображаемые значения индикаторов, определять текущие минимум и максимум обеих шкал и приводить их к одному знаменателю. Делал когда-то такое, работало.


 
Andrey Khatimlianskii #:

Можно получить значения. Но работа не простейшая, да.


Да это все полная ерунда. Там нет никаких точек привязок. 

На положение МА в подокне, в этом случае влияет только фактор того, что бы оно не вылазило за пределы этого окна. 

Ума не приложу, зачем это сделали возможным. 

Было бы просто, если бы минимум/максимум был бы всегда одним ( 10 и 90к примеру)

ну он всегда незначительно отличается. (А2 и B2  это всегда немного разные значения)

 
Arkadii Zagorulko #:

ну он всегда незначительно отличается. (А2 и B2  это всегда немного разные значения)

Это зависит от текущего размера чарта, от текущего размера подокна, от текущего масштаба, от крайней свечи...

в общем - это нереальная фантазия заказчика, сигналы для каждого чарта-размера-сдвига будут разные.

 
Arkadii Zagorulko:


Цена применения это цена закрытия баров, а у нас в подокне шкала  выражена от 0 до 100.

Ну если то, что происходит возможно, как получить цены этой MA, которая в подокне?

Цены этой МА - ты имеешь ввиду по шкале от 1 до 100? Так оно ведь, кажется, выдает цены МА ?

 
Vasiliy Pushkaryov #:

Цены этой МА - ты имеешь ввиду по шкале от 1 до 100? Так оно ведь, кажется, выдает цены МА ?

Отображаются цены обычной МА. Не та, что в подокне. 

 
Vladimir Karputov #:

А так повторю: "Так делать нельзя". Если Вы взяли такую работу - то сбрасывайте её по арбитражу с полным подтверждением своей вины.

Плюсую. Если у моих заказчиков возникают такие пожелания, то обрубаю на корню с объяснениями что так нельзя.

 
Arkadii Zagorulko #:

Да это все полная ерунда. Там нет никаких точек привязок.

а в чем проблема в подокне учитывать не только габариты машки но и хай-лоу?
1234
Новый комментарий