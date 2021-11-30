Как получить значение MA в подокне CCI - страница 3

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Один из ответов заказчика заставил меня написать здесь снова.

I don't understand how a moving average can be SCAM in combination with another or a stochastic oscilator.

It could really be that these ratings are bought!!! so many positive ones are very strange.

But I would just backtest it and see if it works or if it's all a scam - I can't lose anything with demo money.

Мое чутье, что так быть не должно - не подвело. 


Вот чувак, по другому не назовешь, создал считай грааль.

https://www.youtube.com/watch?v=w42f0DLt5cY&amp;ab_channel=FreeProfitableForexStrategies

Новички смотрят, торгуют, сливают, а как итог, формируется мнение (у неопытных пользователей), что на основе стандартных индикаторов можно построить систему которая полностью перерисовывается.


Всем спасибо. Я сообщил, что столкнулся с тем, что по моему мнению, не должно происходить. 

Если разработчики платформы так не считают, прекрасно понимаю, что другого пути как согласится с этим у меня нет. 


п.с. Задачу практически решил, после общения с заказчиком, пришли к выводу что продолжать автоматизировать систему построенную таким образом не стоит.

 
Andrey Khatimlianskii #:

Задача решается, нужно просто немного постараться.

Задача не решается потому что пользователь хочет торговать по тем сигналам которые видит (которые появляются и пропадают в зависимости от текущего масштаба), а не по тем которые будут рассчитаны по какому-то фиксированному масштабу.

 
А в чем проблема взять масштаб графика?
 
TheXpert #:
А в чем проблема взять масштаб графика?

в том что на каждом баре (или на каждом размере чарта) масштаб чарта изменяется - соответственно Все сигналы перерисовываются. 

 
Taras Slobodyanik #:

Задача не решается потому что пользователь хочет торговать по тем сигналам которые видит (которые появляются и пропадают в зависимости от текущего масштаба), а не по тем которые будут рассчитаны по какому-то фиксированному масштабу.

Решается, в момент совершения сделки, если сделать скрин, все будет как нужно. Ну суть не в этом, а в том, что это явный косяк терминала. (по моемому субъективному мнению) 

Судя по ссылке на ютуб, которую я приложил выше, уже более тысячи последователей такого метода использования индикаторов. 

 
Arkadii Zagorulko #:

Решается, в момент совершения сделки, если сделать скрин, все будет как нужно. Ну суть не в этом, а в том, что это явный косяк терминала. (по моемому субъективному мнению)

если народ торгует так и ему нравится, то в чем косяк именно терминала? чем это принципиально отличается от наложения друг на друга графиков двух инструментов?
 
TheXpert #:
если народ торгует так и ему нравится, то в чем косяк именно терминала? чем это принципиально отличается от наложения друг на друга графиков двух инструментов?

1. Вводит в заблуждение. Именно по этой причине, как я думаю, в МТ нет предустановленных перерисовывающихся индикаторов.

Однако выходит есть возможность стандартными средствами слепить чудо систему.


2. В желтом квадратике цена МА,  рисуется она совершенно по другому.  

Если для вас отображение одного значения, а отрисовка другого это нормально, я спорить не буду, может вы и правы. Я себя слишком умным не считаю. 


 
Arkadii Zagorulko #:

Решается, в момент совершения сделки, если сделать скрин, все будет как нужно.

ну тогда можно открывать сделки хоть каждую минуту, просто подбирать нужные масштаб и размер чарта-подокна и делать скриншот "вот сигнал есть" :)

пс. и пользователь будет требовать - вот у меня сигнал есть на моем скриншоте, а у вас не открылась сделка. А другой пользователь скажет "а у меня открылась"... а третий скажет "у меня не открылась")
И все правы - у всех есть скриншот. Неправ будет программист.
 
Taras Slobodyanik #:

Задача не решается потому что пользователь хочет торговать по тем сигналам которые видит (которые появляются и пропадают в зависимости от текущего масштаба), а не по тем которые будут рассчитаны по какому-то фиксированному масштабу.

Вы рассчитываете сигналы по какому-то масштабу? Это как? 

Кстати, открою Вам страшную тайну: в МТ ВСЕ индикаторы перерисовываются в зависимости от текущего масштаба. Можете убедиться, понажимав кнопочки масштаба, таймфрейма, ну и другие кнопочки. 

Я тоже торгую по тем сигналам, которые вижу и программы мои их видят так же, как я. Масштаб отображения на них не влияет, а таймфрейм очень даже. 

 
Алексей Тарабанов #:

Вы рассчитываете сигналы по какому-то масштабу? Это как? 

Кстати, открою Вам страшную тайну: в МТ ВСЕ индикаторы перерисовываются в зависимости от текущего масштаба. Можете убедиться, понажимав кнопочки масштаба, таймфрейма, ну и другие кнопочки. 

Я тоже торгую по тем сигналам, которые вижу и программы мои их видят так же, как я. Масштаб отображения на них не влияет, а таймфрейм очень даже. 

Чушь пишите, видать последнее сообщение в теме прочитали только.

Модераторы, пожалуйста удалите тему. 

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