Как получить значение MA в подокне CCI - страница 3
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Один из ответов заказчика заставил меня написать здесь снова.
It could really be that these ratings are bought!!! so many positive ones are very strange.
But I would just backtest it and see if it works or if it's all a scam - I can't lose anything with demo money.
Мое чутье, что так быть не должно - не подвело.
Вот чувак, по другому не назовешь, создал считай грааль.https://www.youtube.com/watch?v=w42f0DLt5cY&ab_channel=FreeProfitableForexStrategies
Новички смотрят, торгуют, сливают, а как итог, формируется мнение (у неопытных пользователей), что на основе стандартных индикаторов можно построить систему которая полностью перерисовывается.
Всем спасибо. Я сообщил, что столкнулся с тем, что по моему мнению, не должно происходить.
Если разработчики платформы так не считают, прекрасно понимаю, что другого пути как согласится с этим у меня нет.
п.с. Задачу практически решил, после общения с заказчиком, пришли к выводу что продолжать автоматизировать систему построенную таким образом не стоит.
Задача решается, нужно просто немного постараться.
Задача не решается потому что пользователь хочет торговать по тем сигналам которые видит (которые появляются и пропадают в зависимости от текущего масштаба), а не по тем которые будут рассчитаны по какому-то фиксированному масштабу.
А в чем проблема взять масштаб графика?
в том что на каждом баре (или на каждом размере чарта) масштаб чарта изменяется - соответственно Все сигналы перерисовываются.
Задача не решается потому что пользователь хочет торговать по тем сигналам которые видит (которые появляются и пропадают в зависимости от текущего масштаба), а не по тем которые будут рассчитаны по какому-то фиксированному масштабу.
Решается, в момент совершения сделки, если сделать скрин, все будет как нужно. Ну суть не в этом, а в том, что это явный косяк терминала. (по моемому субъективному мнению)
Судя по ссылке на ютуб, которую я приложил выше, уже более тысячи последователей такого метода использования индикаторов.
Решается, в момент совершения сделки, если сделать скрин, все будет как нужно. Ну суть не в этом, а в том, что это явный косяк терминала. (по моемому субъективному мнению)
если народ торгует так и ему нравится, то в чем косяк именно терминала? чем это принципиально отличается от наложения друг на друга графиков двух инструментов?
1. Вводит в заблуждение. Именно по этой причине, как я думаю, в МТ нет предустановленных перерисовывающихся индикаторов.
Однако выходит есть возможность стандартными средствами слепить чудо систему.
2. В желтом квадратике цена МА, рисуется она совершенно по другому.
Если для вас отображение одного значения, а отрисовка другого это нормально, я спорить не буду, может вы и правы. Я себя слишком умным не считаю.
Решается, в момент совершения сделки, если сделать скрин, все будет как нужно.
ну тогда можно открывать сделки хоть каждую минуту, просто подбирать нужные масштаб и размер чарта-подокна и делать скриншот "вот сигнал есть" :)пс. и пользователь будет требовать - вот у меня сигнал есть на моем скриншоте, а у вас не открылась сделка. А другой пользователь скажет "а у меня открылась"... а третий скажет "у меня не открылась")
И все правы - у всех есть скриншот. Неправ будет программист.
Задача не решается потому что пользователь хочет торговать по тем сигналам которые видит (которые появляются и пропадают в зависимости от текущего масштаба), а не по тем которые будут рассчитаны по какому-то фиксированному масштабу.
Вы рассчитываете сигналы по какому-то масштабу? Это как?
Кстати, открою Вам страшную тайну: в МТ ВСЕ индикаторы перерисовываются в зависимости от текущего масштаба. Можете убедиться, понажимав кнопочки масштаба, таймфрейма, ну и другие кнопочки.
Я тоже торгую по тем сигналам, которые вижу и программы мои их видят так же, как я. Масштаб отображения на них не влияет, а таймфрейм очень даже.
Вы рассчитываете сигналы по какому-то масштабу? Это как?
Кстати, открою Вам страшную тайну: в МТ ВСЕ индикаторы перерисовываются в зависимости от текущего масштаба. Можете убедиться, понажимав кнопочки масштаба, таймфрейма, ну и другие кнопочки.
Я тоже торгую по тем сигналам, которые вижу и программы мои их видят так же, как я. Масштаб отображения на них не влияет, а таймфрейм очень даже.
Чушь пишите, видать последнее сообщение в теме прочитали только.
Модераторы, пожалуйста удалите тему.