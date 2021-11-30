Как получить значение MA в подокне CCI - страница 2
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Отображаются цены обычной МА. Не та, что в подокне.
Мне когда-то нужно было поймать момент схождения разных по значению осциляторов в углу в подокне. Я просто сделал копии индикаторов, добавив дополнительный буфер, в который перекинул отрисовку из оригинального буфера в новый буфер с учетом коэффициента. И привел все индикаторы к диапазону от 1 до 100. Повтыкал в копии индикаторов такую функцию (это еще на 4ке было):
Этот прием работал только в моменте и мне он подходил для моей задачи, так как нужны были по сути пару баров с правого края. Но если на истории, нужны точки пересечения, такой способ не подойдет. Но может клиент согласится на компромисс, и ему подойдет работа только с видимой частью. Попробовать объяснить трудности, наверное, можно.
Мне когда-то нужно было поймать момент схождения разных по значению осциляторов в углу в подокне. Я просто сделал копии индикаторов, добавив дополнительный буфер, в который перекинул отрисовку из оригинального буфера в новый буфер с учетом коэффициента. И привел все индикаторы к диапазону от 1 до 100. Повтыкал в копии индикаторов такую функцию (это еще на 4ке было):
Этот прием работал только в моменте и мне он подходил для моей задачи, так как нужны были по сути пару баров с правого края. Но если на истории, нужны точки пересечения, такой способ не подойдет. Но может клиент согласится на компромисс, и ему подойдет работа только с видимой частью. Попробовать объяснить трудности, наверное, можно.
Спасибо, ну это не то. В моем случае нет четкого диапазона :(
Плюсую. Если у моих заказчиков возникают такие пожелания, то обрубаю на корню с объяснениями что так нельзя.
Так а кто говорил, что я сознательно взялся выполнять эту задачу?
Пропустил по невнимательности в ТЗ условие в котором учитывается этот зум, так как заказчик неверно применяет эти два индикатора.
а в чем проблема в подокне учитывать не только габариты машки но и хай-лоу?
Я тоже сначала подумал, что шкала преобразуется по high/low
А в эту зону уже помещается МА.
Но нет.
тогда бы в точке B, high был бы +/- 99.99 но не 91,31.
А в чем суть задания?
Суть задания в том, что заказчик сделал какую-то лепнину, и по ней торгует.
И хочет это автоматизировать.
Пока все, что технически возможно средствами МКЛ у меня получалось.
По этой причине я не досмотрел и взялся за это.
Заказчик на некоторое время пропал, надеюсь после моих пояснений, мы придём к общему решению.
Спасибо, прекрасно знаю. Суть в другом, что сделать так можно, а получить значения нельзя.
Взял "простейшую" работу, теперь заказчик пишет с восклицательными знаками. Чего в переписке стараюсь не допускать.
Берите значение из невидимого буфера в главном окне, а визуализацию делайте во втором окне, масштабируя. Будет два простейших индикатора, зато не будет восклицательных знаков.
Там нет никаких точек привязок.
Есть. Хай и лоу цены на чарте. Единственное, что нужно определить — процент отступа от краев (не помню его, нужно поэкспериментировать).
Если у осциллятора тоже не зафиксированы мин и макс уровни, то нужно и для него еще делать нормирование.
Задача решается, нужно просто немного постараться.
Я тоже сначала подумал, что шкала преобразуется по high/low
А в эту зону уже помещается МА.
Но нет.
тогда бы в точке B, high был бы +/- 99.99 но не 91,31.
Наложите такую же МА на основной чарт.