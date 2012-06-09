Обмен данными с MT5. Многопотоковый Socket-сервер в виде dll. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зачем что-то включать, когда всё это давно реализовано? Сколько ещё обёрток вам предстоит навертеть, не лучше было бы дать прямой доступ к нормальной среде разработки, которую не надо разрешать спец. wrapper-ами, и потом отлавливать в них глюки и нестыковочки? Каков к.п.д. всего этого??
Я вижу, что Ваша главная позиция - "все уже сделано до нас" и полностью понимаю Ваш подход.
Переходите лучше к конкретным вопросам по конкретным проблемам языка MQL5 - это будет и по теме и больше результата принесет.
Я вижу, что Ваша главная позиция - "все уже сделано до нас" и полностью понимаю Ваш подход.
Переходите лучше к конкретным вопросам по конкретным проблемам языка MQL5 - это будет и по теме и больше результата принесет.
Прежде всего, извиняюсь перед yu-sha за перехват темы - предлагаю снести в общий оффтоп или в тему обсуждения платформы.
Renat, моя позиция не "всё сделано до вас", а вопрос - зачем строить очередную песочницу. Частично понимаю вас с точки зрения бизнеса. С точки же зрения программистов и их заказчиков (не только трейдеров), т.е. конечных пользователей МТ терминала, решение иметь ещё одну песочницу не оптимально. Если бы у вас было бы 95% рынка торговых терминалов - тогда может быть. Реальность же такова, что наиболее живучая платформа далеко не самая продвинутая и навороченная, но - согласитесь, шансы новой платформы были бы значительно лучшими, если бы её интеграция со всем остальным миром была бы эффективной (читай - нативной). Архитектура песочниц здесь всегда тупила и будет тупить. Оправдывать это якобы защитой от троянов, декомпиляторов и проч. не совсем серьёзно. Если система того стОит, она будет вскрыта, начиная от анализа её торгов брокером (неизбежность с которой очень трудно бороться даже методами зашумления операций потока) до декомпиляции любой физически доступной проги. МТ4 - это действительно блестящий продукт, искренняя уважуха команде! А кто же мешает создать вам блестящий торговый интерфейс (GUI) пользователя, и для трейдера, и для разработчика, который базировался бы на открытом фреймворкетипа .net, ведь в выигрыше были бы все, даже пользователи других OS!
Теперь о конкретных вопросах касательно MQL5. Я конкретно получил бан Рашида без малейшего предупреждения со сносом нескольких цепочек постов/тем, касавшихся ИМХО конструктивных предложений касающихся datetime, spread и смежных с ними вопросах (типа временнОй унификации потоков котировок от разных брокеров). Это вместо хоть какого-нибудь разумного отклика. Примеры снесённых постов ниже. Надеюсь, что на этот раз модеры смогут лучше отличить конструктив, пусть и весьма критический, от флейма. Конкретика уходит, если её трут...
Теперь о конкретных вопросах касательно MQL5. Я конкретно получил бан Рашида без малейшего предупреждения со сносом нескольких цепочек постов/тем, касавшихся ИМХО конструктивных предложений касающихся datetime, spread и смежных с ними вопросах (типа временнОй унификации потоков котировок от разных брокеров). Это вместо хоть какого-нибудь разумного отклика. Примеры снесённых постов ниже. Надеюсь, что на этот раз модеры смогут лучше отличить конструктив, пусть и весьма критический, от флейма. Конкретика уходит, если её трут...
Должен заметить, я не только Вас забанил, но и я же разбанил со временем.
Вы долго требовали персонального внимания разработчиков, Ваши посты пронизаны знанием От и До относительно того, что следует делать разработчикам. Со своей стороны могу добавить, что некоторые Ваши пожелания были созвучны и тому, что думаю лично я. Но! когда разозлившись на молчание разработчиков, Вы решили выместить свое раздражение на авторе статьи - я без колебаний удалил и этот пост, и некоторые Ваши ветки, и забанил Вас.
Объяснений в таких случаях мы никогда не даем, и если Вы еще раз позволите себе переход на личности при обсуждении той или иной статьи, то бан будет таким же быстрым и без объяснений. Надеюсь, больше у Вас не возникнет вопросов по теме Вашего бана, это не обсуждается.
Вполне понятно, что любая тема вне зависимости от объема ее конкретики может быть удалена, если в ней превышена определенная накопленная доля необоснованных наездов. Поэтому надо минимизировать количество прямых или косвенных оскорблений.
С выдачей таймзоны и переходом на летнее время торгового сервера разберемся - это не проблема.
Теперь о песочницах.
Мы не зря реализовали MQL5 по схеме MQ5 -> EX5 (байт код) -> нативный код, чтобы получить максимальную производительность. Теперь (осталось довести до ума регистровую оптимизацию) можно заявить, что по скорости исполнения MQL5 близок к .NET языкам и С/C++. Это означает, что на MQL5 можно писать высоконагруженные вычислительные задачи, не прибегая к выносу логики в DLL или другие системы.
За "мир во всем мире" обычно выступают программисты, которым неведомы технологические, экономические и психологические последствия.
Посмотрим на обычный путь выпуска API:
Мы делаем встроенный язык программирования торговых стратегий и эффективно (это проверено годами) решаем несколько вопросов:
Я бы хотел, чтобы Вы в очередных советах и доводах проверяли себя парой вопросов:
Должен заметить, я не только Вас забанил, но и я же разбанил со временем.
Спасибо. Поднял тему бана не для обсуждения персональностей, а для того чтобы рассказать здесь Ренату насколько сложно иногда добраться до конкретики.
Вы долго требовали персонального внимания разработчиков, Ваши посты пронизаны знанием От и До относительно того, что следует делать разработчикам. Со своей стороны могу добавить, что некоторые Ваши пожелания были созвучны и тому, что думаю лично я. Но! когда разозлившись на молчание разработчиков, Вы решили выместить свое раздражение на авторе статьи - я без колебаний удалил и этот пост, и некоторые Ваши ветки, и забанил Вас.
Извиняюсь, если меня не поняли. ИМХО молчание разработчиков до сих пор ничем не объясняется, хотя понятно, что время было в обрез. Удивлён отсутствием реакции действительно был, но моя реакция на упомянутую статью касалась исключительно её самой. Интересно, что сам автор отреагировал на конкретную критику вполне достойно и адекватно...
Объяснений в таких случаях мы никогда не даем, и если Вы еще раз позволите себе переход на личности при обсуждении той или иной статьи, то бан будет таким же быстрым и без объяснений. Надеюсь, больше у Вас не возникнет вопросов по теме Вашего бана, это не обсуждается. Естественно, хозяин - барин. Включая вашу реакцию на то, когда некто позволяет себе аргументированно покритиковать эмоции/впечатления автора статьи.
Вполне понятно, что любая тема вне зависимости от объема ее конкретики может быть удалена, если в ней превышена определенная накопленная доля необоснованных наездов. Поэтому надо минимизировать количество прямых или косвенных оскорблений.
Согласен. Только не совсем понял на кого наехали.
С выдачей таймзоны и переходом на летнее время торгового сервера разберемся - это не проблема.
Если разберётесь конструктивно и хотя бы в объёме, затронутом в моих постах - выиграет всё сообщество, спасибо авансом!
Теперь о песочницах.
Мы не зря реализовали MQL5 по схеме MQ5 -> EX5 (байт код) -> нативный код, чтобы получить максимальную производительность. Теперь (осталось довести до ума регистровую оптимизацию) можно заявить, что по скорости исполнения MQL5 близок к .NET языкам и С/C++. Это означает, что на MQL5 можно писать высоконагруженные вычислительные задачи, не прибегая к выносу логики в DLL или другие системы.
Хоть о целесообразности реализации всего этого в рамках одной торговой платформы можно иметь разные мнения, это замечательно. Можете привести реальные данные о сравнительной производительности конкретных кусочков кода / рутин в MQL5 и .net?
За "мир во всем мире" обычно выступают программисты, которым неведомы технологические, экономические и психологические последствия.
Откуда такая "миротворческая" терминология? Какие цели преследует целенаправленное усложнение интеграции, может, МТ4 не имеет коммерческого декомпилятора и МТ5 будет иметь гарантированную защиту?
Посмотрим на обычный путь выпуска API:
Согласен, так часто и бывает.
Здесь не стал бы обобщать, есть примеры долго живущих (а значит, оправдавших себя) API крупных брокеров.
Не совсем корректно. Вы получаете деньги за продажи серверной части, создатели же клиентских терминалов вынуждены интегрировать разные API - разная бизнес модель.
Причём здесь конкретная ТС? А разве на МТ4 статистика не похожая (большинство - интрадейщики уж точно!)?
Естественно, ведь API требует нормального программера, любой GUI будет дружелюбнее. Ясно что использование API - не для "обычных" трйдеров.
Ну а как тогда насчёт более стандартной FIX API и крупных бирж?
Я бы хотел, чтобы Вы в очередных советах и доводах проверяли себя парой вопросов:
С чего Вы решили что я призываю к этому? Насколько я понимаю, вы распространяете client-server платформу, в которой терминал бесплатный. Даже предположив, что вы создали МТ6.net с полностью открытыми интерфейсами терминала, или даже приложив код всего клиентского пакета, а не только (имеющихся кстати в свободном доступе) индюков! Зачем открывать know-how серверной части, терминал же полностью зависем от неё. К тому же, через DLL желающий всё же сможет сделать то, что не позволено делать на MQL5, или я ошибаюсь?
- А не советую ли я коммерческой компании отдать все свои разработки бесплатно?
- Да, она итак 80% своих разработок раздает, не требую ли я довести эту цифру до предела?
Спасибо за теоретические размышления.
Только вот Вы дискутируете с человеком, который только для торговых платформ разрабатывал, управлял и финансировал 5 проектов FX Charts, MetaQuotes, MetaTrader 3, MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в течение 9 лет.
Я конечно могу и дальше по шагам объяснять как надо делать правильный софт, где есть смертельные ошибки, после какого решения можно ставить крест на компании и тд, но не думаю, что мне это надо.
Тесты производительности в исходниках мы безусловно опубликуем как приблизимся к релизу - это важный пункт в наших преимуществах.
... или я ошибаюсь?
Вы ошибаетесь в большом количестве основополагающих вопросов. И это приводит к непониманию процессов, которые позволяют создавать и поддерживать большие проекты в режиме "отдать 80% софта бесплатно и не умереть с голоду". Вы углубились в односторонний режим потребителя (бесплатного), забыв о других сторонах, которые реально все это и оплачивают.
Пожалуйста, задавайте конкретные вопросы про проблемам конкретной реализации MQL5, но никак не на общие темы "всеобщего счастья" (а Вы реально именно о этом говорите).
Ну что ж, спасибо за не бан. Заказчик музыки брокер/банк, в его интересах получить дешевле, безопаснее и с определёнными примочками для повышения своего профита. В ваших интересах сделать быстрее и качественнее и удовлетворить обе стороны. Сильное желание песочницы очевидно объясняется волей заказчика и связано с его интересами (а также сокрытием концов этих самых примочек), что в общем-то обсуждению здесь не подлежит. Прозрачности это, естественно, не добавляет. Как и не раскрывает Вашей фразы "отдать 80% софта бесплатно".
Пожалуйста, задавайте конкретные вопросы про проблемам конкретной реализации MQL5, но никак не на общие темы "всеобщего счастья" (а Вы реально именно о этом говорите).
Ну так восстановите мои посты касательно предложений по datetime, spread и др. Если, конечно, предложения на данном этапе вообще принимаются и режим bug fixes only ещё не настал.
Кстати, каков предполагаемый диапазон глубины М1 истории у ДЦ с MT5?
Вы неправильно понимаете заказчика. Многие не видят разницы между покупателем и заказчиком проекта в аутсорс.
Заказчик тот, кто отвечает финансово за успех всего проекта, а не тот, кто покупает одну копию из сотен или тысяч. Мы не разрабатываем софт по заказу, а продаем готовый продукт.
По вопросам:
Я вот тут себе сделал небольшой запрос по логам демо-сервера мт5 и никак не обнаружил с октября 2009 года ни одного коннекта с Ваших IP адресов (взяты с форумов mql4.com & mql5.com), ни с подсетей этих адресов, ни Вашего ника в базе данных.
Но с августа 2009 года нас вовсю критикуете и требуете. Вы занимаетесь исключительно теоретическими изысками?
Хе-хе-хе, представители .net-сообщество всё больше напоминают представителей сообщества "холивал АМД против Интел" и других подобных. Они очень расстраиваются, что их любимый .net обойдён вниманием.