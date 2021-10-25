Сегодняшнее обновление МТ5 с багом? - страница 3
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БАГ #2 - Все кастомарные символы при обновлении Удалились!
Т.е. открывается профиль, закладки графиков как бы есть, но пустые с надписью "Waiting for Update", при в самом каталоге доступных инструментов кастомарных символов нет! (см. принт-скрин). При проверил что физически творится на диске - оказалось что все папки в директории "\Bases\Custom\history" сохранись, hcc файлы на месте, в директории "\Bases\Custom\ticks" тоже все Ок. Получается что похерился какой-то управляющий файл, в котором кастомарные символы они были зарегистрированы.
Подскажите плиз как мне восстановить их регистрацию в каталоге символов? какой управляющий фай и как можно отредактировать какой-то управляющий файл?
На англ форуме два товарища нашли решение (я сам не пробовал, ниже два поста как машинный перевод):
Это простой способ:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая платформа MetaTrader 5 build 3081: улучшения в сервисах MQL5 и обновления дизайна
Йорг Хартген , 2021.10.16 16:34
Кан Фэн, спасибо за совет.
В моем случае решение было:
1. Создайте пользовательские символы в обновленном Терминале с тем же именем, но без импорта каких-либо данных.
2. Перезагрузите Терминал.
3. Данные из пользовательских символов до обновления были автоматически назначены пользовательским символам, которые я создал после обновления.
Не знаю, почему это работает, я выяснил это методом "проб и ошибок"
А это сложный (я не очень понял если честно ..):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая платформа MetaTrader 5 build 3081: улучшения в сервисах MQL5 и обновления дизайна
Кан Фэн , 2021.10.16 15:18
Из вашего сломанного MT5 перейдите в файл symbols.custom.dat.
Попробуйте установить старую версию МТ5 до 3080. (Самый важный шаг!)
Выключите старый МТ5.
Скопируйте symbols.custom.dat в старый MT5.
Если вы запустите старую версию MT5, вам может быть предложено немедленно перезапустить обновление. Не перезагружать!
Обзор рынка -> Символы, вы найдете все настройки для ваших пользовательских символов.
Экспорт пользовательской группы! Вы получите файл json, содержащий все ваши пользовательские настройки символов.
Импортируйте пользовательскую группу в свой новый MT5.
Выполнено.
После обновления терминала получил такую картинку:
Все роботы в четырех терминалах вылетели.
Что такое "код 14" - понятия не имею. Файлы компилируются обновленным редактором без замечаний.
Что делать?
Если (кроме новых иконок) введены еще и какие-то новые требования - дык сообщите об этом хотя бы ошибкой компиляции. Если это баг - сделайте откат срочно.
У одного товарища в на англ форуме ошибка исправилась.
Машинный перевод с англ:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая платформа MetaTrader 5 build 3081: улучшения в сервисах MQL5 и обновления дизайна
Йорг Хартген , 2021.10.16 16:39
После нескольких перезапусков Терминала пользовательские индикаторы работают. Я не знаю, в чем причина ошибки «неверный файл EX5 (14)». Я ничего не менял.
У одного товарища в на англ форуме ошибка исправилась.
Машинный перевод с англ:
"... После нескольких перезапусков терминала..."
У меня сегодня роботы устанавливаются уже после первого перезапуска. Но висят недолго - что-то чуть больше часа-двух. Потом вылетают с той же ошибкой (14)
Это при том что в самом терминале я ничего не делаю - выходной, котировок нет, работаю только в тестере.
Посмотрим что будет в понедельник.
На крайняк, если эта байда не исчезнет, буду каждое утро старый файл терминала закидывать сюда:
C:\Users\Vasily\AppData\Roaming\MetaQuotes\WebInstall
Или просто удалять закачавшиеся обновления
У меня сегодня роботы устанавливаются уже после первого перезапуска. Но висят недолго - что-то чуть больше часа-двух. Потом вылетают с той же ошибкой (14)
Это при том что в самом терминале я ничего не делаю - выходной, котировок нет, работаю только в тестере.
Посмотрим что будет в понедельник.
На крайняк, если эта байда не исчезнет, буду каждое утро старый файл терминала закидывать сюда:
C:\Users\Vasily\AppData\Roaming\MetaQuotes\WebInstall
Или просто удалять закачавшиеся обновления
попробуйте в этом терминале - он установился у меня в Linux я его скопировал и в Windows использую. (Он не обновляется)
https://disk.yandex.ru/d/ekJoJIyFqpArYg
И немного позитива (машинный перевод c англ):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая платформа MetaTrader 5 build 3081: улучшения в сервисах MQL5 и обновления дизайна
Д-р Маттиас Хаммельсбек , 2021.10.16 17:21
Привет,
Я работаю с МТ5 версии 3081.
У меня нет проблем! Все работает нормально, особенно тестер стратегий в режиме визуализации.
Матиас
И немного позитива (машинный перевод c англ):
так у меня тоже всё отлично работает! только вот приходится привыкать к иконкам и значкам.
(для обычного трейдера всё устраивает)
Все, о чем я ранее писал относится к версии установившейся в пятницу. Билд не смотрел.
Сегодня прошло еще одно обновление (версия 3081). Прошло уже более 2-х часов - робот с графика все еще не слетел ;)
А насчет иконок вы правы - привыкать к ним придется долго...
Еще многие жалуются на тестер - если этот сложный Индикатор работает отлично. -Не знаю тогда что они там тестируют !?
Установил робота с выключенной торговлей на график биткоина чтобы не дожидаясь понедельника посмотреть что будет, когда котировки пойдут.
Чудо!
Робот висит уже более 15 минут!!!
Надеюсь что на этом приключение и закончилось ;)
PS
21:48 по терминальному времени - прошло более 2-х часов, робот не слетел. Аллилуйя!
Подскажите плиз как мне восстановить их регистрацию в каталоге символов? какой управляющий фай и как можно отредактировать какой-то управляющий файл?
Когда-то так делал.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пользовательские символы. Ошибки, баги, вопросы, предложения.
fxsaber, 2021.07.14 13:07
Вы можете попробовать Custom-папку перенести в другое место и создать заново символы - спецификации, без истории. Затем выйти из Терминала, скопировать обратно Custom-папку и запустить Терминал. История должна будет подхватиться.
ЗЫ Напрашивается бэкап json-настроек символов со стороны Терминала. Случайно удалил или другая гадость - восстановил по бэкапу.