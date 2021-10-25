Сегодняшнее обновление МТ5 с багом? - страница 2
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перегрузите комп.
Уже перегружал. Вначале Ура! Потом та же хрень - см. выше.
Причем непонятки полные.
Роботы вначале после перезагрузки стартовали нормально, потом начали вылетать. Все без исключения, даже самые простые (тестовые) типа "ничего кроме открывашки".
Перегрузил терминал - робот загрузился нормально, висел на графике. При попытке загрузить другой - опять та же байда - вылет на инициализации, в журнале OnInit() =0, на закладке Эксперт - EX5 file invalid
Судя по тому что кроме меня никто об этом не пишет - проблема локальная. Но где рыть и что лечить - понятия не имею. Потому и прошу подсказать:
Как отключить обновления?
Попробуйте в Avast поставить терминал в доверенные или пропуск проверок.
Скорее всего это он влияет на загрузку EX5 программ.Со своей стороны мы тоже проверим работу под этим антивирусом.
Антивирус Аваст, прежде чем блокировать что-либо, сообщает об этом. На ваши файлы он никогда негативно не реагировал, не трогает их и сейчас.
И второе - если бы проблема была в Аваст, то в этой теме были бы сотни сообщений от других пользователей.
Дело в чем-то другом, но в чем - понятия не имею.
Закладка "Эксперты":
2021.10.16 11:51:48.364 SFD_01 Недопустимый файл EX5 (14)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
было у меня на днях такое - что в редакторе скомпилировал и не присвоил в конце файла .mq5
- залез в папку и вручную дописал .mq5
\\\\\\
я потом разобрался имя нельзя вот так присваивать( V 8.5 ) - короче точка в имени играет какую-то роль
Нет, не то - расширения прописаны корректно. Кроме того - писал выше - точно также вылетают все без исключения роботы, включая идущие в комплекте поставки терминала.
Антивирус Аваст, прежде чем блокировать что-либо, сообщает об этом. На ваши файлы он никогда негативно не реагировал, не трогает их и сейчас.
И второе - если бы проблема была в Аваст, то в этой теме были бы сотни сообщений от других пользователей.
Дело в чем-то другом, но в чем - понятия не имею.
Некоторое время назад (месяц или больше - не помню) их столько и было в англ части.
Но там Метатрейдер вообще не стартовал (без сообщений об этом).
Поэтому проверить (отключить Аваст и убрать его из памяти компьютера) - хорошая идея.
Вот только один пост (машинный перевод с англ):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Metatrader 5 не загружается в Windows 10
Роберт72 , 2021.09.12 12:24
Спасибо большое, Сергей.
Да, это действительно был мой антивирус.
После добавления папки Metatrader в качестве исключения антивируса все работает.
Около 10 дней назад я перешел с Avira на Avast Free Antivirus.
Итак, для всех, кто сталкивается с той же проблемой:
Сначала проверьте свой антивирус и сделайте папку Metatrader (расположенную в Program files) в качестве исключения.
У меня это сработало.
...
Попробуйте в Avast поставить терминал в доверенные или пропуск проверок.
Скорее всего это он влияет на загрузку EX5 программ.Со своей стороны мы тоже проверим работу под этим антивирусом.
Здравствуйте, MetaQuotes.
MT5 обновлен до «Build 3081».
Очень приятный интерфейс, спасибо.
Но в билде 3081 есть серьезная ошибка! Мод Visual Tester зависает и перестает отвечать.
Проблема затрагивает всех консультантов. Любой визуальный тестер EA 3081, который работает с визуальным тестером Build 2980, в настоящий момент не работает.
Примечание; Я не использую Avast AV.
Поэтому проверить (отключить Аваст и убрать его из памяти компьютера) - хорошая идея.
В понедельник проверю, но очень в этом сомневаюсь. Если бы вышибало сам терминал - можно было бы грешить на хулиганство Аваст. Но сам терминал грузится без проблем. Вышибает только все без исключения роботы. Да будь это так на самом деле - не один же я использую Аваст. Но пока проблема проявилась только у меня. Впрочем посмотрим что на следующей неделе будет, наверняка далеко не все обновились в пятницу.ЗЫ
2. Судя по реакции модератора, у себя они эту ошибку воспроизвести не могут. Но однозначно - в последней версии МТ5 изменено еще что-то кроме обновления дизайна иконок. И это "нечто" проявляется пока только у одного юзера.
Ага, вижу проблемы не только у меня... (см. пост выше). Причем у каждого свое. У меня тестер работает как часы, никаких замечаний.
Уберите все левые DLL из корня программы.
БАГ #2 - Все кастомарные символы при обновлении Удалились!
Т.е. открывается профиль, закладки графиков как бы есть, но пустые с надписью "Waiting for Update", при в самом каталоге доступных инструментов кастомарных символов нет! (см. принт-скрин). При проверил что физически творится на диске - оказалось что все папки в директории "\Bases\Custom\history" сохранись, hcc файлы на месте, в директории "\Bases\Custom\ticks" тоже все Ок. Получается что похерился какой-то управляющий файл, в котором кастомарные символы они были зарегистрированы.
Подскажите плиз как мне восстановить их регистрацию в каталоге символов? какой управляющий фай и как можно отредактировать какой-то управляющий файл?
БАГ #2 - Все кастомарные символы при обновлении Удалились!
это не первое обновление при котором слетают кастомные символы.
Они вообще слетают при малейшем шорохе :-) то история, то сами записи. Очень глючная и выматывающая нервы вещь.