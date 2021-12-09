Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1350 - страница 16
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С архитектурой большие проблемы в мт5
В каждой архитектуре свои преимущества, и свои проблемы, конечно.
Почему перестал находить серверы MetaQuotes? Билд 1350
в MT4 время от времени прекращают поступать котировки, останавливаются графики, хотя индикатор соединения показывает, что связь установлена.
Когда нарветесь на такую ситуацию, сохраните дамп процесса с этой проблемой.
Почему перестал находить серверы MetaQuotes? Билд 1350
Кажется, есть ограничение на кол-во. Удалите несколько ненужных и повторите.
Кажется, есть ограничение на кол-во. Удалите несколько ненужных и повторите.
Спасибо, помогло.
Когда нарветесь на такую ситуацию, сохраните дамп процесса с этой проблемой.
Не уверен, что такое поведение можно считать нормальным.
Есть две ulong переменные, в которых хранится текущее значение миллисекундного таймлера и когда следует инициировать некоторое действие.
Понятно, что с некоторой периодичностью они сравниваются и иногда срабатывает условие и действие инциируется.)
Как известно забывчивость в приведение типов и правил операций нередко приводит к ошибкам, так как ожидаемый результат отличается от фактического (простейший случай с int/int я думаю встретился каждому).
Вот фрагмент кода:
ulong temp=GetMicrosecondCount();
long Next=(long)CheckMasterTask.CheckPoint;
Panel21.SetText(12,"CheckPoint:"+string(Next)+" Current:"+string(temp),clrWhite,2000000,true);
long z=(long)(Next-temp);
Panel21.SetText(13,"Delta:"+string(z),clrYellow,2000000,true);
Panel21.SetText(14,"current (&long):"+string(temp)+" delta: "+(string)((long)(Next-temp)),clrWhite,2000000,true);
Panel21.SetText(15,"current:"+string(temp)+" delta: "+(string)(Next-temp),clrWhite,2000000,true);
Panel21.SetText(16,"current:"+string(temp)+" delta: "+(string)(z),clrWhite,2000000,true);
Кто-то может мне объяснить - почему получаем неверный результат при (string)(long-ulong)? Т.е требуется писать (string)((long)(log-ulong))? Что-то не то, имхо.
2021.11.19 04:15:46.653 Windows 10 Home x64, IE 11, UAC, 4 x Intel Core i5-4200U @ 1.60GHz, Memory: 3952 / 8072 Mb, Disk: 20 / 913 Gb, GMT+2
2021.11.19 04:15:46.653 Swissquote Bank MT4 build 1351 started (Swissquote Bank SA)
PS. Ответ оказался прост: ИЕРАРХИЯ ТИПОВ рулит
bool,char,short-int-unsigned int-long-unsigned long-float-double-long double
Не уверен, что такое поведение можно считать нормальным.
Есть две ulong переменные, в которых хранится текущее значение миллисекундного таймлера и когда следует инициировать некоторое действие.
Понятно, что с некоторой периодичностью они сравниваются и иногда срабатывает условие и действие инциируется.)
Как известно забывчивость в приведение типов и правил операций нередко приводит к ошибкам, так как ожидаемый результат отличается от фактического (простейший случай с int/int я думаю встретился каждому).
Вот фрагмент кода:
ulong temp=GetMicrosecondCount();
long Next=(long)CheckMasterTask.CheckPoint;
Panel21.SetText(12,"CheckPoint:"+string(Next)+" Current:"+string(temp),clrWhite,2000000,true);
long z=(long)(Next-temp);
Panel21.SetText(13,"Delta:"+string(z),clrYellow,2000000,true);
Panel21.SetText(14,"current (&long):"+string(temp)+" delta: "+(string)((long)(Next-temp)),clrWhite,2000000,true);
Panel21.SetText(15,"current:"+string(temp)+" delta: "+(string)(Next-temp),clrWhite,2000000,true);
Panel21.SetText(16,"current:"+string(temp)+" delta: "+(string)(z),clrWhite,2000000,true);
Кто-то может мне объяснить - почему получаем неверный результат при (string)(long-ulong)? Т.е требуется писать (string)((long)(log-ulong))? Что-то не то, имхо.
Какая-то КАША..
может вам сделать перерыв и вернуться к коду с ясной головой ?
данные разнотипны, что делают и возвращают ваши функции никому кроме вас неизвестно. Печать неочидна
Какая-то КАША..
может вам сделать перерыв и вернуться к коду с ясной головой ?
данные разнотипны, что делают и возвращают ваши функции никому кроме вас неизвестно. Печать неочидна
Сожалею, что мой пост вызвал у Вас такую реакцию. Но я никогда не опускаюсь до личных и поспешных оценок, тем более - не сделав никаких мозговых усилий.)