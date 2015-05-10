Хеджирующий Мартингейл. - страница 16
интересная мысль прозвучала - мартингал на синтетике
возможно ктото пробовал?
(дисклеймер - это все из чисто теоретического интереса разумеется)
Я пробовал в 2012 году. В Альпари NZDUSD - XAUUSD. Чуть слил. Там много сначала вошёл...
Я его солил и солил (по зиме), а он всё рос и рос... :-) В итоге не хватило залога... после чего откат вниз СРАЗУ не заставил себя ждать...
Ё@аный Мэрфи... :-)
Сейчас там на одной прикалюхе данные качаю с понедельника на USDRUB-EURRUB - поставил рАвные объёмы для отрисовки графиков...
Потом смотреть, решать, выбирать, тестировать варианты...
Ссыль не кидаю на прикалюху, чтобы не было рекламы. Сам не имею к ней ни какого интереса. Чисто пока в исследовательских целях...
Будет чего интересного - напишу...
а если вот так?
*почти* иммунизированный от тренда-2012 синтетик
Круть. "Торгуй (усредняй при пробое внутрь канала) от границ - не хочу..."
от границ канала найн, лучше после формирования v-образного пика
Понятно. То есть после формирования фрактала... :-) применительно к прямым контрактам... буду сам рассматривать этот вариант усреднений...
А на чём (где) такие красивые загогулины рисуются?
безумные исследования....
спред-синтетик суммарным объемом 0.5 лотов
тест 2 месяца, форвард 1 месяц
сетка 55 долларов
тупое удвоение по сетке
просадка наихудший случай: 4*1+3*2+2*4+1*8=26 шагов * 55 долл = 1430 долл
но маржа! 26*27000=702000 руб!
нужно мягче
вообще фрактал это почти паттерн 1-2-3 / 2B
чудесные загогулины рисую своим собственным индикатором portfolio optimizer (в кодобазе, см мой профиль)
