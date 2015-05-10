Хеджирующий Мартингейл. - страница 16

transcendreamer:

интересная мысль прозвучала - мартингал на синтетике

возможно ктото пробовал? 

(дисклеймер - это все из чисто теоретического интереса разумеется) 

Я пробовал в 2012 году. В Альпари NZDUSD - XAUUSD. Чуть слил. Там много сначала вошёл...

Я его  солил и солил (по зиме), а он всё рос и рос... :-) В итоге не хватило залога... после чего откат вниз СРАЗУ не заставил себя ждать...

Ё@аный Мэрфи... :-)

 

Сейчас там на одной прикалюхе данные качаю с понедельника на USDRUB-EURRUB - поставил рАвные объёмы для отрисовки графиков...

Потом смотреть, решать, выбирать, тестировать варианты...

Ссыль не кидаю на прикалюху, чтобы не было рекламы. Сам не имею к ней ни какого интереса. Чисто пока в исследовательских целях...

Будет чего интересного - напишу...

 

а если вот так?

*почти* иммунизированный от тренда-2012 синтетик

 
transcendreamer:

а если вот так?

*почти* иммунизированный от тренда-2012 синтетик

Круть. "Торгуй (усредняй при пробое внутрь канала) от границ - не хочу..."
 
R0MAN:
Круть. "Торгуй (усредняй при пробое внутрь канала) от границ - не хочу..."
форвардный тест конечно похуже выглядит но возвраты все равно имеются
 
R0MAN:
Круть. "Торгуй (усредняй при пробое внутрь канала) от границ - не хочу..."
от границ канала найн, лучше после формирования v-образного пика
 
transcendreamer:
от границ канала найн, лучше после формирования v-образного пика

Понятно. То есть после формирования фрактала... :-) применительно к прямым контрактам... буду сам рассматривать этот вариант усреднений...

А на чём (где)  такие красивые загогулины рисуются?

 

безумные исследования....

спред-синтетик суммарным объемом 0.5 лотов

тест 2 месяца, форвард 1 месяц

сетка 55 долларов

тупое удвоение по сетке

просадка наихудший случай: 4*1+3*2+2*4+1*8=26 шагов * 55 долл = 1430 долл

но маржа! 26*27000=702000 руб!

нужно мягче

 

 
R0MAN:

Понятно. То есть после формирования фрактала... :-) применительно к прямым контрактам... буду сам рассматривать этот вариант усреднений...

А на чём (где)  такие красивые загогулины рисуются?

вообще фрактал это почти паттерн 1-2-3 / 2B

чудесные загогулины рисую своим собственным индикатором portfolio optimizer (в кодобазе, см мой профиль)

 
transcendreamer:

безумные исследования....

спред-синтетик суммарным объемом 0.5 лотов

тест 2 месяца, форвард 1 месяц

сетка 55 долларов

тупое удвоение по сетке

просадка наихудший случай: 4*1+3*2+2*4+1*8=26 шагов * 55 долл = 1430 долл

но маржа! 26*27000=702000 руб!

нужно мягче

 

Понятно. Это всё в МТ?
