Хеджирующий Мартингейл. - страница 11
не, локи размыкаются только на уровнях, надеяться, что какая-то валюта убежит куда-то быстрее какой-то другой не фонтан, не хочу убивать идею, попробовать, конечно, можно, но была тем юзера Kombat на четверка про "забеги" между валютами, у меня не заработало
на самом деле в этом new-rena прав, где-то так и получается, вечером постараюсь показать :)
так как среди 300 страниц темы Александра искать долго, то процитирую Transcendreamera
лок это все равно что стоплосс но без перевода на баланс
"разруливание" лока = отыгрывание стоплосса переоткрытием с нового уровня
в связи с этим я предлагал смотреть на ТС и на локи по отдельности, можно воспринимать ТС + лок как два отдельных советника, работающих на одном символе :
1. есть какая-то ТС, она работает сама по себе, у нее есть свои условия входа - выхода, она открывается независимо от того, находится в убытке или в профите
2. а есть лок, и он используется только тогда, когда основная ТС дает сбой
1. первый открывает сделки по сигналы любого индикатора и ставит любые тейк и стоп, допустим 100 пипсов
2. второй точно также открывает сделки, но есть только тейк
3. третий точно также открывает сделки, но вместо стопа он входит в лок
тот, кто потрудится и сможет написать такие советники и сравнить как при этом меняется профит, тот поймет, зачем нужны локи, можно даже без советников, вручную
Объясните, пожалуйста подробней эти моменты: допустим цена пошла против нас, по 1-му выбило стоп, по 2-му - минус, по 3-му - плюс. в иноге минус. Вы хотите сказать, что вероятность выхода в плюс выше, за счёт индикатора?
нет, я хочу сказать вот что - посмотри на свой последний ответ и подумай о таком, допустим, у нас индикатор очень плохой или входим вообще произвольно, по монетке, тогда все наши входы будут против цены, какой из указанных советников быстрее сольет?
если хочешь, можем придумать более жизненный пример - допустим, у тебя есть 3 депозита по 1000 USD каждый и 3 указанных выше советника, ты заключаешь подряд 10 сделок на EURUSD размером в 1 лот, но все сделки неудачны, мы знаем, что стоимость одного пункта на этой паре = 1 USD, значит 1 пункт убытка равен минус 1 доллару, считай
:-) нет. Вывести часть профита. Переоптить переменные и опять в бой.
Ясно. Благодарю. Буду заниматься.
торговать по мартингейлу = играть с бочкой пороха
надеюсь никто всерьез это не воспринимает
Риски, конечно, есть. Тем не менее правильно сделанный усредняющий мартин зарабатывает. На реале использую более 2 лет, ни разу не слил. В тестере с 2009 г. не сливает. К сожалению мой ДЦ хранит историю лишь с 3 октября. Поэтому могу показать отчёт только с этой даты.
Риски, конечно, есть. Тем не менее правильно сделанный усредняющий мартин зарабатывает. На реале использую более 2 лет, ни разу не слил. В тестере с 2009 г. не сливает. К сожалению мой ДЦ хранит историю лишь с 3 октября. Поэтому могу показать отчёт только с этой даты.
видел неоднократно такие отчеты
обычно бывает или (1) микроскопическая доходность к начальному капиталу или (2) нормальная доходность но... до поры до времени
видел неоднократно такие отчеты
обычно бывает или (1) микроскопическая доходность к начальному капиталу или (2) нормальная доходность но... до поры до времени
У меня доходность около 80-100% в год. Согласен с тем, что если есть советник прилично зарабатывающий без использования мартингейла, то , конечно, тогда выбор будет не в пользу мартингейла. А если кроме советника с мартингейлом ничего приличного нет, то как говорится: " на безрыбье и ...".)
"...но... до поры до времени " . А что, без мартингейла по другому - работают прибыльно бесконечно?
У меня доходность около 80-100% в год. Согласен с тем, что если есть советник прилично зарабатывающий без использования мартингейла, то , конечно, тогда выбор будет не в пользу мартингейла. А если кроме советника с мартингейлом ничего приличного нет, то как говорится: " на безрыбье и ...".)
"...но... до поры до времени " . А что, без мартингейла по другому - работают прибыльно бесконечно?
ну не знаю, может быть у Вас какой-то особый вариант мартингейла, не выходящий в высокие обороты (64, 128 и более), тогда наверное можно жить
или удача, потому как относительно безрисковый мартингейл обычно дает не более 5-10% годовых а если выше то жди беды (МК)
а может быть у Вас хорошо слаженный пипсовщик или усреднитель с мягкими коэффициентами, с мягким усреднителем или пирамидером можно довольно долго протянуть
просто если представить что допустим ТП=СЛ=10$ начальная ставка, то достичь уровня потерь 2560$ легко и просто намотав 8 неудачных повторов....
что не так уж редко бывает, получается уж очень not smart рисковать двумя с половиной тысячами чтобы отыграть десятку
а советники все льют ничего не сделаешь, согласен
кстати тема называется "хеджирующий мартингейл", кто бы объяснил как это дело устроено? логика подсказывает мне что это некая сетка с прогрессией лотов но сразу в две стороны...
transcendreamer:
кстати тема называется "хеджирующий мартингейл", кто бы объяснил как это дело устроено? логика подсказывает мне что это некая сетка с прогрессией лотов но сразу в две стороны...
а вы какого мнения придерживаетесь относительно локов?
если положительного, то может еще идей подкинете, я вот знаю как уменьшать просадку, Edutak показал как можно увеличивать профит с их помощью, может быть у них еще какое скрытая особенность есть
Да не нужен этот индикатор для советника. Проще напрямую использовать фракталы, то же самое будет. Если для ручной торговли, то можно - более наглядно.