Хеджирующий Мартингейл. - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
упс, сообщения про запрещенный грааль пропали )))
решил поделиться одним фактом, ставшим для меня очевидным только сейчас, возможно кому-то это сэкономит время :)
тестирование проводилось на двух стратегиях, намеренно была выбрана пара USDJPY - трендовая, т.к. стратегия флетовая, это должно показать наихудший вариант развития событий, который может произойти
1. торговля на отбой от уровней индикатора
1.1. тестирование на фиксированном лоте 0.01
1.2. тестирование на фиксированном лоте 0.02 и больше
2. торговля на отбой с возможностью переворота, если мы в рынке и получен обратный сигнал, можно сказать, торговля на пробой уровня
2.1. тестирование на фиксированном лоте 0.01
2.2. тестирование на фиксированном лоте 0.02 и больше
факт № 1 заключается в том, что не зависимо от того, используется мартин или нет (здесь НЕ использовался) эквити средств должно иметь большую скорость изменения, чем скорость изменения цены, хотя возможно этому есть какое-то математическое обоснование с формулами и прочим
и сразу же факт № 2 - в переворотных системах на пробой, типа неваляшки, умеренное увеличение допустимого коридора приводит к улучшению соотношения прибыль - просадка, в частности, вот как может выглядеть график 2.2 из предыдущего поста при увеличении канала в 2 раза :
при увеличении коридора в 5 раз начали появляться "висяки"
странно что 1.1 и 1.2 так сильно отличаются
мартин не использовался - стратегия пережидания? или более мягкая прогрессия?
какой максимальный предел лотов был достигнут?
и сразу же факт № 2 - в переворотных системах на пробой, типа неваляшки, умеренное увеличение допустимого коридора приводит к улучшению соотношения прибыль - просадка, в частности, вот как может выглядеть график 2.2 из предыдущего поста при увеличении канала в 2 раза :
при увеличении коридора в 5 раз начали появляться "висяки"
странно что 1.1 и 1.2 так сильно отличаются
мартин не использовался - стратегия пережидания? или более мягкая прогрессия?
какой максимальный предел лотов был достигнут?
хороший вопрос, самому стало интересно, решил поэкспериментировать с разными соотношениями риск - прибыль, в нашем случае, риск - это ширина коридора, протестировать решил на красивых графиках из поста выше
1. по первому варианту увеличение лота происходило от 0.02 примерно до 0.8, чем выше желаемая прибыль, тем больше нарастание лотов, вариации такой системы допустимы только вместе с увеличением депозита ...
2. по второму варианту (с реагированием на смену тренда и переворотами) - от 0.02 всегда до 0.56 при 2х кратном увеличении коридора (риска), прибыль - любая, отсюда факт № 3 - в переворотной системе размер желаемой прибыли не влияет на просадку, что удивительно, при увеличении коридора (риска) в 3 раза максимальный размер лота упал до 0.46, что еще раз подтвердило факт № 2, в переворотных системах увеличение допустимого коридора по своей сути НЕ является увеличением риска, а даже наоборот
для подтверждения этих данных, надо тестировать максимально большую историю, разные инструменты.
У Вас стоит ограничитель лотов, или само так получается?
для подтверждения этих данных, надо тестировать максимально большую историю, разные инструменты.
У Вас стоит ограничитель лотов, или само так получается?
1. думаю, можно на "ты"
2. ограничителей никаких нет
3. раньше выкладывал картинки и результаты тестирования за 4 года с качеством истории 45%, с 2010 по сейчас, более ранняя история из терминала не годится либо ее вообще нет
4. картинки из последнего поста - это только последний год с качеством истории 99%
поэтому создал очередную тему на этом форуме с вопросом о качестве тестирования, но как всегда такие темы в лучшем случае игнорируются, возможно с удалением, в худшем - бан
https://www.mql5.com/ru/forum/38115
для нормального тестирования надо писать свой тестер, максимально приближенный к реалу, вроде такого, а это требует времени, которого нет
https://www.mql5.com/ru/forum/10920
https://www.mql5.com/ru/code/1661
https://www.mql5.com/ru/forum/5108