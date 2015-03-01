Идеология тестера торговых стратегий MetaTrader 5: агенты - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
:)) Нужен аукцион - кто то захочет продать подешевле - нужен рынок . :)
Терминал может использовать ресурсы удаленных агентов тестера стратегий, подключаясь к ним по сети.
Вот как выглядит первый запуск удаленного агента тестирования (тестированием управляет торговый терминал):
При первом запуске менеджер агентов предлагает запустить несколько агентов по числу логических ядер процессоров, указав пароль для доступа и желаемые порты. Именно к этим портам будет впоследствии подключаться торговый терминал, когда будет раздавать задачи удаленным агентам тестирования.
После нажатия на кнопку "Install" будут установлены сервисы агентов и менеджер агентов покажет их в списке:
Из этого окна можно легко управлять каждой копией удаленного агента.
Терминал имеет возможность использовать локальных агентов (тоже по числу ядер) - они запускаются без графического интерфейса автоматически с указанием всех параметров в командной строке.
вопрос по нейро сетям...
обучение нейросети тоже будет распаралеливаться или же будет происходить только за счёт собственных мощей ?
Это будет зависеть от реализации обучения нейросети. Сам терминал не предоставляет штатных механизмов нейросетей.
Тестер МетаТрейдер 5 предоставляет возможность массовой оптимизации с использованием генетических алгоритмов - как раз для них множество агентов позволит на порядки ускорить просчеты.
Вопрос может уже где звучал не знаю. В Тестере будет возможность паралелльного тестирования нескольких инструментов?? Синхронизированных по времени исторических данных?? Для тестирования арбитражной, парной торговли и мультивалютных экспертов??
Механизмы защиты:
В случае использования записи в одни и те же разделяемые файлы можно использовать:
В принципе, мы можем сделать обратную передачу определенного фиксированного файла назад в управляющий терминал. Эксперт может записывать в него любые собственные результаты, а потом использовать их на стороне терминала.
- только одного агента в последовательном режиме
- либо реализовать свою собственную систему сборки результатов прогонов.
... В принципе, мы можем сделать обратную передачу определенного фиксированного файла назад в управляющий терминал...
да... задача перетягивания к/от агентов всего рабочего окружения эксперта в составе произвольного набора файлов на выбор экспертописателя, а уж тем более сборка записанных результатов из клонированных на агентах файлов в едином выходном комплекте под ключик, причем чтобы еще и штатной функцией самого управлющего терминала - все это НЕ ФОРМАЛИЗУЕМО, ведь окружение в каждом отдельном случае будет слишком индивидуально. Да чего там говорить, сама по себе такая фича в массах вообще не востребована. Поэтому единственно возможным практичным решением, выходит, является именно ваш вариант с предопределенным файлом вывода.
Я вообще почему заикнулся по поводу печати в файл на стороне агентов с перетаскиванием результатов на мастера: вдополнение к переменным на вкладке 'Результаты оптимизации' Тестера четверки есть потребность иметь еще некоторые оценочные величины - например, некоторые из представленных на вкладке Отчета (взять хоть процент прибыльных сделок), ну а если совсем зажраться - так и показатели, которые рассчитывались на Чемпионатах - весчЪ-то стоящая, если разобраться. Хотя это уже из области изысков для совсем повернутой публики, конечно. Да, свое еще считаешь...
А чтение текстовых файлов на стороне агентов лично мне нужно для закачки значений тестируемых параметров и эмуляции мультивалютности на основе заранее подготовленной истории. Да, последняя опция - это наследство от моновалютного Тестера четверки, но так как времени фича эта сожрала у меня целый вагон, то теперь я просто прикипел к ней. Благо она несет в себе еще и другие преимущества, которые сохранят свою актуальность даже в Тестере пятерки.
Ренат, таки сможет управляющий терминал отправлять агентам сопутствующие эксперту текствые файлы в произвольном кол-ве, чтобы тот их читал? С записью - более менее перспективы Вы обрисовали, спасибо. А вот со чтение прошу уточнить на что можно надеяться