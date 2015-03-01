Идеология тестера торговых стратегий MetaTrader 5: агенты - страница 9

:)) Нужен аукцион - кто то захочет продать подешевле - нужен рынок . :)

 

Терминал может использовать ресурсы удаленных агентов тестера стратегий, подключаясь к ним по сети.

Вот как выглядит первый запуск удаленного агента тестирования (тестированием управляет торговый терминал):

При первом запуске менеджер агентов предлагает запустить несколько агентов по числу логических ядер процессоров, указав пароль для доступа и желаемые порты. Именно к этим портам будет впоследствии подключаться торговый терминал, когда будет раздавать задачи удаленным агентам тестирования.

После нажатия на кнопку "Install" будут установлены сервисы агентов и менеджер агентов покажет их в списке:


Из этого окна можно легко управлять каждой копией удаленного агента.



Терминал имеет возможность использовать локальных агентов (тоже по числу ядер) - они запускаются без графического интерфейса автоматически с указанием всех параметров в командной строке.

 

вопрос по нейро сетям...

обучение нейросети тоже будет распаралеливаться или же будет происходить только за счёт собственных мощей ?

 

Это будет зависеть от реализации обучения нейросети. Сам терминал не предоставляет штатных механизмов нейросетей.

Тестер МетаТрейдер 5 предоставляет возможность массовой оптимизации с использованием генетических алгоритмов - как раз для них множество агентов позволит на порядки ускорить просчеты.

Генетические алгоритмы - это просто!
В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию.
 
Когда все таки тестер то увидим?
 
Вопрос может уже где звучал не знаю.  В Тестере будет возможность паралелльного тестирования нескольких инструментов??  Синхронизированных   по времени исторических данных??   Для тестирования арбитражной, парной торговли  и  мультивалютных  экспертов??
 
maxis_tm:
Вопрос может уже где звучал не знаю.  В Тестере будет возможность паралелльного тестирования нескольких инструментов??  Синхронизированных   по времени исторических данных??   Для тестирования арбитражной, парной торговли  и  мультивалютных  экспертов??
Да, тестер полностью мультивалютный.
 
Renat:

Механизмы защиты:

  • ...
  • только локальные агенты могут использовать DLL при соответствующем разрешении в терминале
  • передаваемый код эксперта никогда не сохраняется на диске агента, а передается в преобразованном виде, невозможном для дампа
  • агент не знает имени эксперта и не сохраняет на диске результатов просчета (минимизирует объем оставляемой после расчетов информации)
  • ...
Ренат, а если при оптимизации советника в Тестере на каждом прогоне применяется предварительное чтение подготовленных данных из нескольких текстовых файлов #1.1, 1.2 и т.д. с последующей записью в конце прогона неких полученных величин в файл #2. Ваши агенты смогут оперировать такими довесками к эксперту? P.s.: лично мне идея с облачным тестированием очень понравилась - ведь это реальное решение проблемы с оптимизацией сложных массивных МТС на длинных участках истории, если генетика не может быть использована в силу особенностей робота. И скепсис некоторых участников форума тут вообще не уместен
 

В случае использования записи в одни и те же разделяемые файлы можно использовать:

  1. только одного агента в последовательном режиме
  2. либо реализовать свою собственную систему сборки результатов прогонов.
В принципе, мы можем сделать обратную передачу определенного фиксированного файла назад в управляющий терминал. Эксперт может записывать в него любые собственные результаты, а потом использовать их на стороне терминала.
 
Renat:

 

... В принципе, мы можем сделать обратную передачу определенного фиксированного файла назад в управляющий терминал...

да... задача перетягивания к/от агентов всего рабочего окружения эксперта в составе произвольного набора файлов на выбор экспертописателя, а уж тем более сборка записанных результатов из клонированных на агентах файлов в едином выходном комплекте под ключик, причем чтобы еще и штатной функцией самого управлющего терминала - все это НЕ ФОРМАЛИЗУЕМО, ведь окружение в каждом отдельном случае будет слишком индивидуально. Да чего там говорить, сама по себе такая фича в массах вообще не востребована. Поэтому единственно возможным практичным решением, выходит, является именно ваш вариант с предопределенным файлом вывода.

Я вообще почему заикнулся по поводу печати в файл на стороне агентов с перетаскиванием результатов на мастера: вдополнение к переменным на вкладке 'Результаты оптимизации' Тестера четверки есть потребность иметь еще некоторые оценочные величины - например, некоторые из представленных на вкладке Отчета (взять хоть процент прибыльных сделок), ну а если совсем зажраться - так и показатели, которые рассчитывались на Чемпионатах - весчЪ-то стоящая, если разобраться. Хотя это уже из области изысков для совсем повернутой публики, конечно. Да, свое еще считаешь... 

А чтение текстовых файлов на стороне агентов лично мне нужно для закачки значений тестируемых параметров и эмуляции мультивалютности на основе заранее подготовленной истории. Да, последняя опция - это наследство от моновалютного Тестера четверки, но так как времени фича эта сожрала у меня целый вагон, то теперь я просто прикипел к ней. Благо она несет в себе еще и другие преимущества, которые сохранят свою актуальность даже в Тестере пятерки.

Ренат, таки сможет управляющий терминал отправлять агентам сопутствующие эксперту текствые файлы в произвольном кол-ве, чтобы тот их читал? С записью - более менее перспективы Вы обрисовали, спасибо. А вот со чтение прошу уточнить на что можно надеяться

